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В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом

В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом - 16.12.2023 Украина.ру

В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом

В Черкасской области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в пяти регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:10 мск 16 декабря

2023-12-16T03:24

2023-12-16T03:24

2023-12-16T03:24

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"Черкасская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ранее её объявляли в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Ранее мощные взрывы прогремели в Чернигове, Киеве и Киевской области. Местные телеграм-каналы сообщают о продолжающейся угрозе ударов по украинской столице.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.

https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html

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новости, украина, взрыв, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво