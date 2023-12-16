В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом - 16.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231216/1052168692.html
В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом
В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом - 16.12.2023 Украина.ру
В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом
В Черкасской области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в пяти регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:10 мск 16 декабря
2023-12-16T03:24
2023-12-16T03:24
новости
украина
взрыв
воздушная тревога
ракеты
бпла
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790106_0:223:3071:1950_1920x0_80_0_0_9609d74092b3958d8a03a85b577f2b17.jpg
"Черкасская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ранее её объявляли в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.Ранее мощные взрывы прогремели в Чернигове, Киеве и Киевской области. Местные телеграм-каналы сообщают о продолжающейся угрозе ударов по украинской столице.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231215/1052162786.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/01/1046790106_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5bd65c668f7fcfcca4c5e575977ee39f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, взрыв, воздушная тревога, ракеты, бпла, сво
Новости, Украина, взрыв, воздушная тревога, ракеты, БПЛА, СВО

В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом

03:24 16.12.2023
 
© AP / Evgeniy Maloletka
- РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© AP / Evgeniy Maloletka
Читать в
В Черкасской области прогремели взрывы, воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА сохраняется в пяти регионах Украины. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 03:10 мск 16 декабря
"Черкасская область, местные паблики сообщают о взрывах", - говорится в телеграм-канале украинского издания "Зеркало недели".
Воздушная тревога объявлена в Житомирской, Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях. Ранее её объявляли в Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях, а также на территории Херсонской области, временно подконтрольной киевскому режиму.
Ранее мощные взрывы прогремели в Чернигове, Киеве и Киевской области. Местные телеграм-каналы сообщают о продолжающейся угрозе ударов по украинской столице.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
Занятия по ОБЖ в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Вчера, 18:00
Депутат с гранатами. Итоги 15 декабря на УкраинеДепутат сельсовета в Закарпатье во время заседания взорвал несколько гранат. Ранения получили 26 человек
 
НовостиУкраинавзрыввоздушная тревогаракетыБПЛАСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Политолог о том, почему Зеленский боится проиграть выборы и когда ему припомнят кровавую бойню на Украине
03:46Бронегруппа ЗВО сорвала ротацию ВСУ на Купянском направлении – МО
03:24В Черкасской области прогремели взрывы, Киев вновь под ударом
03:01В Чернигове прогремели взрывы, воздушная тревога объявлена в семи областях Украины
02:43Киевские каратели за сутки 12 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
02:01Мощные взрывы снова гремят в Киеве
01:48Трамп увеличил отрыв от Байдена в рейтинге кандидатов в президенты США
01:25Польские перевозчики возобновят блокаду границы с Украиной
01:05СМИ пишут о взрывах в Киеве
00:56Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины
00:38Над Крымом сбито 6 украинских беспилотников – минобороны
00:28Минкульт Украины незаконно раздал гранты на 660 млн грн – Счётная палата
23:57В РПЦ отреагировали на объявление Украиной в розыск патриарха Кирилла
23:52На кого направлено "Слово пацана", почему это популярно на Украине и как сейчас в Одессе - Гаспарян
23:28Известны новые подробности теракта в сельсовете Закарпатья
23:01Глава Евросовета ушёл от вопроса про помощь Украине
22:45Над Крымом за два часа сбито 26 БПЛА – минобороны
22:24В новых регионах РФ закончено формирование правового поля – Володин
22:13Путин констатировал увеличение числа сдающихся в плен боевиков ВСУ
22:00Председателям сельсоветов Украины разрешили выдавать повестки
Лента новостейМолния