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Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы

Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы - 16.12.2023 Украина.ру

Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы

Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин известен нам под звучным титулом Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России. Странно узнать, что наиболее результативный белый полководец происходил из крепостных и сочувствием принял Февральскую революцию… Ну что ж – фраза о способе питания революции и к нему тоже относится

2023-12-16T18:00

2023-12-16T18:00

2023-12-16T18:00

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Деникин родился 16 декабря 1872 года в Польше. Его отец, Иван Ефимович, действительно происходил из крепостных крестьян, за 35 лет службы в армии и пограничной страже смог дослужиться до чина майора. От матери, Эльжбеты Вжесиньской, Антон Иванович унаследовал свободное владение польским языком и некоторую "благородность крови" (она была из мелкой шляхты).После окончания реального училища в 1890 году поступил в армию вольноопределяющимся. Окончил Киевское пехотное юнкерское училище, а в 1899 году – Николаевскую Академию Генерального штаба. К кадрам генштаба, однако, причислен не был, что сопровождалось скандалом – он пожаловался императору на действия начальника академии генерала Сухотина. Действия последнего были признаны неправильными, но требования Деникина удовлетворены были только в 1902 году.В 1904-05 годах принимал участие в русско-японской войне (командовал бригадой), проявил себя наилучшим образом, был отмечен орденами и пожалован чином полковника.В межвоенный период служил в Саратове, Житомире и Киеве. Там он получил чин генерал-майора и должность генерала для особых поручений при командующим округом, а потом – генерал-квартирмейстера 8-й армии Алексея Брусилова. В Киеве проживал на Львовской площади.В начале войны перешёл со штабной должности на строевою, возглавил пехотную бригаду и отлично проявил себя в боях. В частности – дважды брал Луцк. Был отмечен Брусиловым, получил ряд наград. После взятия Луцка бригада была развёрнута в дивизию, а Деникин получил чин генерал-лейтенанта. Принимал участие в "Брусиловском прорыве", после чего получил под командование корпус, которым командовал на Румынском фронте.В марте 1917 года принял предложение военного министра Временного правительства Александра Гучкова стать начальником штаба при только что назначенном верховном главнокомандующем Русской армией генерале Михаиле Алексееве. Однако в штаб преемника Алексеева Брусилова не пошёл, в июне был назначен командующим Западным фронтом, а в августе – Юго-Западным.В сентябре 1917 года поддержал корниловский мятеж и был арестован. Сидел в тюрьме в Бердичеве и Быхове, чудом избежал расправы революционных солдат. 2 декабря был освобождён главкомом Николаем Духониным и вместе с Лавром Корниловым бежал на Дон.Там, в декабре 1917 года он принял участие в создании первого антибольшевистского правительства, которое возглавили Алексеев, Каледин и Корнилов, а также приступил к формированию Добровольческой армии.Между формированием армии и отражением пока ещё малочисленных и нескоординированных большевистских атак Деникин не забывал и о личной жизни, женившись на Ксении Чиж, которую знал с момента крещения (он её на 20 старше). Это был первый и последний брак в его жизни.Именно Деникин был вдохновителем "зимнего похода" и штурма Екатеринодара, а после гибели Корнилова возглавил Добровольческую армию.В январе 1919 года Деникину удалось объединить Добровольческую, Донскую и Кубанскую армию и стать главнокомандующими Вооружёнными Силами Юга России. В этом качестве он получил значительные объемы военной помощи от Антанты. Кроме того, он стал отцом – у него родилась дочь Марина.Белое движение строилось на платформе "непредрешенчества" – дескать, свалим большевиков, демократически изберём новую власть, а уж она решит. Сейчас же надо навести порядок. Но порядок наводится не ради порядка, а ради программы. Крестьяне, например, уже напредрешали себе землю и небезосновательно видели в планах "наведения порядка" намерения отобрать её назад. Собственно, Деникин был сторонником именно такой аграрной реформы, при которой земля достанется крестьянам, но на практике "наведение порядка" сводилось к возвращению помещиков.Пойти навстречу тёмным народным массам означало уподобиться большевикам. Оставалось получить власть чисто военным путём, пользуясь высоким профессионализмом офицерского корпуса и военным талантами генералитета.25 июня Деникин официально признал власть адмирала Колчака как верховного правителя России и верховного главнокомандующего, а 3 июля отдал директиву о походе на Москву.Последний приказ много критиковался, в том числе – одним из непосредственных исполнителей, генерал-лейтенантом бароном Петром Врангелем. Собственно, приказа как такового не было – командующий задавал общий вектор движения белых армий.Не смотря на дефицит центрального управления, при примерно трёхкратном численном превосходстве красных белым удалось предпринять мощное наступление, заняв Донбасс и значительную часть Украины.Объяснялось это как воодушевлённостью и отменными боевыми качествами добровольцев, так и действиями союзников – в Белоруссии вели наступление поляки. Да и местное население встречало белых на первых порах как минимум нейтрально.Однако, белые, помимо большевиков столкнулись с разными силами. Деникин стоял на позициях едино-неделимой России и, в отличие от большевиков, не собирался заигрывать с сепаратистами. Результатом стала война не несколько фронтов – с Директорией, Махно, восставшими чеченцами в тылу… Войск не хватало даже на фронте, не говоря о контроле над тылами. Пришлось перейти к практике мобилизации, что обрушило качество и мотивированность войск. В районе Орла же красным удалось собрать мощный Южный фронт под командованием Александра Егорова и нанести белым поражение.Были ли у белых шансы выиграть кампанию 1919 года и взять Москву? Пожалуй, да, были. В Москве в это время была крайне нервная атмосфера, близкая к панике. Большевистские вожди готовились к эвакуации в Петроград. Несколько некритических ошибок со стороны красных и несколько удачных ходов со стороны белых могли решить дело.Были ли у белых шансы победить в войне? Скорее всего нет. По той самой причине, по которой не удержалось Временное правительство – белые столкнулись бы с той же волной бандитизма и дезорганизации, что и большевики. Но у большевиков было значительно больше ресурсов. Немногочисленные белые просто растворились бы в крутом кипятке русской смуты…Так или иначе, но до этого не дошло.4 января 1920 года Колчак передал полномочия Деникину. Титул Верховного правителя он передать то ли забыл, то ли не захотел, а Деникин не стал настаивать.Положение самого Деникина было неустойчивым, у него начался конфликт с Врангелем, которого пришлось отправить в отставку с поста командующего Доброармией. Потом начался конфликт с Кубанской Радой (казаков он тоже считал сепаратистами, со всеми исходящими), после которого кубанцы покинули позиции. Ну а затем последовал удар Первой Конной армии, после которого белые войска побежали…Потом – "новороссийская катастрофа", в которой небезосновательно обвиняют Деникина, полностью утратившего управление войсками. Кстати, в советских фильмах обычно показывали панику при погрузке в Севастополе, хотя у Врангеля-то как раз всё было организовано идеально или почти идеально…4 апреля 1920 года Деникин передал пост командующего Врангелю, а сам покинул Россию на английском эсминце.Далее Деникин жил в Европе, занимался почти исключительно литературным трудом, написав несколько мемуарных книг, самой знаменитой из которых являются "Очерки русской смуты". После войны выехал в США.Скончался от сердечного приступа 7 августа 1947 года и был похоронен на кладбище в Детройте. Американские власти похоронили его как главнокомандующего союзной армией с воинскими почестями. 15 декабря 1952 года по решению казачьей общины США состоялось перенесение останков генерала Деникина на православное казачье Свято-Владимирское кладбище в штате Нью-Джерси.3 октября 2005 года прах Деникина и его жены был перезахоронен на территории Донского монастыря в Москве. Рядом находятся могилы философа Ивана Ильина и генерал-лейтенанта Владимира Каппеля.Даже короткий обзор биографии Деникина показывает нам яркую, в высшей степени неординарную личность.Деникин – плохой офицер мирного времени, обязанностью которого является исполнение устава и предвосхищений желаний начальства.Деникин – очень слабый политик, что, правда, относится к почти всем лидерам белых.Деникин – блестящий командир, главной доблестью которого является умение брать на себя ответственность.Деникин – человек с рыцарскими представлениями о чести.Деникин – интеллигент, интеллектуал и идеалист, во многом похожий на героев булгаковской "Белой гвардии".Эти черты естественным образом определили его выбор революции и гражданской войне. Увы, в тех условиях его таланты послужить России никак не могли – в гражданской войне правых нет, но проигравший ответственен за всё просто потому, что он проиграл…

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