Антон Деникин: белый генерал, так и не дошедший до Москвы
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Генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин известен нам под звучным титулом Главнокомандующего Вооружёнными силами Юга России. Странно узнать, что наиболее результативный белый полководец происходил из крепостных и сочувствием принял Февральскую революцию… Ну что ж – фраза о способе питания революции и к нему тоже относится
Деникин родился 16 декабря 1872 года в Польше. Его отец, Иван Ефимович, действительно происходил из крепостных крестьян, за 35 лет службы в армии и пограничной страже смог дослужиться до чина майора. От матери, Эльжбеты Вжесиньской, Антон Иванович унаследовал свободное владение польским языком и некоторую "благородность крови" (она была из мелкой шляхты).
После окончания реального училища в 1890 году поступил в армию вольноопределяющимся. Окончил Киевское пехотное юнкерское училище, а в 1899 году – Николаевскую Академию Генерального штаба. К кадрам генштаба, однако, причислен не был, что сопровождалось скандалом – он пожаловался императору на действия начальника академии генерала Сухотина. Действия последнего были признаны неправильными, но требования Деникина удовлетворены были только в 1902 году.
В 1904-05 годах принимал участие в русско-японской войне (командовал бригадой), проявил себя наилучшим образом, был отмечен орденами и пожалован чином полковника.
В межвоенный период служил в Саратове, Житомире и Киеве. Там он получил чин генерал-майора и должность генерала для особых поручений при командующим округом, а потом – генерал-квартирмейстера 8-й армии Алексея Брусилова. В Киеве проживал на Львовской площади.
В начале войны перешёл со штабной должности на строевою, возглавил пехотную бригаду и отлично проявил себя в боях. В частности – дважды брал Луцк. Был отмечен Брусиловым, получил ряд наград. После взятия Луцка бригада была развёрнута в дивизию, а Деникин получил чин генерал-лейтенанта. Принимал участие в "Брусиловском прорыве", после чего получил под командование корпус, которым командовал на Румынском фронте.
В марте 1917 года принял предложение военного министра Временного правительства Александра Гучкова стать начальником штаба при только что назначенном верховном главнокомандующем Русской армией генерале Михаиле Алексееве. Однако в штаб преемника Алексеева Брусилова не пошёл, в июне был назначен командующим Западным фронтом, а в августе – Юго-Западным.
В сентябре 1917 года поддержал корниловский мятеж и был арестован. Сидел в тюрьме в Бердичеве и Быхове, чудом избежал расправы революционных солдат. 2 декабря был освобождён главкомом Николаем Духониным и вместе с Лавром Корниловым бежал на Дон.
Там, в декабре 1917 года он принял участие в создании первого антибольшевистского правительства, которое возглавили Алексеев, Каледин и Корнилов, а также приступил к формированию Добровольческой армии.
Между формированием армии и отражением пока ещё малочисленных и нескоординированных большевистских атак Деникин не забывал и о личной жизни, женившись на Ксении Чиж, которую знал с момента крещения (он её на 20 старше). Это был первый и последний брак в его жизни.
Именно Деникин был вдохновителем "зимнего похода" и штурма Екатеринодара, а после гибели Корнилова возглавил Добровольческую армию.
В январе 1919 года Деникину удалось объединить Добровольческую, Донскую и Кубанскую армию и стать главнокомандующими Вооружёнными Силами Юга России. В этом качестве он получил значительные объемы военной помощи от Антанты. Кроме того, он стал отцом – у него родилась дочь Марина.
14 сентября 2018, 16:51Его превосходительство «генерал Харьков»15 сентября 1867 года родился один из самых интересных полководцев гражданской войны — Владимир Зенонович Май-Маевский. История совершенно незаслуженно отодвинула его на второй план, а кинематограф связал с ним образ, мало похожий на этого боевого генерала.
Белое движение строилось на платформе "непредрешенчества" – дескать, свалим большевиков, демократически изберём новую власть, а уж она решит. Сейчас же надо навести порядок. Но порядок наводится не ради порядка, а ради программы. Крестьяне, например, уже напредрешали себе землю и небезосновательно видели в планах "наведения порядка" намерения отобрать её назад. Собственно, Деникин был сторонником именно такой аграрной реформы, при которой земля достанется крестьянам, но на практике "наведение порядка" сводилось к возвращению помещиков.
Пойти навстречу тёмным народным массам означало уподобиться большевикам. Оставалось получить власть чисто военным путём, пользуясь высоким профессионализмом офицерского корпуса и военным талантами генералитета.
25 июня Деникин официально признал власть адмирала Колчака как верховного правителя России и верховного главнокомандующего, а 3 июля отдал директиву о походе на Москву.
Последний приказ много критиковался, в том числе – одним из непосредственных исполнителей, генерал-лейтенантом бароном Петром Врангелем. Собственно, приказа как такового не было – командующий задавал общий вектор движения белых армий.
Не смотря на дефицит центрального управления, при примерно трёхкратном численном превосходстве красных белым удалось предпринять мощное наступление, заняв Донбасс и значительную часть Украины.
Объяснялось это как воодушевлённостью и отменными боевыми качествами добровольцев, так и действиями союзников – в Белоруссии вели наступление поляки. Да и местное население встречало белых на первых порах как минимум нейтрально.
9 октября 2019, 17:44Белая альтернатива. Малороссия и Новороссия в теории и практике генералов Деникина и ВрангеляВ этом году исполняется столетний юбилей решающих сражений Гражданской войны в России. Из всех антибольшевистских сил наиболее сильным было южнорусское белое движение. К началу 1919 г. командование Вооруженных сил Юга России перебросило основные свои силы на Донбасс, вступив на территорию УССР
Однако, белые, помимо большевиков столкнулись с разными силами. Деникин стоял на позициях едино-неделимой России и, в отличие от большевиков, не собирался заигрывать с сепаратистами. Результатом стала война не несколько фронтов – с Директорией, Махно, восставшими чеченцами в тылу… Войск не хватало даже на фронте, не говоря о контроле над тылами. Пришлось перейти к практике мобилизации, что обрушило качество и мотивированность войск. В районе Орла же красным удалось собрать мощный Южный фронт под командованием Александра Егорова и нанести белым поражение.
Были ли у белых шансы выиграть кампанию 1919 года и взять Москву? Пожалуй, да, были. В Москве в это время была крайне нервная атмосфера, близкая к панике. Большевистские вожди готовились к эвакуации в Петроград. Несколько некритических ошибок со стороны красных и несколько удачных ходов со стороны белых могли решить дело.
Были ли у белых шансы победить в войне? Скорее всего нет. По той самой причине, по которой не удержалось Временное правительство – белые столкнулись бы с той же волной бандитизма и дезорганизации, что и большевики. Но у большевиков было значительно больше ресурсов. Немногочисленные белые просто растворились бы в крутом кипятке русской смуты…
Так или иначе, но до этого не дошло.
4 января 1920 года Колчак передал полномочия Деникину. Титул Верховного правителя он передать то ли забыл, то ли не захотел, а Деникин не стал настаивать.
Положение самого Деникина было неустойчивым, у него начался конфликт с Врангелем, которого пришлось отправить в отставку с поста командующего Доброармией. Потом начался конфликт с Кубанской Радой (казаков он тоже считал сепаратистами, со всеми исходящими), после которого кубанцы покинули позиции. Ну а затем последовал удар Первой Конной армии, после которого белые войска побежали…
Потом – "новороссийская катастрофа", в которой небезосновательно обвиняют Деникина, полностью утратившего управление войсками. Кстати, в советских фильмах обычно показывали панику при погрузке в Севастополе, хотя у Врангеля-то как раз всё было организовано идеально или почти идеально…
4 апреля 2019, 12:50День в истории. 4 апреля: барон Врангель сменил генерала ДеникинаВ этот день в 1920 году Главнокомандующий Вооружёнными Силами Юга России Антон Иванович Деникин передал пост барону Петру Николаевичу Врангелю. Передал с помощью телеграфа из Феодосии в Севастополь. Так начиналась последняя страница гражданской войне в европейской части России.
4 апреля 1920 года Деникин передал пост командующего Врангелю, а сам покинул Россию на английском эсминце.
Далее Деникин жил в Европе, занимался почти исключительно литературным трудом, написав несколько мемуарных книг, самой знаменитой из которых являются "Очерки русской смуты". После войны выехал в США.
Скончался от сердечного приступа 7 августа 1947 года и был похоронен на кладбище в Детройте. Американские власти похоронили его как главнокомандующего союзной армией с воинскими почестями. 15 декабря 1952 года по решению казачьей общины США состоялось перенесение останков генерала Деникина на православное казачье Свято-Владимирское кладбище в штате Нью-Джерси.
3 октября 2005 года прах Деникина и его жены был перезахоронен на территории Донского монастыря в Москве. Рядом находятся могилы философа Ивана Ильина и генерал-лейтенанта Владимира Каппеля.
Даже короткий обзор биографии Деникина показывает нам яркую, в высшей степени неординарную личность.
Деникин – плохой офицер мирного времени, обязанностью которого является исполнение устава и предвосхищений желаний начальства.
Деникин – очень слабый политик, что, правда, относится к почти всем лидерам белых.
Деникин – блестящий командир, главной доблестью которого является умение брать на себя ответственность.
10 октября 2020, 09:40"Вокруг Булгакова"«Вокруг Булгакова»: полковники против генераловНачиная писать «Белую гвардию» Михаил Булгаков планировал продолжение. Это должна была быть эпопея (вероятно трёхтомная) посвящённая мытарствам семьи Турбиных в Гражданской войне и, вероятно, в эмиграции (Булгаков этим вопросом очень интересовался и интерес был отнюдь не академический). «Хождение по мукам», но без Сталина (?)
Деникин – человек с рыцарскими представлениями о чести.
Деникин – интеллигент, интеллектуал и идеалист, во многом похожий на героев булгаковской "Белой гвардии".
Эти черты естественным образом определили его выбор революции и гражданской войне. Увы, в тех условиях его таланты послужить России никак не могли – в гражданской войне правых нет, но проигравший ответственен за всё просто потому, что он проиграл…