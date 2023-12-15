https://ukraina.ru/20231215/1052144649.html

ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан

ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан - 15.12.2023 Украина.ру

ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан

К вопросу макрофинансовой помощи Украине Евросоюз вернется на внеочередном саммите в феврале. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 декабря в эфире радио Kossuth

2023-12-15T10:36

2023-12-15T10:36

2023-12-15T10:36

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виктор орбан

украина

ес

финансовая помощь

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Орбан ранее заявил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год."Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета... Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Тем временем глава Европейского совета Шарь Мишель заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.В настоящее время Евросоюз работает над пакетом финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Против выделения финансовой помощи Украине выступали Словакия и Венгрия.Накануне саммита ЕС, который 14 и 15 декабря проходит в Брюсселе, Будапешт заявил о готовности снять вето на пакет поддержки для Киева в обмен на разморозку средств для Венгрии в размере 30 млрд евро. Брюссель обещал выделить стране одну треть этой суммы или 10 млрд евро.

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новости, виктор орбан, украина, ес, финансовая помощь