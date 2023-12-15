ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан - 15.12.2023 Украина.ру
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ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан
ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан - 15.12.2023 Украина.ру
ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан
К вопросу макрофинансовой помощи Украине Евросоюз вернется на внеочередном саммите в феврале. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 декабря в эфире радио Kossuth
2023-12-15T10:36
2023-12-15T10:36
новости
виктор орбан
украина
ес
финансовая помощь
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Орбан ранее заявил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год."Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета... Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.Тем временем глава Европейского совета Шарь Мишель заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.В настоящее время Евросоюз работает над пакетом финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Против выделения финансовой помощи Украине выступали Словакия и Венгрия.Накануне саммита ЕС, который 14 и 15 декабря проходит в Брюсселе, Будапешт заявил о готовности снять вето на пакет поддержки для Киева в обмен на разморозку средств для Венгрии в размере 30 млрд евро. Брюссель обещал выделить стране одну треть этой суммы или 10 млрд евро.
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новости, виктор орбан, украина, ес, финансовая помощь
Новости, Виктор Орбан, Украина, ЕС, финансовая помощь

ЕС вернется к вопросу финансовой помощи Украине на саммите в феврале - Орбан

10:36 15.12.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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К вопросу макрофинансовой помощи Украине Евросоюз вернется на внеочередном саммите в феврале. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 декабря в эфире радио Kossuth
Орбан ранее заявил, что Венгрия заблокировала 50 миллиардах макрофинансовой помощи Украине на 2024-2027 год.
"Мне пришлось ветировать 50 миллиардов евро для Украины и связанное с этим изменение бюджета... Мы к этому вернемся, вероятно, на внеочередном саммите когда-нибудь в феврале", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Тем временем глава Европейского совета Шарь Мишель заявил журналистам, что рассчитывает, что лидеры ЕС смогут единогласно утвердить финансовую помощь Украине в начале 2024 года.
В настоящее время Евросоюз работает над пакетом финансовой помощи Украине в размере 50 млрд евро на 2024-2027 годы. Против выделения финансовой помощи Украине выступали Словакия и Венгрия.
Накануне саммита ЕС, который 14 и 15 декабря проходит в Брюсселе, Будапешт заявил о готовности снять вето на пакет поддержки для Киева в обмен на разморозку средств для Венгрии в размере 30 млрд евро. Брюссель обещал выделить стране одну треть этой суммы или 10 млрд евро.
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
08:57
Шольц предложил Орбану "выйти за кофе", когда дебаты по Киеву зашли в тупик - PoliticoКанцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
 
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