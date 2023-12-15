https://ukraina.ru/20231215/1052141558.html
Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker - 15.12.2023 Украина.ру
Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
Величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине. Об этом пишет издание The New Yorker
2023-12-15T09:39
2023-12-15T09:39
2023-12-15T09:39
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В статье напоминают, насколько впечатляюще встречали "героя" Зеленского в Вашингтоне год назад и отмечают разительную перемену во время нынешнего визита Зеленского в США, наглядно демонстрирующую изменение позиции Запада по конфликту на Украине."На этот раз Байден стоял рядом с явно утомлённым Зеленским, но не произнёс шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем". Пока можем. Какой спад…", - говорится в публикации.По словам автора статьи, стратегия Путина по конфликту на Украине реализовывается даже с опережением графика."И президент США, и его украинский коллега предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", - подчёркивает журналистка.Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что его палата не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине, и уйдёт на каникулы до 9 января.
https://ukraina.ru/20231215/1052140072.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, конгресс сша, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, россия
Новости, США, Конгресс США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия
Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
Величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине. Об этом пишет издание The New Yorker
В статье напоминают, насколько впечатляюще встречали "героя" Зеленского в Вашингтоне год назад и отмечают разительную перемену во время нынешнего визита Зеленского в США, наглядно демонстрирующую изменение позиции Запада по конфликту на Украине.
"На этот раз Байден стоял рядом с явно утомлённым Зеленским, но не произнёс шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем". Пока можем. Какой спад…", - говорится в публикации.
По словам автора статьи, стратегия Путина по конфликту на Украине реализовывается даже с опережением графика.
"И президент США, и его украинский коллега предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", - подчёркивает журналистка.
Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что его палата не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине, и уйдёт на каникулы до 9 января.