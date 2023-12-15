Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker - 15.12.2023 Украина.ру
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Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker - 15.12.2023 Украина.ру
Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
Величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине. Об этом пишет издание The New Yorker
2023-12-15T09:39
2023-12-15T09:39
новости
сша
конгресс сша
джо байден
владимир зеленский
владимир путин
россия
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В статье напоминают, насколько впечатляюще встречали "героя" Зеленского в Вашингтоне год назад и отмечают разительную перемену во время нынешнего визита Зеленского в США, наглядно демонстрирующую изменение позиции Запада по конфликту на Украине."На этот раз Байден стоял рядом с явно утомлённым Зеленским, но не произнёс шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем". Пока можем. Какой спад…", - говорится в публикации.По словам автора статьи, стратегия Путина по конфликту на Украине реализовывается даже с опережением графика."И президент США, и его украинский коллега предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", - подчёркивает журналистка.Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что его палата не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине, и уйдёт на каникулы до 9 января.
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новости, сша, конгресс сша, джо байден, владимир зеленский, владимир путин, россия
Новости, США, Конгресс США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Россия

Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker

09:39 15.12.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский Байден
Зеленский Байден
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Величайшим рождественским подарком президенту России Владимиру Путину станет отказ Конгресса США согласовывать дальнейшую помощь Украине. Об этом пишет издание The New Yorker
В статье напоминают, насколько впечатляюще встречали "героя" Зеленского в Вашингтоне год назад и отмечают разительную перемену во время нынешнего визита Зеленского в США, наглядно демонстрирующую изменение позиции Запада по конфликту на Украине.
"На этот раз Байден стоял рядом с явно утомлённым Зеленским, но не произнёс шаблонных слов утешения. Вместо этого он сказал: "Мы будем продолжать снабжать Украину критически важным оружием и оборудованием, пока сможем". Пока можем. Какой спад…", - говорится в публикации.
По словам автора статьи, стратегия Путина по конфликту на Украине реализовывается даже с опережением графика.
"И президент США, и его украинский коллега предупредили об опасности бездействия Конгресса, хотя, по сути, признали, что они мало что могут сделать, чтобы предотвратить это. По словам Байдена, если законодатели уйдут на перерыв в работе Конгресса, не утвердив дополнительные средства для Украины, они преподнесут Путину "величайший рождественский подарок", - подчёркивает журналистка.
Ранее спикер Палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что его палата не намерена обсуждать наспех достигнутую в Сенате сделку между республиканцами и демократами по Украине, и уйдёт на каникулы до 9 января.
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Заголовок открываемого материала
09:43Решение о ЕС. Главное на Украине на утро 15 декабря
09:39Путина ожидает рождественский подарок от Конгресса США – New Yorker
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