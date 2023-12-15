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Шольц предложил Орбану "выйти за кофе", когда дебаты по Киеву зашли в тупик - Politico
Шольц предложил Орбану "выйти за кофе", когда дебаты по Киеву зашли в тупик - Politico - 15.12.2023 Украина.ру
Шольц предложил Орбану "выйти за кофе", когда дебаты по Киеву зашли в тупик - Politico
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
2023-12-15T08:57
2023-12-15T08:57
2023-12-15T08:58
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Ранее саммит ЕС решил начать переговоры о будущем членстве в союзе с Украиной и Молдавией, а также предоставил статус страны-кандидата Грузии.Как отмечает Politico, Шольц предположил, что, если Орбан действительно не желает соглашаться на начало переговоров, то ему следует подумать о том, чтобы ненадолго покинуть комнату. По мнению канцлера Германии, это позволит лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, а венгерский лидер сможет сказать, что не голосовал "за".Стратегия Шольца вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами, постольку действия канцлера на европейской арене с момента его назначения в 2021 году до сих пор разочаровывали. Критики отмечали отсутствие у него тактических навыков ведения переговоров и общения по сравнению с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавляет издание.Как пишет Politico, идея о том, что лидеру одной из стран ЕС нужно покинуть комнату, чтобы достичь единогласия, весьма необычна.Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
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ес, новости, олаф шольц, виктор орбан, украина
Шольц предложил Орбану "выйти за кофе", когда дебаты по Киеву зашли в тупик - Politico
08:57 15.12.2023 (обновлено: 08:58 15.12.2023)
Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти из помещения, где лидеры стран ЕС проводили голосование по началу переговоров о членстве Украины, и выпить кофе, когда обсуждения по этому вопросу зашли в тупик. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией
Ранее саммит ЕС решил начать переговоры о будущем членстве в союзе с Украиной и Молдавией, а также предоставил статус страны-кандидата Грузии.
Как отмечает Politico, Шольц предположил, что, если Орбан действительно не желает соглашаться на начало переговоров, то ему следует подумать о том, чтобы ненадолго покинуть комнату. По мнению канцлера Германии, это позволит лидерам 26 европейских стран принять решение в пользу начала переговоров с Киевом, а венгерский лидер сможет сказать, что не голосовал "за".
"Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: "возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты", - говорится в материале.
Стратегия Шольца вызвала удивление в Брюсселе и за его пределами, постольку действия канцлера на европейской арене с момента его назначения в 2021 году до сих пор разочаровывали. Критики отмечали отсутствие у него тактических навыков ведения переговоров и общения по сравнению с бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель, добавляет издание.
Как пишет Politico, идея о том, что лидеру одной из стран ЕС нужно покинуть комнату, чтобы достичь единогласия, весьма необычна.
Официальные лица и дипломаты ЕС на саммите в четверг не смогли сказать, использовался ли когда-либо ранее ход Шольца.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой.
При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.