https://ukraina.ru/20231215/1052138710.html

Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России

Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России - 15.12.2023 Украина.ру

Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России

Япония с 22 декабря вводит новые санкции против России, об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны

2023-12-15T06:55

2023-12-15T06:55

2023-12-15T06:55

новости

япония

россия

антироссийские санкции

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Список организаций, в отношении которых действует японский запрет на экспорт, пополнили 57 организаций из России, две из Узбекистана, две из ОАЭ и одна из Сирии.В списке российских организаций, попавших под новые санкции, значатся такие компании, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Восточная верфь", "Информационные спутниковые системы", ИЭМЗ "Купол", Казанский оптико-механический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", "VXI-Системы" и другие.Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.

https://ukraina.ru/20231215/1052125383.html

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новости, япония, россия, антироссийские санкции