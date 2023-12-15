https://ukraina.ru/20231215/1052138710.html
Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России
Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России - 15.12.2023 Украина.ру
Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России
Япония с 22 декабря вводит новые санкции против России, об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны
2023-12-15T06:55
2023-12-15T06:55
2023-12-15T06:55
новости
япония
россия
антироссийские санкции
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Список организаций, в отношении которых действует японский запрет на экспорт, пополнили 57 организаций из России, две из Узбекистана, две из ОАЭ и одна из Сирии.В списке российских организаций, попавших под новые санкции, значатся такие компании, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Восточная верфь", "Информационные спутниковые системы", ИЭМЗ "Купол", Казанский оптико-механический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", "VXI-Системы" и другие.Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.
https://ukraina.ru/20231215/1052125383.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, япония, россия, антироссийские санкции
Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России
Япония с 22 декабря вводит новые санкции против России, об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны
Список организаций, в отношении которых действует японский запрет на экспорт, пополнили 57 организаций из России, две из Узбекистана, две из ОАЭ и одна из Сирии.
В списке российских организаций, попавших под новые санкции, значатся такие компании, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Восточная верфь", "Информационные спутниковые системы", ИЭМЗ "Купол", Казанский оптико-механический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", "VXI-Системы" и другие.
Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.