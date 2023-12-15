Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России - 15.12.2023 Украина.ру
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Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России
Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России - 15.12.2023 Украина.ру
Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России
Япония с 22 декабря вводит новые санкции против России, об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны
2023-12-15T06:55
2023-12-15T06:55
новости
япония
россия
антироссийские санкции
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Список организаций, в отношении которых действует японский запрет на экспорт, пополнили 57 организаций из России, две из Узбекистана, две из ОАЭ и одна из Сирии.В списке российских организаций, попавших под новые санкции, значатся такие компании, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Восточная верфь", "Информационные спутниковые системы", ИЭМЗ "Купол", Казанский оптико-механический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", "VXI-Системы" и другие.Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.
https://ukraina.ru/20231215/1052125383.html
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новости, япония, россия, антироссийские санкции
Новости, Япония, Россия, антироссийские санкции

Япония ввела санкции ещё против 57 компаний из России

06:55 15.12.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Япония с 22 декабря вводит новые санкции против России, об этом 15 декабря сообщает министерство экономики страны
Список организаций, в отношении которых действует японский запрет на экспорт, пополнили 57 организаций из России, две из Узбекистана, две из ОАЭ и одна из Сирии.
В списке российских организаций, попавших под новые санкции, значатся такие компании, как Уральский завод гражданской авиации, Брянский автомобильный завод, ЦНИИ "Буревестник", Специальное конструкторское бюро, Казанский пороховой завод, ЦНИИ Химии и механики, Ростовский НИИ радиосвязи, 150-й Авиационный ремонтный завод, 810-й Авиационный ремонтный завод, Арзамасский приборостроительный завод им. П.И.Пландина, АО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор", "Восточная верфь", "Информационные спутниковые системы", ИЭМЗ "Купол", Казанский оптико-механический завод, Нижегородский завод 70-летия Победы, НПО "Ижевские беспилотные системы", Волгоградская машиностроительная компания "ВгТЗ", "VXI-Системы" и другие.
Всего в санкционном списке Япония находятся 494 компании и организации из России.
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
06:00
"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФМногие считают, что нельзя использовать российских десантников и морпехов в качестве простых штурмовиков. Мы должны использовать их уникальный опыт и высадиться возле Николаева и Одессы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный
 
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