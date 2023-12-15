Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ

Политолог раскрыл, когда Россия перейдёт в наступление по всем фронтам и выбьет "зубы дракона" Украине Валерий Залужный заявил о переходе к стратегической обороне. ВСУ укрепляют оборону в Часов Яре и продолжают возводить свою "линию Суровикина" с минными полями и "зубьями дракона". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру директор Центра прикладной политологии и социологии (Краснодар), подполковник в отставке Геннадий Подлесный