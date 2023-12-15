Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ - 15.12.2023 Украина.ру
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Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ - 15.12.2023 Украина.ру
Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Разведчики группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта обнаружили и огнём из миномёта уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-15T06:38
2023-12-15T06:38
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"Расчёт 120-миллиметрового миномёта "Сани" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.Разведчики ранее получили информацию о прибытии на передовую командного состава одного из подразделений противника. Позже передвижение машины с офицерским составом ВСУ зафиксировали разведывательные БПЛА."Расчёт кочующего 120-миллиметрового миномёта "Сани" оперативно занял огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобиль с находящимися в ней военнослужащими ВСУ", - уточнили в Минобороны.
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новости, россия, минобороны рф, сво, купянское направление, миномет, всу, потери всу
Новости, Россия, Минобороны РФ, СВО, Купянское направление, миномет, ВСУ, потери ВСУ

Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ

06:38 15.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота морской пехоты в зоне СВО
Работа морской пехоты в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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Разведчики группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта обнаружили и огнём из миномёта уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Расчёт 120-миллиметрового миномёта "Сани" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Разведчики ранее получили информацию о прибытии на передовую командного состава одного из подразделений противника. Позже передвижение машины с офицерским составом ВСУ зафиксировали разведывательные БПЛА.
"Расчёт кочующего 120-миллиметрового миномёта "Сани" оперативно занял огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобиль с находящимися в ней военнослужащими ВСУ", - уточнили в Минобороны.
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