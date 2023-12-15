Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ
Разведчики группировки войск "Запад" на Купянском участке фронта обнаружили и огнём из миномёта уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ. Об этом 15 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Расчёт 120-миллиметрового миномёта "Сани" разведывательного подразделения группировки войск "Запад" уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Разведчики ранее получили информацию о прибытии на передовую командного состава одного из подразделений противника. Позже передвижение машины с офицерским составом ВСУ зафиксировали разведывательные БПЛА.
"Расчёт кочующего 120-миллиметрового миномёта "Сани" оперативно занял огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобиль с находящимися в ней военнослужащими ВСУ", - уточнили в Минобороны.
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