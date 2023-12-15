Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ
Представители военкоматов в ходе рейда в одесский спортивный клуб "Синерджи Фитнесс" начали задерживать всех, включая 15-летних подростков. Об этом со ссылкой на местные телеграм-каналы, опубликовавшие фото с места инцидента, сообщает издание "Страна.ua".
"Больше 30 человек [сотрудников военкомата] снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами", - рассказывает издание.
Отмечается, что это уже не первый рейд силовиков по спортивным клубам и тренажёрным залам. Уклоняющиеся от мобилизации украинцы в связи с этим начали избавляться от своих абонементов.
Напомним, на Украине действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации, выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён. В сети появляется множество видео, где мужчинам без разбора вручают повестки в самых разных местах, сопротивляющихся - скручивают и насильно увозят в военкоматы.
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