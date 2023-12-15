Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ

Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории

Чтобы американские противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ не ударили по Крыму, армии РФ необходимо освободить Одессу и Очаков. Киев будет продолжать устраивать диверсии на объектах на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян