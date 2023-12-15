Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ - 15.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231215/1052138462.html
Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ
Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ - 15.12.2023 Украина.ру
Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ
Представители военкоматов в ходе рейда в одесский спортивный клуб "Синерджи Фитнесс" начали задерживать всех, включая 15-летних подростков. Об этом со ссылкой на местные телеграм-каналы, опубликовавшие фото с места инцидента, сообщает издание "Страна.ua".
2023-12-15T06:25
2023-12-15T06:25
новости
украина
одесса
мобилизация
всу
подростки
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101759/27/1017592765_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_3abd571cdad93fe1f7d2bc749346b61c.jpg.webp
"Больше 30 человек [сотрудников военкомата] снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами", - рассказывает издание.Отмечается, что это уже не первый рейд силовиков по спортивным клубам и тренажёрным залам. Уклоняющиеся от мобилизации украинцы в связи с этим начали избавляться от своих абонементов.Напомним, на Украине действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации, выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён. В сети появляется множество видео, где мужчинам без разбора вручают повестки в самых разных местах, сопротивляющихся - скручивают и насильно увозят в военкоматы.
https://ukraina.ru/20231215/1052096187.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101759/27/1017592765_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60b313337dc50e2c36083f4228c91c07.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, одесса, мобилизация, всу, подростки, сво
Новости, Украина, Одесса, мобилизация, ВСУ, подростки, СВО

Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ

06:25 15.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанкЧетвертая волна мобилизации в украинскую армию
Четвертая волна мобилизации в украинскую армию - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
Читать в
Представители военкоматов в ходе рейда в одесский спортивный клуб "Синерджи Фитнесс" начали задерживать всех, включая 15-летних подростков. Об этом со ссылкой на местные телеграм-каналы, опубликовавшие фото с места инцидента, сообщает издание "Страна.ua".
"Больше 30 человек [сотрудников военкомата] снаружи стоят, и 30 человек завалились внутрь. Ловят всех мальчиков, даже 15-летних, и спрашивают возраст с документами", - рассказывает издание.
Отмечается, что это уже не первый рейд силовиков по спортивным клубам и тренажёрным залам. Уклоняющиеся от мобилизации украинцы в связи с этим начали избавляться от своих абонементов.
Напомним, на Украине действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации, выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещён. В сети появляется множество видео, где мужчинам без разбора вручают повестки в самых разных местах, сопротивляющихся - скручивают и насильно увозят в военкоматы.
- РИА Новости, 1920, 15.12.2023
05:20
Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по ЕвпаторииЧтобы американские противокорабельные ракеты "Гарпун" ВСУ не ударили по Крыму, армии РФ необходимо освободить Одессу и Очаков. Киев будет продолжать устраивать диверсии на объектах на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиУкраинаОдессамобилизацияВСУподросткиСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:38Расчёт "кочующего" миномёта уничтожил на Купянском направлении бронеавтомобиль с командирами ВСУ
06:25Украинские военкомы "отловили" в Одессе 15-летних подростков – СМИ
06:02Венгрия вновь заблокировала финансовую помощь Украине на 50 миллиардов евро – Орбан
06:00"Там может посыпаться оборона": военный политолог назвал самое успешное направление армии РФ
05:50Политолог раскрыл, когда Россия перейдёт в наступление по всем фронтам и выбьет "зубы дракона" Украине
05:40"Мы возьмем Авдеевку": политолог раскрыл, как полуторатонные ОДАБы размолотят бетонные норы ВСУ
05:30Эксперт объяснил, когда армия РФ добьет "Геранями" украинскую ПВО и высадит десант в Одессе и Николаеве
05:20Военный эксперт о том, почему Россия должна взять Одессу и Очаков, пока "Гарпун" не ударил по Евпатории
05:13Новороссийские десантники с помощью БПЛА уничтожили группу ВСУ под Вербовым – МО
05:00Военный эксперт о том, кто будет штурмовать укрепления ВСУ, если с фронта снимут десантников и морпехов
04:52Палата представителей Конгресса США не будет обсуждать поспешную сделку по Украине – Джонсон
04:50Военный политолог раскрыл, почему США дали Киеву команду беречь "Абрамсы", но могут передать ВСУ "Апачи"
04:30Эксперт раскрыл, как армия РФ высадит десант в Одессе, чтобы Молдова и Румыния не придушили Приднестровье
04:25"Нами руководят Петены!": французский политик поддержал Путина в оценке лидеров ЕС
04:10Эксперт объяснил, как ВС РФ могут окружить ВСУ в Донбассе, навести панику и создать угрозу для Киева
04:00Дозированная помощь. Политолог объяснил, как огромные средства для Украины оседают в американском ОПК
03:58"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена
03:41Отжим под прикрытием хакеров: как киевская власть попыталась захватить "Киевстар"
03:27Артиллеристы группировки "Запад" уничтожили украинскую бронегруппу на Купянском направлении – МО
03:22Зеленский бросает толпы людей на фронт. Украинские эксперты и политики о тотальной мобилизации
Лента новостейМолния