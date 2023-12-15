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"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена

"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена - 15.12.2023 Украина.ру

"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена

Президент США Джо Байден хочет помешать Илону Маску сделать мир лучше. Об этом мать предпринимателя и миллиардера Мэй Маск заявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)

2023-12-15T03:58

2023-12-15T03:58

2023-12-15T03:58

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Возмущение матери Маска вызвали слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что президент Байден, чтобы "следить" за Маском, будет использовать разные способы, включая привлечение Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. Карр отметил, что к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи."Я мать Илона Маска. Его цель - сделать мир лучше. POTUS [президент США Джо Байден] хочет его остановить", - написала Мэй Маск.Она подчеркнула, что представители других стран гордятся Илоном Маском и не понимают истинных мотивов американского президента. Сама же она не знает, как на них реагировать."Вы хоть представляете, как я в ярости?" - добавила мать предпринимателя.Байден ранее заявил, что отношения Илона Маска с другими странами "заслуживают внимания", и что существует "много способов" реагировать на это.Напомним, что в сентябре комитет Сената США по вооружённым силам озадачился вопросом, как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском. Активно обсуждать эту тему в Сенате начали после того, как стало известно, что владелец компании Space X не стал расширять частную спутниковую сеть Starlink для помощи Киеву в атаке на Крым.

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новости, сша, илон маск, джо байден, starlink, украина