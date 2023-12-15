"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена - 15.12.2023 Украина.ру
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"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена
"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена - 15.12.2023 Украина.ру
"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена
Президент США Джо Байден хочет помешать Илону Маску сделать мир лучше. Об этом мать предпринимателя и миллиардера Мэй Маск заявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
2023-12-15T03:58
2023-12-15T03:58
новости
сша
илон маск
джо байден
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Возмущение матери Маска вызвали слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что президент Байден, чтобы "следить" за Маском, будет использовать разные способы, включая привлечение Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. Карр отметил, что к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи."Я мать Илона Маска. Его цель - сделать мир лучше. POTUS [президент США Джо Байден] хочет его остановить", - написала Мэй Маск.Она подчеркнула, что представители других стран гордятся Илоном Маском и не понимают истинных мотивов американского президента. Сама же она не знает, как на них реагировать."Вы хоть представляете, как я в ярости?" - добавила мать предпринимателя.Байден ранее заявил, что отношения Илона Маска с другими странами "заслуживают внимания", и что существует "много способов" реагировать на это.Напомним, что в сентябре комитет Сената США по вооружённым силам озадачился вопросом, как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском. Активно обсуждать эту тему в Сенате начали после того, как стало известно, что владелец компании Space X не стал расширять частную спутниковую сеть Starlink для помощи Киеву в атаке на Крым.
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новости, сша, илон маск, джо байден, starlink, украина
Новости, США, Илон Маск, Джо Байден, Starlink, Украина

"Я в ярости": мать Илона Маска защитила сына от Байдена

03:58 15.12.2023
 
© commons.wikimedia.org / Public DomainИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© commons.wikimedia.org / Public Domain
Читать в
Президент США Джо Байден хочет помешать Илону Маску сделать мир лучше. Об этом мать предпринимателя и миллиардера Мэй Маск заявила на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter)
Возмущение матери Маска вызвали слова члена Федеральной комиссии по связи (FCC) США Брендана Карра о том, что президент Байден, чтобы "следить" за Маском, будет использовать разные способы, включая привлечение Министерства юстиции, Федерального управления гражданской авиации США и Окружного суда Нью-Йорка. Карр отметил, что к этому списку присоединится и Федеральная комиссия по связи.
"Я мать Илона Маска. Его цель - сделать мир лучше. POTUS [президент США Джо Байден] хочет его остановить", - написала Мэй Маск.
Она подчеркнула, что представители других стран гордятся Илоном Маском и не понимают истинных мотивов американского президента. Сама же она не знает, как на них реагировать.
"Вы хоть представляете, как я в ярости?" - добавила мать предпринимателя.
Байден ранее заявил, что отношения Илона Маска с другими странами "заслуживают внимания", и что существует "много способов" реагировать на это.
Напомним, что в сентябре комитет Сената США по вооружённым силам озадачился вопросом, как сделать так, чтобы последнее слово в вопросах национальной безопасности оставалось за американским правительством, а не за миллиардером Илоном Маском. Активно обсуждать эту тему в Сенате начали после того, как стало известно, что владелец компании Space X не стал расширять частную спутниковую сеть Starlink для помощи Киеву в атаке на Крым.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
19 сентября, 10:42
El Pais: Киев хочет "развестись" с Илоном Маском, но не знает какКиев ищет альтернативы спутниковой сети Starlink Илона Маска, однако пока очевидно, что отказаться от услуг компании американского миллиардера невозможно. Об этом 19 сентября написала испанская газета Pais
 
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