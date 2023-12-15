На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС - 15.12.2023 Украина.ру
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На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС
На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС - 15.12.2023 Украина.ру
На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС
В понедельник, 18 декабря, Украина начнёт переговоры по поводу следующих шагов по пути в Евросоюз. Об этом заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"
2023-12-15T00:56
2023-12-15T00:56
новости
украина
евросоюз
членство
ольга стефанишина
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Украинский телеканал "ТСН" сообщает, что Европейский совет в своем решении по переговорам о вступлении Украины в ЕС подтвердил, что юридические и технические аспекты этого процесса — так называемая переговорная рамка — будут одобрены только после полного выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению ЕС не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Союзе. Такие выводы на основе текста документа сделали журналисты РИА Новости. По словам советника премьера Венгрии Балажа Орбана, прежде чем Украина вступит в ЕС, понадобится как минимум 70 голосований, требующих единогласного одобрения. Он отметил, что правительство Венгрии по-прежнему считает Украину не готовой к членству. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией. Премьер Венгрии нарочно вышел из зала в момент голосования, так как считает, что начинать переговоры с Украиной при сегодняшних обстоятельствах – абсолютно бессмысленно, нерационально и неправильно.
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новости, украина, евросоюз, членство, ольга стефанишина
Новости, Украина, Евросоюз, членство, Ольга Стефанишина

На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС

00:56 15.12.2023
 
© kmu.gov.uaОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина
© kmu.gov.ua
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В понедельник, 18 декабря, Украина начнёт переговоры по поводу следующих шагов по пути в Евросоюз. Об этом заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"
"Буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии. Уже в понедельник (...) мы будем проводить переговоры по поводу следующих шагов", - сказала она.
Украинский телеканал "ТСН" сообщает, что Европейский совет в своем решении по переговорам о вступлении Украины в ЕС подтвердил, что юридические и технические аспекты этого процесса — так называемая переговорная рамка — будут одобрены только после полного выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии.
Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению ЕС не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Союзе. Такие выводы на основе текста документа сделали журналисты РИА Новости.
По словам советника премьера Венгрии Балажа Орбана, прежде чем Украина вступит в ЕС, понадобится как минимум 70 голосований, требующих единогласного одобрения. Он отметил, что правительство Венгрии по-прежнему считает Украину не готовой к членству.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией. Премьер Венгрии нарочно вышел из зала в момент голосования, так как считает, что начинать переговоры с Украиной при сегодняшних обстоятельствах – абсолютно бессмысленно, нерационально и неправильно.
- РИА Новости, 1920, 11.12.2023
11 декабря, 18:28
Вступление Украины обойдется ЕС в 190 млрд евроЕвросоюзу следует пересмотреть свои финансовые обязательства, если он намерен принять в свой состав Украину, так как вступление страны обойдётся ЕС в 190 миллиардов евро. Такие данные приводит немецкий аналитический центр, передаёт издание Brussel Signal
 
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