https://ukraina.ru/20231215/1052135210.html

На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС

На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС - 15.12.2023 Украина.ру

На Украине анонсировали следующие шаги на пути к ЕС

В понедельник, 18 декабря, Украина начнёт переговоры по поводу следующих шагов по пути в Евросоюз. Об этом заявила украинский вице-премьер Ольга Стефанишина, передаёт телеграм-канал "Политика Страны"

2023-12-15T00:56

2023-12-15T00:56

2023-12-15T00:56

новости

украина

евросоюз

членство

ольга стефанишина

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Украинский телеканал "ТСН" сообщает, что Европейский совет в своем решении по переговорам о вступлении Украины в ЕС подтвердил, что юридические и технические аспекты этого процесса — так называемая переговорная рамка — будут одобрены только после полного выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. Лидеры стран Евросоюза в своих выводах на саммите в Брюсселе по расширению ЕС не стали устанавливать какие-либо сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о будущем членстве в Союзе. Такие выводы на основе текста документа сделали журналисты РИА Новости. По словам советника премьера Венгрии Балажа Орбана, прежде чем Украина вступит в ЕС, понадобится как минимум 70 голосований, требующих единогласного одобрения. Он отметил, что правительство Венгрии по-прежнему считает Украину не готовой к членству. Ранее глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит Евросоюза принял решение о старте переговоров по вступлению в ЕС с Украиной и Молдавией. Премьер Венгрии нарочно вышел из зала в момент голосования, так как считает, что начинать переговоры с Украиной при сегодняшних обстоятельствах – абсолютно бессмысленно, нерационально и неправильно.

https://ukraina.ru/20231211/1051926427.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, членство, ольга стефанишина