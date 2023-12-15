Олег Панчурин: кто он
© из личного архиваОлег Панчурин
© из личного архива
Президент Союза ветеранов СВО
Панчурин Олег Вадимович родился 4 июля 1991 года в Самаре.
Выпускник Московского высшего военного командного училища.
Проходил службу: 2013–2020 гг. — командир мотострелкового взвода, командир разведывательного взвода, командир мотострелковой роты, заместитель командира батальона по военно-политической работе (34-я отдельная мотострелковая бригада (горная), респ. Карачаево-Черкессия;
2020–2023 гг. — заместитель командира батальона, командир мотострелкового батальона 7-й краснодарской Краснознамённой, орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды Военной базы, респ. Абхазия;
2023 г. — н. в. — заместитель командира 71-го гвардейского мотострелкового Краснознамённого, ордена Кутузова полка, Чеченская республика;
Ветеран боевых действий. Участник присоединения Крыма 2014 г.
2020–2023 гг. — заместитель командира батальона, командир мотострелкового батальона 7-й краснодарской Краснознамённой, орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды Военной базы, респ. Абхазия;
2023 г. — н. в. — заместитель командира 71-го гвардейского мотострелкового Краснознамённого, ордена Кутузова полка, Чеченская республика;
Ветеран боевых действий. Участник присоединения Крыма 2014 г.
Участник специальной военной операции.
Имеет министерские награды.
Кавалер ордена Мужества.
Женат, воспитывает двух детей.