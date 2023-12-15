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Олег Панчурин: кто он

Олег Панчурин: кто он - 15.12.2023 Украина.ру

Олег Панчурин: кто он

Президент Союза ветеранов СВО

2023-12-15T12:02

2023-12-15T12:02

2023-12-15T12:02

новости

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Панчурин Олег Вадимович родился 4 июля 1991 года в Самаре. Выпускник Московского высшего военного командного училища.Проходил службу: 2013–2020 гг. — командир мотострелкового взвода, командир разведывательного взвода, командир мотострелковой роты, заместитель командира батальона по военно-политической работе (34-я отдельная мотострелковая бригада (горная), респ. Карачаево-Черкессия; 2020–2023 гг. — заместитель командира батальона, командир мотострелкового батальона 7-й краснодарской Краснознамённой, орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды Военной базы, респ. Абхазия; 2023 г. — н. в. — заместитель командира 71-го гвардейского мотострелкового Краснознамённого, ордена Кутузова полка, Чеченская республика;Ветеран боевых действий. Участник присоединения Крыма 2014 г.Участник специальной военной операции.Имеет министерские награды. Кавалер ордена Мужества. Женат, воспитывает двух детей.

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новости