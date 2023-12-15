Олег Панчурин: кто он - 15.12.2023 Украина.ру
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Олег Панчурин: кто он
Олег Панчурин: кто он - 15.12.2023 Украина.ру
Олег Панчурин: кто он
Президент Союза ветеранов СВО
2023-12-15T12:02
2023-12-15T12:02
новости
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Панчурин Олег Вадимович родился 4 июля 1991 года в Самаре. Выпускник Московского высшего военного командного училища.Проходил службу: 2013–2020 гг. — командир мотострелкового взвода, командир разведывательного взвода, командир мотострелковой роты, заместитель командира батальона по военно-политической работе (34-я отдельная мотострелковая бригада (горная), респ. Карачаево-Черкессия; 2020–2023 гг. — заместитель командира батальона, командир мотострелкового батальона 7-й краснодарской Краснознамённой, орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды Военной базы, респ. Абхазия; 2023 г. — н. в. — заместитель командира 71-го гвардейского мотострелкового Краснознамённого, ордена Кутузова полка, Чеченская республика;Ветеран боевых действий. Участник присоединения Крыма 2014 г.Участник специальной военной операции.Имеет министерские награды. Кавалер ордена Мужества. Женат, воспитывает двух детей.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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452
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новости
Новости

Олег Панчурин: кто он

12:02 15.12.2023
 
© из личного архиваОлег Панчурин
Олег Панчурин
© из личного архива
Читать в
Президент Союза ветеранов СВО
Панчурин Олег Вадимович родился 4 июля 1991 года в Самаре.
Выпускник Московского высшего военного командного училища.
Проходил службу: 2013–2020 гг. — командир мотострелкового взвода, командир разведывательного взвода, командир мотострелковой роты, заместитель командира батальона по военно-политической работе (34-я отдельная мотострелковая бригада (горная), респ. Карачаево-Черкессия;

2020–2023 гг. — заместитель командира батальона, командир мотострелкового батальона 7-й краснодарской Краснознамённой, орденов Жукова, Кутузова и Красной Звезды Военной базы, респ. Абхазия;

2023 г. — н. в. — заместитель командира 71-го гвардейского мотострелкового Краснознамённого, ордена Кутузова полка, Чеченская республика;

Ветеран боевых действий. Участник присоединения Крыма 2014 г.
Участник специальной военной операции.
Имеет министерские награды.
Кавалер ордена Мужества.
Женат, воспитывает двух детей.
 
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