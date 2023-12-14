https://ukraina.ru/20231214/1052125751.html

Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов

Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов - 14.12.2023 Украина.ру

Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов

Власти Крыма бесплатно предоставят участникам СВО в собственность около 730 земельных участков. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 14 декабря в своем телеграм-канале

2023-12-14T17:42

2023-12-14T17:42

2023-12-14T17:42

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Так Аксенов отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что поддержка наших защитников и членов их семей остается одним из ключевых направлений государственной политики.В Крыму помощь нашим воинам стала действительно всенародным делом, отметил Аксенов."Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи. Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества"", - рассказал глава республики.Он добавил, что в санаторно-курортных учреждениях Крыма отдыхают и проходят реабилитацию участники СВО. Также в регионе многое делается для увековечивания памяти героев, подчеркнул Сергей Аксенов.Напомним, что 14 декабря, в Гостином дворе в Москве прошла объединенная прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, посвященная подведению итогов 2023 года.

https://ukraina.ru/20231214/1052124550.html

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новости, сергей аксенов, крым, сво, военные