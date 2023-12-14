Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов - 14.12.2023 Украина.ру
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Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов
Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов - 14.12.2023 Украина.ру
Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов
Власти Крыма бесплатно предоставят участникам СВО в собственность около 730 земельных участков. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 14 декабря в своем телеграм-канале
2023-12-14T17:42
2023-12-14T17:42
новости
сергей аксенов
крым
сво
военные
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Так Аксенов отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что поддержка наших защитников и членов их семей остается одним из ключевых направлений государственной политики.В Крыму помощь нашим воинам стала действительно всенародным делом, отметил Аксенов."Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи. Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества"", - рассказал глава республики.Он добавил, что в санаторно-курортных учреждениях Крыма отдыхают и проходят реабилитацию участники СВО. Также в регионе многое делается для увековечивания памяти героев, подчеркнул Сергей Аксенов.Напомним, что 14 декабря, в Гостином дворе в Москве прошла объединенная прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, посвященная подведению итогов 2023 года.
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новости, сергей аксенов, крым, сво, военные
Новости, Сергей Аксенов, Крым, СВО, военные

Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов

17:42 14.12.2023
 
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
© Аксёнов Z 82 телеграм-канал
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Власти Крыма бесплатно предоставят участникам СВО в собственность около 730 земельных участков. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 14 декабря в своем телеграм-канале
Так Аксенов отреагировал на слова президента Владимира Путина о том, что поддержка наших защитников и членов их семей остается одним из ключевых направлений государственной политики.
В Крыму помощь нашим воинам стала действительно всенародным делом, отметил Аксенов.
"Каждый месяц в зону СВО отправляются тонны гуманитарной и военно-технической помощи. Принят комплекс мер социальной поддержки участников спецоперации и членов их семей. Действует региональное отделение фонда "Защитники Отечества"", - рассказал глава республики.
Он добавил, что в санаторно-курортных учреждениях Крыма отдыхают и проходят реабилитацию участники СВО. Также в регионе многое делается для увековечивания памяти героев, подчеркнул Сергей Аксенов.
Напомним, что 14 декабря, в Гостином дворе в Москве прошла объединенная прямая линия и пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, посвященная подведению итогов 2023 года.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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"Дойдём до конца": Гурулёв оценил слова Путина об СВОДепутат Госдумы России, генерал-лейтенант Андрей Гурулев оценил мнение президента России Владимира Путина касательно специальной военной операции. Об этом он написал 14 декабря в своём телеграм-канале
 
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