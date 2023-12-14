Глава Европарламента призвала страны ЕС помогать Украине, даже если им нелегко - 14.12.2023 Украина.ру
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Глава Европарламента призвала страны ЕС помогать Украине, даже если им нелегко
Глава Европарламента призвала страны ЕС помогать Украине, даже если им нелегко - 14.12.2023 Украина.ру
Глава Европарламента призвала страны ЕС помогать Украине, даже если им нелегко
Евросоюз должен выстоять в своей политической, военной, гуманитарной и финансовой поддержке Украины, даже несмотря на то, что она становится все более трудной. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола 14 декабря на заседании Европейского совета в Брюсселе.
2023-12-14T17:14
2023-12-14T17:14
новости
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По ее словам, это не только моральное обязательство стран ЕС, но и стратегическое."Также стратегически важно прийти к соглашению по новому 50-миллиардному фонду для Украины, за который Европейский парламент проголосовал в октябре. Потому что речь идет об инвестициях и росте. Для Украины и для Европы", - процитировал слова Метсолы сайт Европарламента.Также Метсола призвала страны ЕС продемонстрировать единство и солидарность по вопросу открытия переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз."Расширение — это наша самая сильная геополитическая, стратегическая и ориентированная на будущее инвестиция. Его преобразующая способность – это то, что мы все хорошо знаем. Расширение на основе заслуг укрепляет наш континент, наш Союз и наш образ жизни", - сказала Метсола.Как сообщало издание Украина.ру, Европарламент и Верховная рада Украины 28 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, в Киеве будет организовано постоянное присутствие представителей ЕП в Киеве.
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новости, европарламент, ес, украина, помощь
Новости, Европарламент, ЕС, Украина, помощь

Глава Европарламента призвала страны ЕС помогать Украине, даже если им нелегко

17:14 14.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Евросоюз должен выстоять в своей политической, военной, гуманитарной и финансовой поддержке Украины, даже несмотря на то, что она становится все более трудной. Об этом заявила президент Европейского парламента Роберта Метсола 14 декабря на заседании Европейского совета в Брюсселе.
По ее словам, это не только моральное обязательство стран ЕС, но и стратегическое.
"Также стратегически важно прийти к соглашению по новому 50-миллиардному фонду для Украины, за который Европейский парламент проголосовал в октябре. Потому что речь идет об инвестициях и росте. Для Украины и для Европы", - процитировал слова Метсолы сайт Европарламента.
Также Метсола призвала страны ЕС продемонстрировать единство и солидарность по вопросу открытия переговоров о приеме Украины и Молдавии в Евросоюз.
"Расширение — это наша самая сильная геополитическая, стратегическая и ориентированная на будущее инвестиция. Его преобразующая способность – это то, что мы все хорошо знаем. Расширение на основе заслуг укрепляет наш континент, наш Союз и наш образ жизни", - сказала Метсола.
Как сообщало издание Украина.ру, Европарламент и Верховная рада Украины 28 ноября подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, в Киеве будет организовано постоянное присутствие представителей ЕП в Киеве.
28 ноября, 16:03
Европарламент откроет постоянное представительство в КиевеНаличие постоянного представительства позволит усилить сотрудничество. Об этом сообщила глава Европарламента Роберта Метсола
 
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