Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами
Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами
Президент поблагодарил жителей Донбасса за упорную борьбу и заверил: "Победа будет за нами!"
2023-12-14T16:15
2023-12-14T16:15
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Продолжается пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. В ходе нее к лидеру страны обратился Мурылев. Он честно признался, что приехал на мероприятие без вопроса, поскольку ЛНР "жаловаться точно не на что и не на кого":Журналиста волновал только один вопрос: когда в гости?Глава государства передал словам благодарности людям, живущим на Донбассе.
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новости, донбасс, русский донбасс, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Донбасс, Русский Донбасс, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным

Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами

16:15 14.12.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
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Президент поблагодарил жителей Донбасса за упорную борьбу и заверил: "Победа будет за нами!"
Продолжается пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. В ходе нее к лидеру страны обратился Мурылев. Он честно признался, что приехал на мероприятие без вопроса, поскольку ЛНР "жаловаться точно не на что и не на кого":

"Мы просто приехали сказать лично вам спасибо за то, что сегодня Донбасс в составе РФ. Огромное спасибо правительству за ту работу, которую оно делает. Интеграционные процессы проходят максимально безболезненно. И отдельное спасибо всем регионам-шефам. Они проделали огромную работу. Наши дети наконец-то получили современные детские площадки, сады и школы. Спасибо вам!"

Журналиста волновал только один вопрос: когда в гости?
"С удовольствием приеду. Я был, но был незаметно, – ответил Путин. – По Луганску проехал, посмотрел. Все выглядит довольно скромно, не как в Москве. Всё скромно, но убрано, чисто аккуратно. Это говорит о культуре людей, которые проживают. О характере людей и говорить не надо: столько лет боролись, не сдавались и побеждают... Уверен, что победа общая будет за нами".
Глава государства передал словам благодарности людям, живущим на Донбассе.
 
НовостиДонбассРусский ДонбассВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным
 
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