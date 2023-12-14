https://ukraina.ru/20231214/1052120211.html
Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами
Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами
Президент поблагодарил жителей Донбасса за упорную борьбу и заверил: "Победа будет за нами!"
2023-12-14T16:15
2023-12-14T16:15
2023-12-14T16:15
новости
донбасс
русский донбасс
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052117978_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_ae6c27a6e0ac4472c1d2b60f1be88b9b.jpg
Продолжается пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. В ходе нее к лидеру страны обратился Мурылев. Он честно признался, что приехал на мероприятие без вопроса, поскольку ЛНР "жаловаться точно не на что и не на кого":Журналиста волновал только один вопрос: когда в гости?Глава государства передал словам благодарности людям, живущим на Донбассе.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052117978_477:0:3206:2047_1920x0_80_0_0_1a78ec653cbe040818a48c9f46eeca5f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донбасс, русский донбасс, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Новости, Донбасс, Русский Донбасс, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами
Президент поблагодарил жителей Донбасса за упорную борьбу и заверил: "Победа будет за нами!"
Продолжается пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. В ходе нее к лидеру страны обратился Мурылев. Он честно признался, что приехал на мероприятие без вопроса, поскольку ЛНР "жаловаться точно не на что и не на кого":
"Мы просто приехали сказать лично вам спасибо за то, что сегодня Донбасс в составе РФ. Огромное спасибо правительству за ту работу, которую оно делает. Интеграционные процессы проходят максимально безболезненно. И отдельное спасибо всем регионам-шефам. Они проделали огромную работу. Наши дети наконец-то получили современные детские площадки, сады и школы. Спасибо вам!"
Журналиста волновал только один вопрос: когда в гости?
"С удовольствием приеду. Я был, но был незаметно, – ответил Путин. – По Луганску проехал, посмотрел. Все выглядит довольно скромно, не как в Москве. Всё скромно, но убрано, чисто аккуратно. Это говорит о культуре людей, которые проживают. О характере людей и говорить не надо: столько лет боролись, не сдавались и побеждают... Уверен, что победа общая будет за нами".
Глава государства передал словам благодарности людям, живущим на Донбассе.