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Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами

Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами - 14.12.2023 Украина.ру

Путин рассказал, что незаметно побывал в Луганске: уверен, победа будет за нами

Президент поблагодарил жителей Донбасса за упорную борьбу и заверил: "Победа будет за нами!"

2023-12-14T16:15

2023-12-14T16:15

2023-12-14T16:15

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прямая линия с владимиром путиным

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Продолжается пресс-конференция и прямая линия Владимира Путина. В ходе нее к лидеру страны обратился Мурылев. Он честно признался, что приехал на мероприятие без вопроса, поскольку ЛНР "жаловаться точно не на что и не на кого":Журналиста волновал только один вопрос: когда в гости?Глава государства передал словам благодарности людям, живущим на Донбассе.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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