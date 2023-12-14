Нужно поддержать создание особой экономической зоны в Шебекино" – Путин

Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов Шебекино Белгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Украинские военные ведут обстрелы из кочующих орудий, пряча их в руслах местных рек, лесных массивах и оврагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин