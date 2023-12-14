Нужно поддержать создание особой экономической зоны в Шебекино" – Путин
15:39 14.12.2023 (обновлено: 15:57 14.12.2023)
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Создание ОЭЗ в Шебекино позволит поддержать предпринимателей, работающих в условиях регулярных террористических атак со стороны Украины
Шебекино Белгородской области, а также населенные пункты Курской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны вооруженных сил Украины. Для восстановления поврежденных объектов требуется поддержка государства. Об этом в ходе прямой линии попросила президента Владимира Путина директор шебекинского завода Оксана Косицына. В частности, она предложила создать на территории города Особую экономическую зону.
Глава государства поддержал инициативу:
"Думаю, что создание Особой экономической зоны в Шебекино надо поддержать. Попрошу правительство внести предложение в ближайшее время. Надо сохранить рабочие места", – Путин.
4 декабря, 05:00Отстрелялись и уехали. Военный эксперт раскрыл, где прячут кочующие минометы ВСУ после обстрелов ШебекиноБелгородскую область ВСУ просто так в покое не оставят. Украинские военные ведут обстрелы из кочующих орудий, пряча их в руслах местных рек, лесных массивах и оврагах. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин