https://ukraina.ru/20231214/1052111555.html

Гэй и Бегбедер. Главные рождественские скандалы на Западе

Гэй и Бегбедер. Главные рождественские скандалы на Западе - 14.12.2023 Украина.ру

Гэй и Бегбедер. Главные рождественские скандалы на Западе

В канун рождественских праздников тема украинского конфликта постепенно уходит из информационной повестки американских и европейских медиа – несмотря на очередное турне Владимира Зеленского

2023-12-14T15:00

2023-12-14T15:00

2023-12-14T15:00

эксклюзив

сша

писатель

франция

университет

сектор газа

скандал

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Западные издания обсуждают резонансные скандалы, которые наглядно демонстрируют общественные процессы, происходящие сегодня в Соединенных Штатах Америки и Европейском Союзе.Ректора Гарвардского университета, профессора африканских и афроамериканских исследований Клодин Гэй обвинили в академическом плагиате.В ее диссертации, опубликованной еще в 1997 году, обнаружили фрагменты, которые будто бы были позаимствованы из других научных работ.Причем, это случилось сразу после того как Гэй вызвали для фактического допроса в американский Конгресс. Потому что она не стала преследовать своих студентов за акции в поддержку жителей Сектора Газа.Атаку против Клодин Гэй организовали представители произраильского лобби. Влиятельные сторонники Израиля считают пропалестинские демонстрации проявлениями антисемитизма. Критика израильского правительства расценивается этими политиками как призыв к новому Холокосту. Хотя, на самом деле, американская молодежь всего лишь требует остановить бойню в Газе."Израильское насилие влияет на все аспекты существования палестинцев на протяжении 75 лет. Это систематический захват земель, регулярные авиаудары, произвольные аресты, военные блокпосты, насильственно разделенные семьи, целенаправленные убийства.Палестинцы вынуждены жить в ожидании смерти, как медленной, так и внезапной", – говорится в заявлении, которое подписали представители тридцати студенческих организаций Гарварда.Авторы этой петиции назвали израильскую власть режимом апартеида, что вызвало в Вашингтоне настоящую ярость. И хотя Клодин Гэй осудила действия ХАМАС, гнев элиты в первую очередь обрушился на руководство университета.В американских академических кругах достаточно часто разоблачают случаи плагиата – причем, на нем не раз попадались именитые и заслуженные персоны.Но если обвинения против ректора Гарварда действительно имеют под собой фактическую основу, все понимают, что они являются типичным случаем политического давления сверху.Даже если Клодин на самом деле списывала на заре своей карьеры чужие работы, это совершенно никого не интересовало. До тех пор, пока она не перешла дорогу представителям финансово-политического истеблишмента, которые принялись ворошить давнее прошлое и копаться в чужом грязном белье.Скандальные обвинения в плагиате озвучил произраильски настроенный миллиардер Билл Экман, крупный финансист с Уолл-стрит, который когда-то сам заканчивал Гарвард. Причем, он не стесняется в выражениях, называя Клодин "самым позорным пятном" в истории знаменитого университета.Однако Гэй отказывается уходить в отставку. Ее позиции в университете сильны. Значительная часть студентов сочувственно относится к палестинцам, а сама Клодин является первым чернокожим ректором в истории Гарварда. И бесцеремонные попытки снять ее с должности за политическую позицию расцениваются в либеральном сообществе как проявления мизогинии и расизма.Скандальная история в Гарварде добавляет головной боли Белому дому.Администрация Джо Байдена активно поддерживает израильскую военную кампанию в Газе. Однако это вызывает растущее недовольство среди молодых сторонников демократов. Они все чаще и все громче критикуют свое партийное руководство, обвиняя его в содействии политике уничтожения палестинцев.Если команда Байдена открыто поддержит компанию против Гэй, это принесет Демократической партии весьма чувствительные электоральные потери, особенно значимые в свете будущих выборов.Поэтому американский политический истеблишмент старается подавить университетские бунты рублем – то есть, долларом – сокращая их финансирование по надуманным обвинениям в антисемитизме."Спонсоры крупнейших американских университетов отзывают запланированные гранты на миллионы долларов, чтобы наказать высшие учебные заведения за их недостаточно решительную реакцию на нападение ХАМАС на Израиль. В настоящий момент разворачивается противостояние вокруг принципа свободы слова, финансирования высшего образования и ответственности академических лидеров перед обществом.Благотворители-миллиардеры призвали университеты принять более жесткие меры в отношении студентов, протестующих против Израиля. Юридические и инвестиционные компании пригрозили аннулировать предложения о работе, которые они сделали студентам, и не нанимать на работу участников акций протеста после того, как те закончат обучение", – рассказывает об этой кампании запугивания и давления издание Financial Times.Не менее громкий скандал разгорелся сейчас в Европе. Известного французского писателя Фредерика Бегбедера, которому исполнилось 58 лет, задержала полиция, предъявив ему обвинение в изнасиловании.Имя потенциальной жертвы не раскрывается, однако известно, что эта женщина состояла с литератором в отношениях, занимаясь с ним любовью по обоюдному согласию.Но спустя некоторое время она почему-то решила, что один из сексуальных контактов с Фредериком был осуществлен против ее воли, и потребовала возбудить против него дело.Многие французы называют такие действия сознательной провокацией. Одни из них считают, что бывшая подруга Бегдебера хочет заработать себе известность и деньги. А другие видят в этом скандале расправу над неуживчивым писателем, который с некоторых пор позволял себе критиковать систему с контркультурных позиций."Меня больше нет ни в одной социальной сети. Это позволило мне понять, что я совершенно могу обходиться без этого, и что (находясь в соцстетях) по сути, я был, как и все, душевнобольным. Социальные сети используют уязвимость человека, который хочет существовать, быть любимым. В сетях мы делимся нашей личной жизнью, которая перепродается брендам.Это то, что кормит Google и Цукерберга. В отличие от обычной рекламы, эти новые медиа позволяют брендам точно ориентироваться на потребителя и оценивать влияние, которое они оказывают на него. Такое было мечтой рекламодателей в 90-е годы. Тогда они и представить себе не могли, что люди согласятся бесплатно поделиться своей частной жизнью. Никто и подумать не мог, что человечество позволит себя до такой степени одурачить.Демократия кажется мне все более хрупкой. Становится все труднее, дискутировать, обсуждать, не соглашаться. Аргументы стали примитивными, кругом царят демагогия и дезинформация", – рассказывал Фредерик Бегбедер в одном из своих интервью.Как бы там ни было, эти два скандала указывают на глубокий моральный кризис, в котором находится сегодня общество коллективного Запада. Потому что любые проявления инакомыслия сплошь и рядом подавляются в нем под предлогом борьбы за демократию и свободу.

https://ukraina.ru/20231109/1050902890.html

https://ukraina.ru/20190820/1024689534.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, сша, писатель, франция, университет, сектор газа, скандал