https://ukraina.ru/20231214/1052106172.html
ГБР Украины провело обыски в испанской вилле бывшего одесского военкома
ГБР Украины провело обыски в испанской вилле бывшего одесского военкома - 14.12.2023 Украина.ру
ГБР Украины провело обыски в испанской вилле бывшего одесского военкома
Государственное бюро расследований Украины вместе с испанской полицией провели обыски в вилле бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье. Об этом украинское ведомство сообщило в своем телеграм-канале 14 декабря.
2023-12-14T13:39
2023-12-14T13:39
2023-12-14T13:39
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"Работники ГБР совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы", – отмечается в сообщении.Обыски проводились на вилле за 4 млн евро в городе Марбелья, провинция Малага, и офисе за 500 тыс. евро, уточняет ГБР. По запросу украинской стороны, Испания арестовала это имущество.По данным ведомства, Борисов в декабре 2022 года организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Также, в феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.Как сообщало издание Украина.ру, военком Одесской области Евгений Борисов оказался в центре одного из коррупционных скандалов в августе 2023 года, когда стало известно, что после начала СВО он стал владельцем виллы на побережье Испании, офиса и нескольких автомобилей на миллионы долларов. Сам Борисов с лета находится под стражей по подозрению в коррупции.
https://ukraina.ru/20230822/1048872667.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, военком, коррупция, одесса, испания, зарубежная недвижимость
Новости, Украина, военком, коррупция, Одесса, Испания, зарубежная недвижимость
ГБР Украины провело обыски в испанской вилле бывшего одесского военкома
Государственное бюро расследований Украины вместе с испанской полицией провели обыски в вилле бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье. Об этом украинское ведомство сообщило в своем телеграм-канале 14 декабря.
"Работники ГБР совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы", – отмечается в сообщении.
Обыски проводились на вилле за 4 млн евро в городе Марбелья, провинция Малага, и офисе за 500 тыс. евро, уточняет ГБР. По запросу украинской стороны, Испания арестовала это имущество.
По данным ведомства, Борисов в декабре 2022 года организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Также, в феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.
Как сообщало издание Украина.ру, военком Одесской области Евгений Борисов оказался в центре одного из коррупционных скандалов в августе 2023 года, когда стало известно, что после начала СВО он стал владельцем виллы на побережье Испании, офиса и нескольких автомобилей на миллионы долларов. Сам Борисов с лета находится под стражей по подозрению в коррупции.