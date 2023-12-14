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ГБР Украины провело обыски в испанской вилле бывшего одесского военкома

ГБР Украины провело обыски в испанской вилле бывшего одесского военкома - 14.12.2023 Украина.ру

ГБР Украины провело обыски в испанской вилле бывшего одесского военкома

Государственное бюро расследований Украины вместе с испанской полицией провели обыски в вилле бывшего одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье. Об этом украинское ведомство сообщило в своем телеграм-канале 14 декабря.

2023-12-14T13:39

2023-12-14T13:39

2023-12-14T13:39

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"Работники ГБР совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы", – отмечается в сообщении.Обыски проводились на вилле за 4 млн евро в городе Марбелья, провинция Малага, и офисе за 500 тыс. евро, уточняет ГБР. По запросу украинской стороны, Испания арестовала это имущество.По данным ведомства, Борисов в декабре 2022 года организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Также, в феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м.Как сообщало издание Украина.ру, военком Одесской области Евгений Борисов оказался в центре одного из коррупционных скандалов в августе 2023 года, когда стало известно, что после начала СВО он стал владельцем виллы на побережье Испании, офиса и нескольких автомобилей на миллионы долларов. Сам Борисов с лета находится под стражей по подозрению в коррупции.

https://ukraina.ru/20230822/1048872667.html

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новости, украина, военком, коррупция, одесса, испания, зарубежная недвижимость