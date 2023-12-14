Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052101728.html
Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС
Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС - 14.12.2023 Украина.ру
Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС
Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции
2023-12-14T12:47
2023-12-14T12:57
владимир путин
россия
ес
новости
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052099861_0:0:3174:1785_1920x0_80_0_0_23aadf9606ba96a5f12fa7bcf75cb98d.jpg.webp
"Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть на второй-третий план, пренебрегая нашими интиересами. Конфликт который произошел на Украине начался с переворота на Украине в 2014 году. До этого во что бы то ни стало мы старались десятилетиями выстроить нормальные отношения с Украиной. Я всегда говорил... русские и украинцы - единый народ. И все что сейчас происходит - это огромная трагедия. похожая на гражданскую войну между братьями...", - отметил российский лидер. Он объяснил, как США задумали и организовали конфликт на Украине, а Европа "подыграла". По его словам, у европейских политиков "большая зависимость от старшего брата — от Штатов". При этом Россия готова выстраивать отношения и с Европой, и с США."Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать другие страны и будут искать компромиссы..., вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этом у готовы", - заверил президент.
https://ukraina.ru/20231214/1052100690.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052099861_445:0:3174:2047_1920x0_80_0_0_14f02f376343d96325c69ad89420d5f2.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
владимир путин, россия, ес, новости, отношения
Владимир Путин, Россия, ЕС, Новости, отношения

Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС

12:47 14.12.2023 (обновлено: 12:57 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции
"Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть на второй-третий план, пренебрегая нашими интиересами. Конфликт который произошел на Украине начался с переворота на Украине в 2014 году. До этого во что бы то ни стало мы старались десятилетиями выстроить нормальные отношения с Украиной. Я всегда говорил... русские и украинцы - единый народ. И все что сейчас происходит - это огромная трагедия. похожая на гражданскую войну между братьями...", - отметил российский лидер.
Он объяснил, как США задумали и организовали конфликт на Украине, а Европа "подыграла".
"Это плюс безудержное стремление подползти к нашим границам — привело к трагедии (СВО). Плюс еще кровавые события в Донбассе на протяжении восьми лет. Они вынудили нас", - подчеркнул Путин.
По его словам, у европейских политиков "большая зависимость от старшего брата — от Штатов". При этом Россия готова выстраивать отношения и с Европой, и с США.
"Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать другие страны и будут искать компромиссы..., вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этом у готовы", - заверил президент.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
12:31
Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга РоссииРоссийский внешний госдолг сократился. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции
 
Владимир ПутинРоссияЕСНовостиотношения
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:34"Права ветеранов ЧВК должны быть восстановлены, они должны получить выплаты" – Путин
13:31Путин рассказал об улучшении ситуации с дронами на фронте
13:12Украина получила транш МВФ на 900 млн долларов
13:12Путин рассказал, сколько Россия вложит в развитие новых регионов
13:08Одесса — русский город, "зубы дракона" под Черниговом, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 14 декабря
13:03"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана
12:55Дмитрий Выдрин: Зеленский ворвался в Вашингтон в интимный кульминационный момент — этого ему не простят
12:55Путин: "Бросать личный состав ВСУ в "огневой мешок" – глупо со стороны политического руководства Украины"
12:54Новые регионы заплатили в бюджет РФ 170 млрд рублей - Путин
12:49Нарышкин: на Украине нет силы, способной на бунт против Зеленского
12:47Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС
12:40Русские и украинцы - единый народ, сейчас происходит подобие гражданской войны - Путин
12:31Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России
12:30Мир будет тогда, когда достигнем цели в СВО – Путин
12:25Путин ответил на вопрос, будет ли вторая волна мобилизации: ну, зачем?
12:20Путин рассказал о запасе прочности российской экономики
12:18Суверенитет – это главное: Путин обозначил задачи президента на новый срок
12:14Тимошенко призвала власти Украины начать переговоры по списанию долгов
12:04Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко
11:48Лидеры ЕС готовы отложить переговоры о вступлении Украины в Евросоюз - Politico
Лента новостейМолния