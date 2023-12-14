https://ukraina.ru/20231214/1052101728.html

Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС

Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС - 14.12.2023 Украина.ру

Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕС

Нормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции

2023-12-14T12:47

2023-12-14T12:47

2023-12-14T12:57

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"Мы не портили же эти отношения. Это с нами портили отношения и нас пытались все время задвинуть на второй-третий план, пренебрегая нашими интиересами. Конфликт который произошел на Украине начался с переворота на Украине в 2014 году. До этого во что бы то ни стало мы старались десятилетиями выстроить нормальные отношения с Украиной. Я всегда говорил... русские и украинцы - единый народ. И все что сейчас происходит - это огромная трагедия. похожая на гражданскую войну между братьями...", - отметил российский лидер. Он объяснил, как США задумали и организовали конфликт на Украине, а Европа "подыграла". По его словам, у европейских политиков "большая зависимость от старшего брата — от Штатов". При этом Россия готова выстраивать отношения и с Европой, и с США."Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать другие страны и будут искать компромиссы..., вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет, но мы к этом у готовы", - заверил президент.

https://ukraina.ru/20231214/1052100690.html

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владимир путин, россия, ес, новости, отношения