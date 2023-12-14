https://ukraina.ru/20231214/1052100690.html
Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России
Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России - 14.12.2023 Украина.ру
Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России
Российский внешний госдолг сократился. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции
2023-12-14T12:31
2023-12-14T12:31
2023-12-14T12:31
владимир путин
госдолг
доллар
россия
президент
новости
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"Государственный внешний долг сокращается, это говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов", - уточнил Путин.Он также отметил, что самый главный показатель роста экономики России - это рост ВВП, на конец года он ожидается на уровне 3,5%, это хороший показатель, показывающий, что падение прошлого года отыгрывается.Пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.
https://ukraina.ru/20231214/1052099728.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, госдолг, доллар, россия, президент, новости
Владимир Путин, госдолг, доллар, Россия, президент, Новости
Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России
Российский внешний госдолг сократился. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции