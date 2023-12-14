https://ukraina.ru/20231214/1052100690.html

Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России

Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России - 14.12.2023 Украина.ру

Путин сообщил о сокращении внешнего госдолга России

Российский внешний госдолг сократился. Об этом заявил 14 декабря президент России Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции

2023-12-14T12:31

2023-12-14T12:31

2023-12-14T12:31

владимир путин

госдолг

доллар

россия

президент

новости

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"Государственный внешний долг сокращается, это говорит и о макроэкономической стабильности, и о финансовой стабильности. Госдолг сократился с 46 миллиардов до 32 миллиардов долларов", - уточнил Путин.Он также отметил, что самый главный показатель роста экономики России - это рост ВВП, на конец года он ожидается на уровне 3,5%, это хороший показатель, показывающий, что падение прошлого года отыгрывается.Пресс-конференция в этом году совмещена с прямой линией.

https://ukraina.ru/20231214/1052099728.html

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владимир путин, госдолг, доллар, россия, президент, новости