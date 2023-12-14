https://ukraina.ru/20231214/1052099728.html

Путин рассказал о запасе прочности российской экономики

Путин рассказал о запасе прочности российской экономики - 14.12.2023 Украина.ру

Путин рассказал о запасе прочности российской экономики

Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции рассказал о достаточном запасе прочности российской экономики

2023-12-14T12:20

2023-12-14T12:20

2023-12-14T12:27

владимир путин

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экономика

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"Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед", - указал президент.По его словам, запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первая и главная из них - высокая консолидация российского общества. Он напомнил, что главный показатель роста экономики - рост ВВП по концу года ожидается 3,5%. "Это хороший показатель. Это значит что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед", - подытожил российский лидер.

https://ukraina.ru/20231214/1052099461.html

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2023

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владимир путин, россия, ввп, новости, экономика