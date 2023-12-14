Путин рассказал о запасе прочности российской экономики - 14.12.2023 Украина.ру
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Путин рассказал о запасе прочности российской экономики
Путин рассказал о запасе прочности российской экономики - 14.12.2023 Украина.ру
Путин рассказал о запасе прочности российской экономики
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции рассказал о достаточном запасе прочности российской экономики
2023-12-14T12:20
2023-12-14T12:27
владимир путин
россия
ввп
новости
экономика
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"Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед", - указал президент.По его словам, запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первая и главная из них - высокая консолидация российского общества. Он напомнил, что главный показатель роста экономики - рост ВВП по концу года ожидается 3,5%. "Это хороший показатель. Это значит что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед", - подытожил российский лидер.
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владимир путин, россия, ввп, новости, экономика
Владимир Путин, Россия, ВВП, Новости, экономика

Путин рассказал о запасе прочности российской экономики

12:20 14.12.2023 (обновлено: 12:27 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ Россия зовет! - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции рассказал о достаточном запасе прочности российской экономики
"Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед", - указал президент.
По его словам, запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первая и главная из них - высокая консолидация российского общества.

"Второе — это устойчивость финансово-экономической системы страны (это было удивлением для наших так называемых партнеров... что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности). Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей — армии и органов безопасности", - объяснил Путин.

Он напомнил, что главный показатель роста экономики - рост ВВП по концу года ожидается 3,5%.
"Это хороший показатель. Это значит что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед", - подытожил российский лидер.
12:18
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