Путин рассказал о запасе прочности российской экономики
12:20 14.12.2023 (обновлено: 12:27 14.12.2023)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России В. Путин принял участие в форуме ВТБ "Россия зовет!"
Президент России Владимир Путин 14 декабря в ходе большой пресс-конференции рассказал о достаточном запасе прочности российской экономики
"Достаточный для того, чтобы не просто уверенно себя чувствовать, но и уверенно идти вперед", - указал президент.
По его словам, запас прочности обеспечен несколькими составляющими. Первая и главная из них - высокая консолидация российского общества.
"Второе — это устойчивость финансово-экономической системы страны (это было удивлением для наших так называемых партнеров... что за предыдущие десятилетия Россия накопила этот запас прочности). Ну и третье, безусловно, это возрастание возможностей нашей силовой составляющей — армии и органов безопасности", - объяснил Путин.
Он напомнил, что главный показатель роста экономики - рост ВВП по концу года ожидается 3,5%.
"Это хороший показатель. Это значит что мы отыграли падение прошлого года и сделали достаточно серьезный шаг вперед", - подытожил российский лидер.