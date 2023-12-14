https://ukraina.ru/20231214/1052098174.html

Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко

Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко - 14.12.2023 Украина.ру

Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко

Около 20 групп террористов, пытавшихся устроить теракты на территории России и Белорусии, было задержано в результате совместной работы органов безопасности двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 декабря в Минске.

2023-12-14T12:04

2023-12-14T12:04

2023-12-14T12:04

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"Мы с Российской Федерацией, наверное, задержали уже десятка два групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территориях России и Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Как сообщало издание Украина.ру, белорусское издание БЕЛТА 13 декабря, со ссылкой на председателя Комитета госбезопасности страны Ивана Тертеля, сообщило, что на территорию Белоруссии планировалось нападение с целью терактов и захвата объектов со стороны Польши.

https://ukraina.ru/20231213/1052080743.html

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новости, александр лукашенко, белоруссия, россия, теракт, задержание, террорист