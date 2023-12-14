Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко - 14.12.2023 Украина.ру
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Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко
Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко - 14.12.2023 Украина.ру
Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко
Около 20 групп террористов, пытавшихся устроить теракты на территории России и Белорусии, было задержано в результате совместной работы органов безопасности двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 декабря в Минске.
2023-12-14T12:04
2023-12-14T12:04
новости
александр лукашенко
белоруссия
россия
теракт
задержание
террорист
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"Мы с Российской Федерацией, наверное, задержали уже десятка два групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территориях России и Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.Как сообщало издание Украина.ру, белорусское издание БЕЛТА 13 декабря, со ссылкой на председателя Комитета госбезопасности страны Ивана Тертеля, сообщило, что на территорию Белоруссии планировалось нападение с целью терактов и захвата объектов со стороны Польши.
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новости, александр лукашенко, белоруссия, россия, теракт, задержание, террорист
Новости, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия, теракт, задержание, террорист

Российские и белорусские силовики задержали 20 групп террористов - Лукашенко

12:04 14.12.2023
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Около 20 групп террористов, пытавшихся устроить теракты на территории России и Белорусии, было задержано в результате совместной работы органов безопасности двух стран. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 декабря в Минске.
"Мы с Российской Федерацией, наверное, задержали уже десятка два групп террористов, которые стремятся, прежде всего, к террористическим операциям на территориях России и Беларуси", - заявил Лукашенко на встрече с руководителями делегаций, участвующих в заседании совещания руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ.
Как сообщало издание Украина.ру, белорусское издание БЕЛТА 13 декабря, со ссылкой на председателя Комитета госбезопасности страны Ивана Тертеля, сообщило, что на территорию Белоруссии планировалось нападение с целью терактов и захвата объектов со стороны Польши.
Вчера, 18:01
Зеленский в Осло, откуда на Белоруссию готовилось нападение, "после Марьинки – Победа". Итоги 13 декабряНорвегия пообещала Украине финансовую помощь, но ВСУ уходит в оборону; КГБ Белоруссии сообщило о подготовке нападения; военкоры пишут, что Марьинка фактически под контролем ВС РФ
 
НовостиАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссиятерактзадержаниетеррорист
 
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