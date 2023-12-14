Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ
09:23 14.12.2023 (обновлено: 09:43 14.12.2023)
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад. Об этом 14 декабря сообщило Министерство обороны РФ
"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в материале.
Также ведомство указало, что ВС РФ за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных. На Запорожском направлении россияне нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих.
08:33Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – МарочкоТри миномётчика ВСУ погибли при попытке выстрелить по российским позициям на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в стволе миномёта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 декабря сообщает РИА Новости