Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
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Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ
Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру
Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ
Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад. Об этом 14 декабря сообщило Министерство обороны РФ
2023-12-14T09:23
2023-12-14T09:43
новости
вооружение
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вс рф
минобороны рф
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"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в материале.Также ведомство указало, что ВС РФ за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных. На Запорожском направлении россияне нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих.
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новости, вооружение, всу, вс рф, минобороны рф
Новости, вооружение, ВСУ, ВС РФ, Минобороны РФ

Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ

09:23 14.12.2023 (обновлено: 09:43 14.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
С Азовстали вывозят раненых украинских военных - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад. Об этом 14 декабря сообщило Министерство обороны РФ
"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в материале.
Также ведомство указало, что ВС РФ за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных. На Запорожском направлении россияне нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих.
ВСУ миномет - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
08:33
Миномётчики ВСУ погибли при попытке выстрелить некачественным боеприпасом – МарочкоТри миномётчика ВСУ погибли при попытке выстрелить по российским позициям на севере ЛНР, некачественный 120-мм боеприпас разорвался в стволе миномёта. Об этом со ссылкой на военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко 14 декабря сообщает РИА Новости
 
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