https://ukraina.ru/20231214/1052092019.html

Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ

Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ - 14.12.2023 Украина.ру

Российские военные уничтожили склады вооружения ВСУ

Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения двух украинских бригад. Об этом 14 декабря сообщило Министерство обороны РФ

2023-12-14T09:23

2023-12-14T09:23

2023-12-14T09:43

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"Уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения 37-й бригады морской пехоты и 65-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Дарьевка Херсонской области и Вольнянск Запорожской области, а также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах", - говорится в материале.Также ведомство указало, что ВС РФ за сутки уничтожили на Херсонском направлении до 40 украинских военных. На Запорожском направлении россияне нанесли огневое поражение живой силе ВСУ в районе Работино, Киев потерял до 45 военнослужащих.

https://ukraina.ru/20231214/1052090069.html

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новости, вооружение, всу, вс рф, минобороны рф