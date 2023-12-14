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Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру

Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

Российские вертолёты уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ

2023-12-14T08:51

2023-12-14T08:51

2023-12-14T08:51

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всу

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"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.По словам штурмана Ка-52 с позывным "Псих", вертолёты работали по целям на предельно малой высоте."По данным БПЛА и авиационного наводчика, цель была поражена, задача выполнена", - уточнил он.В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8, обеспечивающий сопровождение ударных машин специалистами поисково-спасательной группы и группой огневой поддержки.

https://ukraina.ru/20231214/1052082280.html

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новости, россия, краснолиманское направление, сво, вкс, вертолеты, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), всу, потери всу