Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру
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Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру
Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО
Российские вертолёты уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-14T08:51
2023-12-14T08:51
новости
россия
краснолиманское направление
сво
вкс
вертолеты
ка-52 "аллигатор" (вертолёт)
всу
потери всу
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"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.По словам штурмана Ка-52 с позывным "Псих", вертолёты работали по целям на предельно малой высоте."По данным БПЛА и авиационного наводчика, цель была поражена, задача выполнена", - уточнил он.В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8, обеспечивающий сопровождение ударных машин специалистами поисково-спасательной группы и группой огневой поддержки.
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новости, россия, краснолиманское направление, сво, вкс, вертолеты, ка-52 "аллигатор" (вертолёт), всу, потери всу
Новости, Россия, Краснолиманское направление, СВО, ВКС, вертолеты, Ка-52 "Аллигатор" (вертолёт), ВСУ, потери ВСУ

Ударная группа вертолётов уничтожила опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении – МО

08:51 14.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Герасимов / Перейти в фотобанкВоенные учения в Ленинградской области
Военные учения в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Павел Герасимов
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Российские вертолёты уничтожили живую силу и опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил поразила живую силу и опорный пункт противника в зоне проведения специальной военной операции на Краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния", - говорится в сообщении.
По словам штурмана Ка-52 с позывным "Псих", вертолёты работали по целям на предельно малой высоте.
"По данным БПЛА и авиационного наводчика, цель была поражена, задача выполнена", - уточнил он.
В состав ударной группы входили разведывательно-ударный вертолёт Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой Ми-35М и многоцелевой Ми-8, обеспечивающий сопровождение ударных машин специалистами поисково-спасательной группы и группой огневой поддержки.
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