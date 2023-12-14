https://ukraina.ru/20231214/1052088210.html
Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор
Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор - 14.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор
Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом глава региона Владислав Шапша 14 декабря сообщил в своём телеграм-канале
2023-12-14T06:52
2023-12-14T06:52
2023-12-14T06:52
новости
россия
калужская область
пво
бпла
всу
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003173_0:147:3122:1903_1920x0_80_0_0_d2399b92a8620eb22bfcb521784693f2.jpg
"Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша.Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. По его данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет.
https://ukraina.ru/20231214/1052087429.html
калужская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0e/1051003173_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_d4f9863886016e5cb1054f350b602fa9.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, калужская область, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Калужская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО
Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор
Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом глава региона Владислав Шапша 14 декабря сообщил в своём телеграм-канале