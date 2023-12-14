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Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор

Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор - 14.12.2023 Украина.ру

Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор

Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом глава региона Владислав Шапша 14 декабря сообщил в своём телеграм-канале

2023-12-14T06:52

2023-12-14T06:52

2023-12-14T06:52

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"Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша.Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. По его данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет.

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новости, россия, калужская область, пво, бпла, всу, сво