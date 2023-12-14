Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор - 14.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор
Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор - 14.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор
Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом глава региона Владислав Шапша 14 декабря сообщил в своём телеграм-канале
2023-12-14T06:52
2023-12-14T06:52
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"Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша.Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. По его данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет.
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новости, россия, калужская область, пво, бпла, всу, сво
Новости, Россия, Калужская область, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО

Силы ПВО сбили БПЛА в Калужской области, пострадавших нет - губернатор

06:52 14.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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Дежурные средства ПВО сбили беспилотник в Сухиничском районе Калужской области, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. Об этом глава региона Владислав Шапша 14 декабря сообщил в своём телеграм-канале
"Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет", - написал Шапша.
Ранее этой же ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о двух украинских беспилотниках, уничтоженных в Наро-Фоминском городском округе при попытке прорваться к столице. По его данным, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет.
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
05:40
Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – СобянинДежурные силы ПВО в ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе уничтожили уже второй украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале
 
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