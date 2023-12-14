https://ukraina.ru/20231214/1052088060.html
Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру
Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два пункта временной дислокации киевских боевиков на Купянском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-14T06:41
2023-12-14T06:41
2023-12-14T06:41
новости
россия
купянское направление
вс рф
сво
рсзо
всу
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052087944_0:41:551:350_1920x0_80_0_0_4d00629b87f9bed78bde6e7a57ccb17c.jpg
Координаты пунктов временной дислокации ВСУ были выявлены артиллерийской разведкой с помощью БПЛА, после чего данные цели были переданы реактивному дивизиону. Артиллерийский расчёт РСЗО, находившийся на боевом дежурстве в районе ожидания, оперативно нанёс удары по пунктам дислокации противника, уничтожив до взвода живой силы противника."Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться - для нас дело считаных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили ещё одну ПВД-шку [пункт временной дислокации]. Рассчитали - достаём. Выпустили ещё полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - приводятся в сообщении слова командира реактивного взвода с позывным "Волга".Убедиться в уничтожении целей позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.
https://ukraina.ru/20231214/1052063488.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052087944_15:0:535:390_1920x0_80_0_0_7ce174276a00f5be2814bf139f971690.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, рсзо, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, СВО, РСЗО, ВСУ, потери ВСУ
Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два пункта временной дислокации киевских боевиков на Купянском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Координаты пунктов временной дислокации ВСУ были выявлены артиллерийской разведкой с помощью БПЛА, после чего данные цели были переданы реактивному дивизиону. Артиллерийский расчёт РСЗО, находившийся на боевом дежурстве в районе ожидания, оперативно нанёс удары по пунктам дислокации противника, уничтожив до взвода живой силы противника.
"Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться - для нас дело считаных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили ещё одну ПВД-шку [пункт временной дислокации]. Рассчитали - достаём. Выпустили ещё полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - приводятся в сообщении слова командира реактивного взвода с позывным "Волга".
Убедиться в уничтожении целей позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.