Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру
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Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО - 14.12.2023 Украина.ру
Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО
Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два пункта временной дислокации киевских боевиков на Купянском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
2023-12-14T06:41
2023-12-14T06:41
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Координаты пунктов временной дислокации ВСУ были выявлены артиллерийской разведкой с помощью БПЛА, после чего данные цели были переданы реактивному дивизиону. Артиллерийский расчёт РСЗО, находившийся на боевом дежурстве в районе ожидания, оперативно нанёс удары по пунктам дислокации противника, уничтожив до взвода живой силы противника."Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться - для нас дело считаных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили ещё одну ПВД-шку [пункт временной дислокации]. Рассчитали - достаём. Выпустили ещё полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - приводятся в сообщении слова командира реактивного взвода с позывным "Волга".Убедиться в уничтожении целей позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.
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новости, россия, купянское направление, вс рф, сво, рсзо, всу, потери всу
Новости, Россия, Купянское направление, ВС РФ, СВО, РСЗО, ВСУ, потери ВСУ

Расчёт РСЗО "Торнадо-Г" уничтожил пункты дислокации ВСУ на Купянском направлении – МО

06:41 14.12.2023
 
РСЗО "Торнадо-Г"
РСЗО Торнадо-Г
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Расчёт реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" 1-й гвардейской танковой армии ЗВО уничтожил два пункта временной дислокации киевских боевиков на Купянском направлении. Об этом 14 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Координаты пунктов временной дислокации ВСУ были выявлены артиллерийской разведкой с помощью БПЛА, после чего данные цели были переданы реактивному дивизиону. Артиллерийский расчёт РСЗО, находившийся на боевом дежурстве в районе ожидания, оперативно нанёс удары по пунктам дислокации противника, уничтожив до взвода живой силы противника.
"Получили координаты цели, выдвинулись на огневую позицию. Выставиться - для нас дело считаных минут. Отработали полпакета. Корректировщик сообщил, что цель полностью поражена. Но позже разведчики выявили ещё одну ПВД-шку [пункт временной дислокации]. Рассчитали - достаём. Выпустили ещё полпакета. Как потом нам довели, мы уничтожили до взвода личного состава", - приводятся в сообщении слова командира реактивного взвода с позывным "Волга".
Убедиться в уничтожении целей позволили кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.
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