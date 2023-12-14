Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин
Дежурные силы ПВО в ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе уничтожили уже второй украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале
"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал Собянин.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.
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