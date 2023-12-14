Владимир Ераносян о том, как Эстония и Финляндия помогают Киеву готовить преступления на территории РФ Украинская агентура вместе со своими западными кураторами ведет против России асимметричную войну. В этом принимают участие не только специалисты из MI-6 и ЦРУ, но и финский спецназ "Утти". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1-го ранга запаса Владимир Ераносян