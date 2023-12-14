Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин - 14.12.2023 Украина.ру
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Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин
Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин - 14.12.2023 Украина.ру
Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин
Дежурные силы ПВО в ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе уничтожили уже второй украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале
2023-12-14T05:40
2023-12-14T05:40
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"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал Собянин.На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.
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новости, россия, москва, пво, бпла, всу, сво, сергей собянин
Новости, Россия, Москва, ПВО, БПЛА, ВСУ, СВО, Сергей Собянин

Силы ПВО пресекли вторую попытку украинского БПЛА прорваться к Москве – Собянин

05:40 14.12.2023
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкУчения войск ПВО на полигоне Ашулук
Учения войск ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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Дежурные силы ПВО в ночь на 14 декабря в Наро-Фоминском городском округе уничтожили уже второй украинский БПЛА, летевший в сторону Москвы. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своём телеграм-канале
"Выявлена и пресечена силами ПВО ещё одна попытка пролёта беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков предварительно также нет", - написал Собянин.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.
ВСУ регулярно атакуют приграничные регионы России с помощью БПЛА, а также предпринимают попытки прорыва беспилотников в центральные районы страны.
ССО ВС Украины - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
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