Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке" - 14.12.2023 Украина.ру
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Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке" - 14.12.2023 Украина.ру
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, начавшие расследование против него в рамках процедуры импичмента, организовали основанный на лжи "политический трюк"
2023-12-14T05:09
2023-12-14T05:09
новости
сша
президент сша
джо байден
конгресс сша
республиканцы
импичмент
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"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении президента.Байден подчеркнул, что его оппоненты-республиканцы "вместо того, чтобы делать всё, чтобы помочь улучшить жизнь американцев… сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи". Проводимое в Конгрессе расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который законодатели "теряют время", вместо того, чтобы принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев.По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование.
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новости, сша, президент сша, джо байден, конгресс сша, республиканцы, импичмент
Новости, США, президент США, Джо Байден, Конгресс США, республиканцы, импичмент

Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"

05:09 14.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, начавшие расследование против него в рамках процедуры импичмента, организовали основанный на лжи "политический трюк"
"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении президента.
Байден подчеркнул, что его оппоненты-республиканцы "вместо того, чтобы делать всё, чтобы помочь улучшить жизнь американцев… сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи". Проводимое в Конгрессе расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который законодатели "теряют время", вместо того, чтобы принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев.
По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование.
военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
04:00
Андрей Суздальцев о том, зачем Запад "льет слезы" о катастрофе ВСУ, пока Украина ждет истребители F-16За последние 20 месяцев на Западе развернули три информационные кампании о грядущем поражении украинской армии. Третья кампания была приурочена к осенне-зимнему периоду боев и провалу летнего наступления ВСУ. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
 
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