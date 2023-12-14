https://ukraina.ru/20231214/1052087171.html
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке" - 14.12.2023 Украина.ру
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, начавшие расследование против него в рамках процедуры импичмента, организовали основанный на лжи "политический трюк"
2023-12-14T05:09
2023-12-14T05:09
2023-12-14T05:09
новости
сша
президент сша
джо байден
конгресс сша
республиканцы
импичмент
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"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении президента.Байден подчеркнул, что его оппоненты-республиканцы "вместо того, чтобы делать всё, чтобы помочь улучшить жизнь американцев… сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи". Проводимое в Конгрессе расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который законодатели "теряют время", вместо того, чтобы принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев.По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование.
https://ukraina.ru/20231214/1052038897.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президент сша, джо байден, конгресс сша, республиканцы, импичмент
Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, начавшие расследование против него в рамках процедуры импичмента, организовали основанный на лжи "политический трюк"
"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении президента.
Байден подчеркнул, что его оппоненты-республиканцы "вместо того, чтобы делать всё, чтобы помочь улучшить жизнь американцев… сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи". Проводимое в Конгрессе расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который законодатели "теряют время", вместо того, чтобы принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев.
По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование.