https://ukraina.ru/20231214/1052087171.html

Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"

Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке" - 14.12.2023 Украина.ру

Байден обвинил республиканцев в атаке на него, основанной на лживом "политическом трюке"

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы, начавшие расследование против него в рамках процедуры импичмента, организовали основанный на лжи "политический трюк"

2023-12-14T05:09

2023-12-14T05:09

2023-12-14T05:09

новости

сша

президент сша

джо байден

конгресс сша

республиканцы

импичмент

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"Я каждый день просыпаюсь сосредоточенный на проблемах американцев, реальных вещах, влияющих на их жизни, вопросах силы и безопасности нашей страны в мире. К сожалению, республиканцы в палате представителей не со мной", - говорится в заявлении президента.Байден подчеркнул, что его оппоненты-республиканцы "вместо того, чтобы делать всё, чтобы помочь улучшить жизнь американцев… сосредоточены на атаках против меня с помощью лжи". Проводимое в Конгрессе расследование он назвал "безосновательным политическим трюком", на который законодатели "теряют время", вместо того, чтобы принимать решения по вопросам границы или о помощи Израилю и Украине.Спикер Палаты представителей Майк Джонсон ранее заявил, что показания свидетелей и банковские документы указывают на миллионы долларов, которые поступили членам семьи президента США Джо Байдена от иностранцев.По словам Джонсона, прокомментировавшего принятие Палатой представителей резолюции, санкционирующей дальнейшее расследование в рамках процедуры импичмента Байдена, законодатели сделали критически важный шаг, формально запустив расследование.

https://ukraina.ru/20231214/1052038897.html

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новости, сша, президент сша, джо байден, конгресс сша, республиканцы, импичмент