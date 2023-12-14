Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет на 2024 год
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Верхняя палата Конгресса США поддержала оборонный бюджет страны на 2024 финансовый год в размере 886 миллиардов долларов. Об этом свидетельствуют результаты голосования
Ассигнования на оборонные нужды США в следующем году достигнут рекордной величины, примерно на 3% превышающей показатель уходящего года.
Для работы над документом объёмом более трёх тысяч страниц в Конгрессе была сформирована комиссия, согласовавшая детали различающихся по содержанию проектов оборонного бюджета, подготовленных Сенатом и Палатой представителей. Сейчас каждая из палат голосует по единому документу.
После того как документ будет утверждён Сенатом и Палатой представителей, он поступит на подпись президенту Джо Байдену.
Законопроект об ассигнованиях на национальную оборону США принимается Конгрессом на ежегодной основе. В нём фиксируются руководящие принципы оборонной политики страны на предстоящий год, а также то, в каком объёме и по каким направлениям предполагается распределить бюджетное финансирование.