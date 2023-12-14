https://ukraina.ru/20231214/1052086229.html
В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога - 14.12.2023 Украина.ру
В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА уже несколько часов объявлена в Одесской области. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 14 декабря
2023-12-14T02:49
2023-12-14T02:49
2023-12-14T02:49
новости
одесская область
одесса
воздушная тревога
взрыв
бпла
сво
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"Для Одессы на данный момент опасности нет, но Юг области (Измаил, Вилково, Рени и прочие) продолжают атаковать дроны прямо сейчас и возможно, это одна из самых больших атак за всё время", - отмечается в одном из местных телеграм-каналов.Ранее местные СМИ сообщили о взрывах непосредственно в Одессе.Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.
https://ukraina.ru/20231213/1052078051.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, одесская область, одесса, воздушная тревога, взрыв, бпла, сво
Новости, Одесская область, Одесса, воздушная тревога, взрыв, БПЛА, СВО
В Одесской области прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога в связи с угрозой ракетных ударов и атак БПЛА уже несколько часов объявлена в Одесской области. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации на 02:40 мск 14 декабря
"Для Одессы на данный момент опасности нет, но Юг области (Измаил, Вилково, Рени и прочие) продолжают атаковать дроны прямо сейчас и возможно, это одна из самых больших атак за всё время", - отмечается в одном из местных телеграм-каналов.
Ранее местные СМИ сообщили о взрывах непосредственно в Одессе.
Вооружённые силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся избирательно по объектам энергетики, транспорта, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине.