"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина - 13.12.2023 Украина.ру
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"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина
"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина - 13.12.2023 Украина.ру
"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина
Председатель "Единой России" считает, что именно Путин консолидирует общество
2023-12-13T17:11
2023-12-13T17:12
новости
россия
дмитрий медведев
владимир путин
выборы
президентские выборы
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Партия "Единая Россия" сообщила о поддержке действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сказал председатель Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России".По его мнению, именно президент консолидирует любую страну. "У нас с этим здесь все понятно. Для нас, тех, кто собрался в этом зале и поддерживает курс "Единой России", добавил председатель партии.
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новости, россия, дмитрий медведев, владимир путин, выборы, президентские выборы
Новости, Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, выборы, президентские выборы

"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина

17:11 13.12.2023 (обновлено: 17:12 13.12.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПравительство России уходит в отставку
Правительство России уходит в отставку - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Председатель "Единой России" считает, что именно Путин консолидирует общество
Партия "Единая Россия" сообщила о поддержке действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сказал председатель Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России".
"У нас с этим все понятно. Мы поддерживаем нашего президента Путина", – сказал Медведев.
По его мнению, именно президент консолидирует любую страну. "У нас с этим здесь все понятно. Для нас, тех, кто собрался в этом зале и поддерживает курс "Единой России", добавил председатель партии.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
12:02
В СФ опубликовали доклад о попытках вмешательства Запада в выборы президента РФМеры будут направлены на попытки расколоть общество и сорвать выборы, говорится в опубликованном 13 декабря докладе
 
НовостиРоссияДмитрий МедведевВладимир Путинвыборыпрезидентские выборы
 
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