https://ukraina.ru/20231213/1052077634.html

"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина

"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина - 13.12.2023 Украина.ру

"У нас с этим все понятно" – Медведев заявил о поддержке на выборах кандидатуры Путина

Председатель "Единой России" считает, что именно Путин консолидирует общество

2023-12-13T17:11

2023-12-13T17:11

2023-12-13T17:12

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Партия "Единая Россия" сообщила о поддержке действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства. Об этом сказал председатель Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке "Будущее России".По его мнению, именно президент консолидирует любую страну. "У нас с этим здесь все понятно. Для нас, тех, кто собрался в этом зале и поддерживает курс "Единой России", добавил председатель партии.

https://ukraina.ru/20231213/1052050968.html

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новости, россия, дмитрий медведев, владимир путин, выборы, президентские выборы