"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США - 13.12.2023 Украина.ру
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"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США
"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США - 13.12.2023 Украина.ру
"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США
США включили новую мантру: не дать президенту России Владимиру Путину победить на Украине. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации
2023-12-13T13:31
2023-12-13T13:31
сергей лавров
сша
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"После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского очередного туда, новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться. Но суть их подходов не меняется - заставить своих киевских клиентов умирать и умирать ради интересов хозяев за океаном, ради того, чтобы попытаться подорвать развитие России ", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что Россия к такому вызову готова и продолжит "твердо отстаивать свою правду".Лавров также отметил, что "недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась"."Поэтому те, кто развязал против нас гибридную войну не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты для того, чтобы истощать Россию, как они говорят, лелея мечту устранить нашу страну как самостоятельную геополитическую величину", - пояснил министр.
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сергей лавров, сша, россия, украина, новости, зарубежье
Сергей Лавров, США, Россия, Украина, Новости, Зарубежье

"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США

13:31 13.12.2023
 
© Григорий Сысоев
© Григорий Сысоев
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США включили новую мантру: не дать президенту России Владимиру Путину победить на Украине. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации
"После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского очередного туда, новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться. Но суть их подходов не меняется - заставить своих киевских клиентов умирать и умирать ради интересов хозяев за океаном, ради того, чтобы попытаться подорвать развитие России ", - сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Россия к такому вызову готова и продолжит "твердо отстаивать свою правду".
Лавров также отметил, что "недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась".
"Поэтому те, кто развязал против нас гибридную войну не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты для того, чтобы истощать Россию, как они говорят, лелея мечту устранить нашу страну как самостоятельную геополитическую величину", - пояснил министр.
10 декабря, 16:27
Лавров назвал главный результат действий России на УкраинеУсиление страны — это главный результат войны, развязанной против России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 10 декабря, выступая в онлайн-формате в рамках Дохийского форума.
 
Сергей ЛавровСШАРоссияУкраинаНовостиЗарубежье
 
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