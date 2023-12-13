https://ukraina.ru/20231213/1052058048.html

"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США

"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США - 13.12.2023 Украина.ру

"Не дать Путину победить": Лавров рассказал о новой мантре США

США включили новую мантру: не дать президенту России Владимиру Путину победить на Украине. Об этом 13 декабря заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе правительственного часа в Совете Федерации

2023-12-13T13:31

2023-12-13T13:31

2023-12-13T13:31

сергей лавров

сша

россия

украина

новости

зарубежье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/09/1051880962_0:0:3006:1692_1920x0_80_0_0_8f26127aa72d752cf932c83bc44233c9.jpg

"После краха надежд, которые возлагались на так называемое контрнаступление, в Вашингтоне перестали говорить о стратегическом поражении России на поле боя и включили, как проявилось в ходе визита Зеленского очередного туда, новую мантру: не дать Путину победить на Украине, а то потом всю НАТО завоюют и тогда, мол, Америке не отсидеться. Но суть их подходов не меняется - заставить своих киевских клиентов умирать и умирать ради интересов хозяев за океаном, ради того, чтобы попытаться подорвать развитие России ", - сказал Лавров.Он подчеркнул, что Россия к такому вызову готова и продолжит "твердо отстаивать свою правду".Лавров также отметил, что "недоброжелателям нелегко осознавать, что ставка на санкционный блицкриг против российской экономики полностью провалилась"."Поэтому те, кто развязал против нас гибридную войну не признают своих ошибок, пытаются задействовать все новые и новые нелегитимные инструменты для того, чтобы истощать Россию, как они говорят, лелея мечту устранить нашу страну как самостоятельную геополитическую величину", - пояснил министр.

https://ukraina.ru/20231210/1051892469.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сергей лавров, сша, россия, украина, новости, зарубежье