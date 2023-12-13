https://ukraina.ru/20231213/1052036670.html
"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине
"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине - 13.12.2023 Украина.ру
"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что в случае отказа от переговоров Украина потеряет новые территории. Об этом Маск заявил в комментариях к посту Сакса в соцсети X (бывший Twitter)
2023-12-13T10:20
2023-12-13T10:20
2023-12-13T10:20
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Сакс в соцсети X написал, что Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья", а без заключения "мирного соглашения" прямо сейчас, Киев также потеряет Харьков, Одессу, "остальную часть Херсонщины и многое другое". По его словам, думающие, что помогают Украине "показные патриоты… просто расчленяют её".Напомним, что киевский режим на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией, готовность к которым Москва неоднократно подтверждала.Ранее в Кремле заявили, что на данный момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путём.
https://ukraina.ru/20231213/1052017472.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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Украина.ру
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новости, сша, илон маск, украина, сво, харьков, одесса, россия
Новости, США, Илон Маск, Украина, СВО, Харьков, Одесса, Россия
"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что в случае отказа от переговоров Украина потеряет новые территории. Об этом Маск заявил в комментариях к посту Сакса в соцсети X (бывший Twitter)
Сакс в соцсети X написал, что Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья", а без заключения "мирного соглашения" прямо сейчас, Киев также потеряет Харьков, Одессу, "остальную часть Херсонщины и многое другое". По его словам, думающие, что помогают Украине "показные патриоты… просто расчленяют её".
"По моему мнению, ваша оценка точна", - прокомментировал Маск пост Сакса.
Напомним, что киевский режим на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией, готовность к которым Москва неоднократно подтверждала.
Ранее в Кремле заявили, что на данный момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путём.