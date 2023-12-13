https://ukraina.ru/20231213/1052036670.html

"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине

"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине - 13.12.2023 Украина.ру

"Харьков, Одесса и далее…": Маск согласился с приговором Украине

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса, заявившего о том, что в случае отказа от переговоров Украина потеряет новые территории. Об этом Маск заявил в комментариях к посту Сакса в соцсети X (бывший Twitter)

2023-12-13T10:20

2023-12-13T10:20

2023-12-13T10:20

новости

сша

илон маск

украина

сво

харьков

одесса

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103344/96/1033449618_0:73:800:523_1920x0_80_0_0_9685cdf320daf10d60e069e599e9306c.jpg

Сакс в соцсети X написал, что Украина "навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсонщины и Запорожья", а без заключения "мирного соглашения" прямо сейчас, Киев также потеряет Харьков, Одессу, "остальную часть Херсонщины и многое другое". По его словам, думающие, что помогают Украине "показные патриоты… просто расчленяют её".Напомним, что киевский режим на законодательном уровне ввёл запрет на переговоры с Россией, готовность к которым Москва неоднократно подтверждала.Ранее в Кремле заявили, что на данный момент предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, что возможно только военным путём.

https://ukraina.ru/20231213/1052017472.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, илон маск, украина, сво, харьков, одесса, россия