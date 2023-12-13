Зеленский в ходе визита в США открыто солгал американцам - 13.12.2023 Украина.ру
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Зеленский в ходе визита в США открыто солгал американцам
Зеленский в ходе визита в США открыто солгал американцам - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленский в ходе визита в США открыто солгал американцам
Находящийся с официальным визитом в Вашингтоне Владимир Зеленский солгал американцам в эфире телеканала Fox News, заявив, что Россия "не заняла ни одного посёлка" в ходе боевых действий в течение 2023 года
2023-12-13T09:22
2023-12-13T09:22
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владимир зеленский
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Напомним, что в мае российские войска полностью освободили Артёмовск (украинское название - Бахмут), перед этим был освобождён Соледар и соседние посёлки. Позже боевики киевского режима были изгнаны из Сергеевки, Новосёловского, Ковалёвки, Артёмовского (Хромово). 12 декабря поступила информация о взятии Марьинки.По словам посла России в США Анатолия Антонова, приехавшему в Вашингтон "попрошайке из Киева" Владимиру Зеленскому не получилось убедить американцев в том, что судьба Украина важнее безопасности США.Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что им подписан указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил продлить сессию Палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы, ради того, чтобы Украина получила новые средства.
https://ukraina.ru/20231213/1052017472.html
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Новости, США, Украина, Владимир Зеленский, Россия, СВО

Зеленский в ходе визита в США открыто солгал американцам

09:22 13.12.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Находящийся с официальным визитом в Вашингтоне Владимир Зеленский солгал американцам в эфире телеканала Fox News, заявив, что Россия "не заняла ни одного посёлка" в ходе боевых действий в течение 2023 года
Напомним, что в мае российские войска полностью освободили Артёмовск (украинское название - Бахмут), перед этим был освобождён Соледар и соседние посёлки. Позже боевики киевского режима были изгнаны из Сергеевки, Новосёловского, Ковалёвки, Артёмовского (Хромово). 12 декабря поступила информация о взятии Марьинки.
По словам посла России в США Анатолия Антонова, приехавшему в Вашингтон "попрошайке из Киева" Владимиру Зеленскому не получилось убедить американцев в том, что судьба Украина важнее безопасности США.
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что им подписан указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов. По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
Лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил продлить сессию Палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы, ради того, чтобы Украина получила новые средства.
09:00
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