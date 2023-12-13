https://ukraina.ru/20231213/1052017224.html

Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России

Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России - 13.12.2023 Украина.ру

Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России

Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белом доме решил высморкаться именно в тот момент, когда Зеленский благодарил его за новые санкции против России

2023-12-13T08:51

2023-12-13T08:51

2023-12-13T08:51

новости

сша

джо байден

владимир зеленский

украина

пресс-конференция

антироссийские санкции

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Соединённые Штаты 11 декабря расширили санкции против России, в соответствующий список было добавлено более 200 компаний и 23 физических лица.В ходе пресс-конференции Байден заявил, что Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте с Россией, которой США очень хотят. По его словам, нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию.В какой-то момент Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет антироссийских санкций. Когда он заговорил, президент США достал салфетку и начал сморкаться.Как сообщалось ранее, корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал Белого дома на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие.

https://ukraina.ru/20231212/1051937672.html

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новости, сша, джо байден, владимир зеленский, украина, пресс-конференция, антироссийские санкции