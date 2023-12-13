Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России - 13.12.2023 Украина.ру
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Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России
Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России - 13.12.2023 Украина.ру
Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России
Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белом доме решил высморкаться именно в тот момент, когда Зеленский благодарил его за новые санкции против России
2023-12-13T08:51
2023-12-13T08:51
новости
сша
джо байден
владимир зеленский
украина
пресс-конференция
антироссийские санкции
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Соединённые Штаты 11 декабря расширили санкции против России, в соответствующий список было добавлено более 200 компаний и 23 физических лица.В ходе пресс-конференции Байден заявил, что Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте с Россией, которой США очень хотят. По его словам, нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию.В какой-то момент Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет антироссийских санкций. Когда он заговорил, президент США достал салфетку и начал сморкаться.Как сообщалось ранее, корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал Белого дома на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, джо байден, владимир зеленский, украина, пресс-конференция, антироссийские санкции
Новости, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, пресс-конференция, антироссийские санкции

Байден высморкался, пока Зеленский благодарил его за новые санкции против России

08:51 13.12.2023
 
© commons.wikimedia.orgБайден
Байден - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© commons.wikimedia.org
Читать в
Президент США Джо Байден во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Белом доме решил высморкаться именно в тот момент, когда Зеленский благодарил его за новые санкции против России
Соединённые Штаты 11 декабря расширили санкции против России, в соответствующий список было добавлено более 200 компаний и 23 физических лица.
В ходе пресс-конференции Байден заявил, что Украина станет членом НАТО только после победы в конфликте с Россией, которой США очень хотят. По его словам, нет никаких вопросов о членстве Украины в НАТО, это случится, когда все страны-члены придут к согласию.
В какой-то момент Зеленский решил поблагодарить Байдена за новый пакет антироссийских санкций. Когда он заговорил, президент США достал салфетку и начал сморкаться.
Как сообщалось ранее, корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал Белого дома на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие.
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