https://ukraina.ru/20231213/1052016964.html

Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности – Politico

Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности – Politico - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности – Politico

Находящийся в Вашингтоне с визитом Владимир Зеленский призвал США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Об этом ссылкой на источник сообщает газета Politico

2023-12-13T08:16

2023-12-13T08:16

2023-12-13T08:16

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По информации издания, Зеленский поднял этот вопрос во время беседы со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.Напомним, что президент России Владимир Путин в середине октября назвал решение Соединённых Штатов поставить Украине ракеты ATACMS очередной ошибкой. Он подчеркнул, что такое оружие создаёт дополнительную угрозу, но не в состоянии кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку Россия сможет отражать эти атаки.Ранее неспособность ракет ATACMS и кассетных снарядов оказать переломное влияние на ход контрнаступления ВСУ отметила газета Washington Post.

https://ukraina.ru/20231213/1052014371.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, украина, владимир зеленский, военная помощь, atacms, сво