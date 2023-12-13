Зеленский попросил у США ракеты ATACMS большей дальности – Politico
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Находящийся в Вашингтоне с визитом Владимир Зеленский призвал США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности. Об этом ссылкой на источник сообщает газета Politico
По информации издания, Зеленский поднял этот вопрос во время беседы со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном.
"Зеленский поднял вопрос о необходимости поставок со стороны США версии ATACMS с большей дальностью", - говорится в сообщении.
Напомним, что президент России Владимир Путин в середине октября назвал решение Соединённых Штатов поставить Украине ракеты ATACMS очередной ошибкой. Он подчеркнул, что такое оружие создаёт дополнительную угрозу, но не в состоянии кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, поскольку Россия сможет отражать эти атаки.
Ранее неспособность ракет ATACMS и кассетных снарядов оказать переломное влияние на ход контрнаступления ВСУ отметила газета Washington Post.
03:46Блинкен раскрыл содержание нового пакета военной помощи КиевуСША в рамках нового пакета военной помощи киевскому режиму передадут на Украину боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 12 декабря заявил журналистам