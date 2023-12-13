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Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов

Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов - 13.12.2023 Украина.ру

Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов

Приехавшему в Вашингтон "попрошайке из Киева" Владимиру Зеленскому не получилось убедить американцев в том, что судьба Украина важнее безопасности США. Об этом 13 декабря заявил посол России Анатолий Антонов.

2023-12-13T07:51

2023-12-13T07:51

2023-12-13T07:51

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"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", - сказал Антонов.По словам посла, новые антироссийские санкции и очередная партия оружия являются "не более чем попыткой сделать хорошую мину при плохой игре".Передаваемая киевскому режиму "смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов" приведёт лишь к затягиванию конфликта, уверен Антонов. При этом страдать будут тысячи людей не только на Востоке Европы, добавил он, но и в других регионах мира, по которым это оружие расползается "благодаря" украинским коррупционерам.Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что им подписан указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов, в который вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы и другое оборудование.По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.Напомним, что лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил продлить сессию Палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы ради того, чтобы Украина получила новые средства.Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.

https://ukraina.ru/20231212/1051937672.html

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новости, сша, анатолий антонов, посольство рф, украина, владимир зеленский, военная помощь, сво