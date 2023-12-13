Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов - 13.12.2023 Украина.ру
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Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов
Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов - 13.12.2023 Украина.ру
Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов
Приехавшему в Вашингтон "попрошайке из Киева" Владимиру Зеленскому не получилось убедить американцев в том, что судьба Украина важнее безопасности США. Об этом 13 декабря заявил посол России Анатолий Антонов.
2023-12-13T07:51
2023-12-13T07:51
новости
сша
анатолий антонов
посольство рф
украина
владимир зеленский
военная помощь
сво
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"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", - сказал Антонов.По словам посла, новые антироссийские санкции и очередная партия оружия являются "не более чем попыткой сделать хорошую мину при плохой игре".Передаваемая киевскому режиму "смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов" приведёт лишь к затягиванию конфликта, уверен Антонов. При этом страдать будут тысячи людей не только на Востоке Европы, добавил он, но и в других регионах мира, по которым это оружие расползается "благодаря" украинским коррупционерам.Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что им подписан указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов, в который вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы и другое оборудование.По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.Напомним, что лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил продлить сессию Палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы ради того, чтобы Украина получила новые средства.Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
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новости, сша, анатолий антонов, посольство рф, украина, владимир зеленский, военная помощь, сво
Новости, США, Анатолий Антонов, посольство РФ, Украина, Владимир Зеленский, военная помощь, СВО

Зеленскому не удалось убедить США, что безопасность Украины важнее – Антонов

07:51 13.12.2023
 
© РИА Новости . Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкАнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Алексей Агарышев
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Приехавшему в Вашингтон "попрошайке из Киева" Владимиру Зеленскому не получилось убедить американцев в том, что судьба Украина важнее безопасности США. Об этом 13 декабря заявил посол России Анатолий Антонов.
"Поездка Зеленского получилась пустой. Убедить, что Украина важнее безопасности США, не получилось. Все устали от попрошайки из Киева", - сказал Антонов.
По словам посла, новые антироссийские санкции и очередная партия оружия являются "не более чем попыткой сделать хорошую мину при плохой игре".
"Зеленскому уже ничего не поможет. А вот американцы рискуют ещё больше увязнуть в трясине украинского конфликта", - подчеркнул дипломат.
Передаваемая киевскому режиму "смертоносная продукция с клеймом Made in USA на 200 миллионов долларов" приведёт лишь к затягиванию конфликта, уверен Антонов. При этом страдать будут тысячи людей не только на Востоке Европы, добавил он, но и в других регионах мира, по которым это оружие расползается "благодаря" украинским коррупционерам.
Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что им подписан указ о выделении Киеву нового пакета военной помощи на 200 миллионов долларов, в который вошли боеприпасы для ПВО, HIMARS и артиллерии, противорадиолокационные ракеты HARM, а также противотанковые боеприпасы и другое оборудование.
По словам главы Госдепа Энтони Блинкена, если Конгресс не примет решения о выделении для Украины нового финансирования, данный пакет помощи окажется одним из последних.
Напомним, что лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер предложил продлить сессию Палаты представителей Конгресса, отложив новогодние каникулы ради того, чтобы Украина получила новые средства.
Ранее лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконелл признал "практическую невозможность" утвердить до Рождества дополнительные ассигнования, запрашиваемые Белым домом, в том числе 61 миллиард долларов на нужды Украины. Более того, он заявил, что “будет нелегко” одобрить пакет иностранной помощи Киеву, если он затянется до января, а затем увязнет в переговорах по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании.
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