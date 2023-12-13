Артиллеристы ЗВО поразили броневики и самоходку ВСУ на Купянском направлении – МО

Военный историк о том, как российские "Ланцеты" стали противоядием и "длинной рукой" бьют артиллерию ВСУ Проблема контрбатарейной борьбы заключается не в низкой мобильности артиллерии, а в уязвимости орудия на стационарной позиции. Там, где армия РФ уступает в дальнобойности артиллерии, она применяет барражирующие боеприпасы "Ланцет". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук