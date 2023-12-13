Артиллеристы ЗВО поразили броневики и самоходку ВСУ на Купянском направлении – МО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота САУ 2СЗ "Акация" на Запорожском направлении
Артиллеристы Западного военного округа (ЗВО) поразили скопление украинской техники, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и замаскированные позиции ВСУ на Купянском направлении. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Минобороны РФ
Замаскированные позиции и скопление бронетехники ВСУ на Купянском направлении с помощью БПЛА вскрыли разведчики общевойскового соединения, оперативно передавшие координаты на командный пункт. По выявленным целям отработал расчёт 152-миллиметровой самоходной артиллерийской гаубицы "Акация".
"По уточнённым координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнём из самоходных артиллерийских установок "Акация" уничтожили замаскированные позиции, боевые бронированные машины и 122-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку 2С1 "Гвоздика" противника", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что после нанесения ударов артиллеристы сменили огневые позиции, чтобы избежать ответного огня со стороны украинских войск и восполнить боекомплект.
По информации Минобороны РФ на 12 декабря, украинские подразделения за сутки потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 290 боевиков.
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