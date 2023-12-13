https://ukraina.ru/20231213/1052015393.html

Амбиции Баку растут. Заменит ли Азербайджан Россию на газовом рынке ЕС?

Амбиции Баку растут. Заменит ли Азербайджан Россию на газовом рынке ЕС? - 13.12.2023 Украина.ру

Амбиции Баку растут. Заменит ли Азербайджан Россию на газовом рынке ЕС?

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил с визитом Сербию, где он провёл встречу со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Визит был приурочен к открытию газового интерконнектора, по которому в Сербию будет поставляться азербайджанское "голубое топливо".

2023-12-13T04:28

2023-12-13T04:28

2023-12-13T04:29

эксклюзив

азербайджан

зарубежье

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Интерконнектор был открыт в сербском городе Ниш в присутствии Алиева, Вучича и президента Болгарии Румена Радева. Согласно заявлению Вучича, произошедшее послужит укреплению «энергетической безопасности» Сербии. Радев же пошёл несколько дальше, сообщив, что сегодня Сербия, Болгария и Азербайджан «меняют энергетическую карту Европы». Алиев, в свою очередь, сообщил, что Баку в текущем году поставлял в Европу примерно половину общего объёма своего газового экспорта – всего на европейский континент было поставлено 12 млрд кубометров азербайджанского газа.Мощность интерконнектора составит 1,8 млрд кубометров в год. До 2026 года Азербайджан обязался поставлять Сербии 400 кубометров газа ежегодно. С 2027 года, как сообщила министр энергетики Сербии Дубравка Джедович, этот объём может быть увеличен втрое. Всего Сербия потребляет более 3 млрд кубометров газа в год. Ранее Александр Вучич неоднократно обращал внимание на то, что крайне выгодные условия, на которых Москва поставляет Белграду углеводороды, буквально спасают сербскую экономику.С точки зрения сербских властей, совместные действия с Болгарией и Азербайджаном полностью соответствует внешнеполитическим устремлениям официального Белграда. Наблюдатели отмечают, что за «диверсификацию источников энергоснабжения» особо ратовала предыдущий министр энергетики Сербии Зорана Михайлович, последовательно придерживавшаяся прозападных убеждений. Именно она летом 2022 года подписала соглашение о сотрудничестве с главой профильного министерства Азербайджана Парвизом Шахбазовым. Примерно в том же русле развивается деятельность её преемницы Дубравки Джедович.Однако дело, вне всяких сомнений, заключается отнюдь не в конкретной личности, возглавляющей сербское ведомство, ответственное за энергоснабжение страны. «Диверсификация» является одним из обязательств сербских властей перед их западными партнёрами. В частности, это обязательство содержится в Вашингтонском соглашении, подписанном в 2020 году Александром Вучичем и тогдашним «премьер-министром Косово» Авдуллахом Хоти при посредничестве президента США Дональда Трампа. Просто Запад традиционно беспокоит тот факт, что Сербия приобретает основной объём использованного ей газа у России, и сербские власти в итоге не оставили опасения своих партнёров без внимания.После открытия интерконнектора возможностью приобретения азербайджанского газа заинтересовался целый ряд государств – Австрия, Венгрия, Молдавия (которая до сих пор закупает на внешних рынках газ российского происхождения, стараясь не замечать этого происхождения). Известно, что, по замыслу США и их союзников, поставки в Европу «голубого топлива» из Азербайджана являются одним из ключевых пунктов повестки, связанной с вытеснением российских углеводородов с европейского рынка. Основной вопрос здесь, разумеется, заключается в возможностях самого Баку и в тех объёмах сырья, которыми он располагает. Сам Ильхам Алиев утверждает, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу удвоится, и что Азербайджан может снабжать её своим сырьём ещё сто лет. Соответственно, Баку планирует поставлять в европейские страны ежегодно вдвое большие объёмы газа по сравнению с теми, которые сегодня поставляет туда Россия.Азербайджан действительно стремится занять серьёзное положение на газовом рынке европейских стран, заявил в интервью Украине.ру политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев.«На текущий момент Баку договорился о поставках газа в восемь стран Европы, включая Сербию и Венгрию. Визит Ильхама Алиева в Сербию и открытие интерконнектора в Нише в присутствии трёх президентов и посланца Брюсселя является отражением растущих амбиций Азербайджана, которые он собирается реализовать в первую очередь с помощью так называемого Южного газового коридора и его балканской инфраструктуры, которая сейчас активно развивается», - отметил Арешев.Как напомнил эксперт, развиваться она начала не вчера и не сегодня, и сами балканские государства предпринимают серьёзные усилия для диверсификации поставщиков сырья, чтобы не зависеть от поставок по «Турецкому потоку» и его продолжению на Балканах. «То есть, создать альтернативу продукции «Газпрома». И азербайджанцы, будучи прагматиками, достаточно активно этим пользуются», - подчеркнул политолог.«Заявляются достаточно серьёзные цифры. В середине ноября азербайджанская компания SOCAR договорилась с газовым оператором «Сербиягаз» о ежегодных поставках в 2024-26 гг. 400 млн кубометров газа с последующим увеличением их объёма до 1 млрд кубометров в год. Это достаточно серьёзные показатели, и в Баку будут последовательно работать над достижением этой цели», - считает Арешев.При этом он обратил внимание на то, что SOCAR не является доминирующим собственником инфраструктуры, которая сейчас создаётся на Балканах». «И, очевидно, там будут комбинироваться и сочетаться в различных пропорциях с одной стороны интересы Азербайджана, и, возможно, Турции, а с другой – интересы европейских газовых операторов и различного рода энергетических компаний, которые, как можно предположить, будут чувствительны к политическим, идеологическим, экологическим и иным подобным вопросом. Так что несмотря на весь тот оптимизм, который сегодня излучает президент Азербайджана по поводу скорейшего завоевания газового рынка Балкан, этот путь не будет лёгким. Он будет сопряжён с различными трудностями и проблемами, за которыми мы будем внимательно следить», - заявил Арешев.Говоря о том, насколько для Сербии выгодно покупать азербайджанский газ, который, судя по всему, будет существенно дороже российского, политолог отметил, что строительство интерконнектора между Болгарией и Сербией более чем наполовину финансировалось из средств ЕС. «Что-то мне подсказывает, что и в вопросе цены, стремясь окончательно оторвать Сербию от России и политически, и экономически, Евросоюз будет оказывать давление на Белград, толкая его к более активному вовлечению в проекты с участием Азербайджана», - резюмировал Андрей Арешев.

https://ukraina.ru/20231212/1051933473.html

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эксклюзив, азербайджан, зарубежье