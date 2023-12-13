Профильный комитет Конгресса США одобрил расследование с целью импичмента Байдена - 13.12.2023 Украина.ру
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Профильный комитет Конгресса США одобрил расследование с целью импичмента Байдена
Профильный комитет Конгресса США одобрил расследование с целью импичмента Байдена - 13.12.2023 Украина.ру
Профильный комитет Конгресса США одобрил расследование с целью импичмента Байдена
Профильный комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования
2023-12-13T03:13
2023-12-13T03:13
сша
президент сша
джо байден
хантер байден
конгресс сша
импичмент
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Резолюция, поддержанная девятью голосами против четырёх, предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить в отношении Байдена и членов его семьи расследование, целью которого является определение, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента."После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов", - прокомментировал резолюцию комитета лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.Расследования, инициированные ранее республиканцами, касаются обвинений Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.Американские законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.По информации осведомлённых источников, Палата представителей намерена 13 декабря провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента.
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сша, президент сша, джо байден, хантер байден, конгресс сша, импичмент
США, президент США, Джо Байден, Хантер Байден, Конгресс США, импичмент

Профильный комитет Конгресса США одобрил расследование с целью импичмента Байдена

03:13 13.12.2023
 
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© Public domain
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Профильный комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США, контролируемой республиканцами, одобрил резолюцию, санкционирующую дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента президента Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования
Резолюция, поддержанная девятью голосами против четырёх, предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить в отношении Байдена и членов его семьи расследование, целью которого является определение, достаточно ли оснований для вынесения импичмента в отношении президента.
"После формализации расследования по импичменту три расследующих данное дело комитета получат более широкие полномочия по обеспечению явок в суд, что необходимо для раскрытия всех фактов", - прокомментировал резолюцию комитета лидер республиканского большинства в Палате представителей Стив Скализ.
Расследования, инициированные ранее республиканцами, касаются обвинений Байдена в причастности к сомнительным зарубежным деловым инициативам его сына Хантера Байдена. Рассматривается период президентства Барака Обамы, при котором Байден занимал пост вице-президента США. Все обвинения в адрес президента Белым домом решительно отвергаются.
Напомним, что расследование против американского президента в Палате представителей начали по решению бывшего спикера Кевина Маккарти, запустившего процедуру в обход голосования, необязательного на этом этапе.
Американские законодатели имеют право вызывать свидетелей на слушания в Конгресс, неявка по подобной повестке может повлечь для уклонившегося серьёзные юридические последствия и рассматриваться, как неуважение к власти.
По информации осведомлённых источников, Палата представителей намерена 13 декабря провести голосование по резолюции, санкционирующей дальнейшее проведение расследования в рамках процедуры возможного импичмента.
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