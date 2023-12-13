https://ukraina.ru/20231213/1052013373.html
Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру
Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, проходившую на территории Белого дома. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие
2023-12-13T02:45
2023-12-13T02:45
2023-12-13T02:45
новости
sputnik
сша
пресс-конференция
президент сша
джо байден
владимир зеленский
украина
информационная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_0:0:1023:576_1920x0_80_0_0_aa8f5730e8cbd6ab23474563577bbf3d.png
По словам чиновника Белого дома, хотя имя журналиста и значится в списке зарегистрированных на это мероприятие, в аудиторию, где состоится пресс-конференция, он не может быть допущен ввиду якобы отсутствия свободных мест.Начала пресс-конференции на входе в аудиторию ожидали десятки представителей СМИ, но корреспондент Sputnik оказался единственным, которого не пустили на мероприятие, хотя он зарегистрировался на него за сутки до намеченного события.
https://ukraina.ru/20231212/1051924210.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/08/1050866119_94:0:999:679_1920x0_80_0_0_ecfda575b1f5be56c34f6c3f550be6ac.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, sputnik, сша, пресс-конференция, президент сша, джо байден, владимир зеленский, украина, информационная война
Новости, Sputnik, США, пресс-конференция, президент США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, информационная война
Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, проходившую на территории Белого дома. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие