Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру
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Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру
Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского
Корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, проходившую на территории Белого дома. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие
2023-12-13T02:45
2023-12-13T02:45
новости
sputnik
сша
пресс-конференция
президент сша
джо байден
владимир зеленский
украина
информационная война
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По словам чиновника Белого дома, хотя имя журналиста и значится в списке зарегистрированных на это мероприятие, в аудиторию, где состоится пресс-конференция, он не может быть допущен ввиду якобы отсутствия свободных мест.Начала пресс-конференции на входе в аудиторию ожидали десятки представителей СМИ, но корреспондент Sputnik оказался единственным, которого не пустили на мероприятие, хотя он зарегистрировался на него за сутки до намеченного события.
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новости, sputnik, сша, пресс-конференция, президент сша, джо байден, владимир зеленский, украина, информационная война
Новости, Sputnik, США, пресс-конференция, президент США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Украина, информационная война

Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского

02:45 13.12.2023
 
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Корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, проходившую на территории Белого дома. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие
По словам чиновника Белого дома, хотя имя журналиста и значится в списке зарегистрированных на это мероприятие, в аудиторию, где состоится пресс-конференция, он не может быть допущен ввиду якобы отсутствия свободных мест.
Начала пресс-конференции на входе в аудиторию ожидали десятки представителей СМИ, но корреспондент Sputnik оказался единственным, которого не пустили на мероприятие, хотя он зарегистрировался на него за сутки до намеченного события.
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