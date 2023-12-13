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Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского

Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского - 13.12.2023 Украина.ру

Аккредитованного журналиста Sputnik не пустили на пресс-конференцию Байдена и Зеленского

Корреспондента информационного агентства Sputnik Павла Заковоротного под предлогом "отсутствия мест" не пропустили в зал на совместную пресс-конференцию президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского, проходившую на территории Белого дома. Представитель российского СМИ изначально был включён в список аккредитованных на это мероприятие

2023-12-13T02:45

2023-12-13T02:45

2023-12-13T02:45

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пресс-конференция

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владимир зеленский

украина

информационная война

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По словам чиновника Белого дома, хотя имя журналиста и значится в списке зарегистрированных на это мероприятие, в аудиторию, где состоится пресс-конференция, он не может быть допущен ввиду якобы отсутствия свободных мест.Начала пресс-конференции на входе в аудиторию ожидали десятки представителей СМИ, но корреспондент Sputnik оказался единственным, которого не пустили на мероприятие, хотя он зарегистрировался на него за сутки до намеченного события.

https://ukraina.ru/20231212/1051924210.html

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новости, sputnik, сша, пресс-конференция, президент сша, джо байден, владимир зеленский, украина, информационная война