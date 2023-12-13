Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 13.12.2023 Украина.ру
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Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК - 13.12.2023 Украина.ру
Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК
Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 10 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
2023-12-13T01:54
2023-12-13T01:54
новости
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обстрелы
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артиллерия
военные преступления
сцкк
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Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Будёновскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) было выпущено 34 единицы различных боеприпасов."За истекшие сутки представительством зафиксировано 10 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.За прошедшие поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Буденновском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 11 раз. Всего была выпущена 31единица различных боеприпасов.
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новости, россия, днр, обстрелы, всу, артиллерия, военные преступления, сцкк, сво
Новости, Россия, ДНР, обстрелы, ВСУ, артиллерия, Военные преступления, СЦКК, СВО

Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

01:54 13.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task ForceВСУ артиллерия выстрел пушка
ВСУ артиллерия выстрел пушка - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Угруповання Об'єднаних сил / Joint Forces Task Force
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Артиллерия ВСУ за прошедшие сутки 10 раз обстреляла территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 13 декабря сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)
Всего украинскими военными по Горловке (Центрально-Городскому, Никитовскому району), Донецку (Будёновскому, Куйбышевскому, Кировскому районам) было выпущено 34 единицы различных боеприпасов.
"За истекшие сутки представительством зафиксировано 10 фактов ведения огня со стороны ВФУ [вооружённых формирований Украины]... На донецком направлении противник совершил четыре обстрела из РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском шесть обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм", - говорится в сообщении СЦКК.
За прошедшие поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Буденновском районе Донецка, Центрально-Городском районе Горловки.
По данным СЦКК, в предыдущие сутки украинские войска обстреляли территорию ДНР 11 раз. Всего была выпущена 31единица различных боеприпасов.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 17:49
Кучма был бы запасным на право попасть в ад. Второй президент Украины проявился в публичном полеЛеонид Кучма дал большое интервью британскому "The Guardian". Второй президент и автор книги, ставшей фактически национальной идеи независимой страны - "Украина – не Россия" редко выходит в публичное пространство.
 
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