Киевские каратели за сутки 10 раз обстреляли территорию ДНР – СЦКК

Кучма был бы запасным на право попасть в ад. Второй президент Украины проявился в публичном поле

Леонид Кучма дал большое интервью британскому "The Guardian". Второй президент и автор книги, ставшей фактически национальной идеи независимой страны - "Украина – не Россия" редко выходит в публичное пространство.