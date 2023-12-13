Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана Грозного - 13.12.2023 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20231213/1041674853.html
Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана Грозного
Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана Грозного - 13.12.2023 Украина.ру
Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана Грозного
Князь Дмитрий Вишневецкий с лёгкой руки Дмитрия Яворницкого стал основателем и украинского казачества, и первой Сечи на острове Хортица. По поводу этого грозный православный магнат был бы удивлён. И даже боимся себе представить, в каких действиях он бы выразил удивление. Хотя… "Ивана Васильевича" смотрели? А он тут очень даже причём
2023-12-13T08:10
2023-12-13T08:11
история
история
xvi век
крымское ханство
иван грозный
казаки
запорожская сечь
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В конце 1557 года на службу к русскому царю Ивану IV (Грозному) прибыл русско-литовский аристократ Дмитрий Вишневецкий. Староста Черкасский и Каневский, а с 1554 года "стражник на Днепре" князь Вишневецкий был недоволен примирением Великого княжества Литовского с Крымским ханством.На остров Хортица, где возводился пограничный замок – резиденция князя, в апреле 1556 года прибыл отряд российских служилых людей под командованием царского наместника в Чернигове, Путивле и Рыльске дьяка Матвея Ржевского. Вишневецкий стал не только источником важной информации о боевых возможностях крымцев, но и предложил военную помощь против них.В июне 1556 года последовала первая такая совместная экспедиция. К отряду дьяка Ржевского (численностью до 100 человек) присоединились около 300 казаков атамана Михаила Млынского – соратника Дмитрия Вишневецкого. Скорее всего эта подмога была оплачена российской стороной.Служилые люди и казаки разорили окрестности пограничной крепости ханства Ислам-Кермен (ныне на её месте расположен город Каховка Херсонской области) и даже атаковали турецкий Очаков.Для казаков очаковский поход 1556 года стал мероприятием почти рядовым, а вот для России он стал настоящим прорывом на черноморском направлении. Историк Сергей Соловьёв по этому поводу писал: "Неслыханное дело, – московские люди появились на Днепре, ходили вниз, искали татар и турок в их собственных владениях".Столкнувшись с осуждением со стороны Вильно за участие в очаковских событиях 1556 года, литовский магнат решил перейти под покровительство Москвы. Соответствующее обращение русскому царю им было направлено в начале осени того же года.Ответ Ивана Васильевича видимо ожидания просителя оправдал. Государь всея Руси послал к Вишневецкому своих представителей "с грамотой и с жалованием". В октябре они вернулись в Москву и сообщили, что князь принёс присягу царю.А тем временем протеже российского монарха уже овладел Ислам-Керменем, где "людей побил и пушки вывез к себе на Днепр".Девлет Гирей несмотря на то, что всё лето готовился к набегу на Россию, помочь своей пограничной твердыне не сумел. На исходе года хан 24 дня осаждал и штурмовал хортицкие укрепления, но безуспешно. План набега крымцев на южные уезды Российского государства в 1556 году был сорван.Более успешный поход к Хортицкому острову татары предприняли в конце лета следующего года. На сей раз им помогали войска Молдавского княжества и отряд янычар. Порта предоставила в распоряжение своего крымского союзника галерную эскадру.В итоге замок Вишневецкого пал, а сам князь бежал в Черкассы, уйдя вверх по течению Днепра через пороги. Оттуда он обратился к Ивану Грозному с просьбой о военной помощи и предложением принять в состав России Черкасский и Каневский поветы Великого княжества Литовского.К тому времени Русское государство уже воевало с Ливонией, и аннексия части Литвы неизбежно вела к образованию второго фронта для Москвы.Князю было велено явиться в Москву, куда Вишневецкого звали на службу ещё с лета 1556 года.В России русско-литовский князь и его отряд были встречены очень радушно. Новый подданный царя получил высокий статус служилого князя, обретя в пожизненное владение крупный торгово-ремесленный город Белёв.Весьма символично, что Белёвское удельное княжество являлось бывшим владением Великого княжества Литовского, перешедшим под власть Москвы в конце XV в.Под командованием Вишневецкого на русскую службу прибыло не менее половины его соратников с Днепра, около 200-300 человек. Были среди них не только казаки – "черкасы", но и землевладельцы.На Вишневецкого возлагалась оборона так называемой Верховской Украины – окраинных земель Московского государства в среднем течении Оки. Служба здесь была очень беспокойной, поскольку её приходилось нести по водоразделу Дона и Оки, вдоль Муравского шляха.В начале 1558 года Вишневеций получил указание Ивана IV спуститься вниз по Днепру и атаковать крымские кочевья в Причерноморье. Эту операцию он совершал уже в ранге командира крупного отряда. Андрей Курбский в "Истории о великом князе Московском" оценивал его численность в пять тысяч человек.Летом 1558 года Вишневецкий восстановил укрепления на Хортицком острове, а на Монастырском острове была организована новая база снабжения российской группировки.В мае 1559 года в ходе своего нового похода войска Вишневецкого предприняли штурм османской твердыни на Азовском море – крепости Азак (Азов). Нападение было отбито гарнизоном благодаря помощи кочевавших поблизости ногайских племён. Сказалось также наличие у турок под Азовом галерной эскадры.Тем не менее осада крепости продолжилась всё лето. За тем отряд "Дмитрашки" (как именовали князя Вишневецкого в османских документах) направился на Таманский полуостров и погрузившись на казачьи лодки-чайки попытался атаковать Керчь. Захватить древний город не удалось из-за подоспевшего на помощь защитникам крепости турецкого флота.Одновременно с этой азовской кампанией, ещё один отряд царских войск снова действовал против Крымского ханства на нижнем Днепре.От глухой обороны по засечной линии Москва стала переходить к активным превентивным действиям на территории противника.В 1560 году Вишневецкий утратил положение служилого князя, но при этом был отпущен царём "на государство в Черкасы". Речь шла о наместничестве над западно-черкесскими родами (предках современных адыгов), которые в 1559 году подняли антиосманское восстание и попросились в российское подданство.Во время первого Азовско-Таманского похода Вишневецкого мятежные кавказцы взаимодействовали с царским воеводой. С Кавказа князь вернулся в сопровождении черкесского Чюрука-мирзы, "челом бившего, чтобы их государь пожаловал, дал бы им воеводу своего в Черкасы и велел бы их всех крестити". Но в условиях Ливонской войны Иван Грозный не мог пойти на их непосредственное присоединение к России.Поэтому, в 1560 году был выбран сценарий ведения "гибридной войны" в Причерноморье. Отряд Вишневецкого начал новое наступление на Азов на этот раз из Западной Черкессии. Однако и на сей раз Азов устоял.В ноябре 1560 года Вишневецкий вернулся в Москву. По одной из версий, в российскую столицу он прибыл из Поднепровья, куда его отряд совершил поход с Тамани. По пути казаки уже по традиции громили улусы Крымского ханства.Примерно в это же время принималось решение о женитьбе российского царя на "из черкас пятигорских девице" Марии Темрюковне и ставшей второй супругой Ивана IV.Весной 1561 году Вишневецкий получил предписание вместе со своим отрядом "каневских черкас" следовать на Днепр, где "недружбу делати царю Крымскому и королю Литовскому".В этот же период произошло самое загадочное событие в отношениях русского монарха и Вишневецкого.В июле царю донесли, что его подданный отбыл с тремя сотнями казаков во владения польско-литовского короля Сигизмунда II Августа.Дискуссия о причинах, заставивших Вишневецкого переметнуться продолжаются и по сей день, но бесспорным фактом является совпадение отказа князя от московской службы с решением Ивана IV свернуть активные действия на причерноморском направлении.Сигизмунд II восстановил за князем Вишневецким все ранее изъятые у него родовые земли, однако в списках высших должностных лиц княжества его имя уже не упоминалось.Направляя в июле 1563 года к польско-литовскому монарху своего посла Андрея Клобукова, царь помимо передачи дипломатической почты требовал "проведывати… про князя Дмитрея Вишневетцкого: как приехал на королевское имя, и король что жалование ему дал ли, и живет при короле ли, и в какой версте держит его у себя король".Такое осведомление о судьбе грозы крымцев и османов можно считать формой поддержкой Вишневецкого. Иван Васильевич как бы подталкивал польско-литовского монарха к тому, чтобы пожаловать князю милости, сопоставимые с царскими. Иначе Сигизмунд II рисковал предстать в глазах аристократии менее щедрым и благородным, нежели Иван IV.Дмитрий Вишневецкий остался предан своему кредо дистанцироваться от русско-литовских военных столкновений. В событиях Ливонской войны он участия не принимал. Вместо этого он направил свою активность в сторону вассально зависимого от Турции Молдавского княжества.В 1563 году русско-литовский магнат принял участие в борьбе за господарский престол. У него имелись определённые династические права, поскольку по материнской линии он имел среди своих предков валашских князей. Ряд историков полагают, что у бывшего лидера казаков существовал план превращения Молдовы в базу для борьбы с литовским владычеством в Поднепровье.Молдавский поход оказался для Вишневецкого последним. Его отряд попал в засаду, князь был пленён и выдан османам, доставлен ими в Стамбул, где жестоко казнён.Эта мученическая смерть по сути является единственным пунктом пересечения реальной биографии Вишневецкого и персонажа народной песни (имеющей, вероятно, литературное происхождение) о Байде-казаке. Усилиями нескольких поколений украинских писателей и историков на этой шаткой основе был сконструирован образ Байды-Вишневецкого.В реальной же истории после того как о смерти бывшего сподвижника стало известно русскому царю, тот предпринял неординарный шаг.Иван Васильевич передал "отчину в белевском уезде" в дар Новопечерскому Свято-Успенскому Свенскому монастырю (вблизи города Брянска) для вечного поминовения Дмитрия Вишневецкого. Такой выбор был обусловлен тем, что этот монастырь считался подворьем Киево-Печерской Лавры.Поминается Дмитрий Вишневецкий монахинями восстановленного Свенского монастыря и в наши дни.Вероятно, мы никогда и не узнаем, чем было обусловлено последнее распоряжение Ивана Грозного в отношении бывшего соратника: знаменитым мистическим сознанием царя или же чувством признательности князю за успешную борьбу с Крымским ханством? А может быть демонстративное оставление Вишневецким русской службы в 1561 году было всего лишь манёвром, который являлся частью плана по приходу царского протеже к власти в Молдавии?
https://ukraina.ru/20230814/1048660095.html
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Игорь Иваненко
Игорь Иваненко
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история, xvi век, крымское ханство, иван грозный, казаки, запорожская сечь
История, История, XVI век, Крымское ханство, Иван Грозный, казаки, Запорожская Сечь

Дмитрий Вишневецкий и "новороссийский проект" Ивана Грозного

08:10 13.12.2023 (обновлено: 08:11 13.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мокроусов / Перейти в фотобанкОткрытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле
Открытие первого в России памятника Ивану Грозному в Орле - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мокроусов
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Игорь Иваненко
историк, политолог, кандидат политических наук, Эксперт Института русского зарубежья
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Князь Дмитрий Вишневецкий с лёгкой руки Дмитрия Яворницкого стал основателем и украинского казачества, и первой Сечи на острове Хортица. По поводу этого грозный православный магнат был бы удивлён. И даже боимся себе представить, в каких действиях он бы выразил удивление. Хотя… "Ивана Васильевича" смотрели? А он тут очень даже причём
В конце 1557 года на службу к русскому царю Ивану IV (Грозному) прибыл русско-литовский аристократ Дмитрий Вишневецкий. Староста Черкасский и Каневский, а с 1554 года "стражник на Днепре" князь Вишневецкий был недоволен примирением Великого княжества Литовского с Крымским ханством.
На остров Хортица, где возводился пограничный замок – резиденция князя, в апреле 1556 года прибыл отряд российских служилых людей под командованием царского наместника в Чернигове, Путивле и Рыльске дьяка Матвея Ржевского. Вишневецкий стал не только источником важной информации о боевых возможностях крымцев, но и предложил военную помощь против них.
В июне 1556 года последовала первая такая совместная экспедиция. К отряду дьяка Ржевского (численностью до 100 человек) присоединились около 300 казаков атамана Михаила Млынского – соратника Дмитрия Вишневецкого. Скорее всего эта подмога была оплачена российской стороной.
Служилые люди и казаки разорили окрестности пограничной крепости ханства Ислам-Кермен (ныне на её месте расположен город Каховка Херсонской области) и даже атаковали турецкий Очаков.
Запорожские казаки - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
14 августа, 18:00История
Запорожская Сечь: мифы и легенды средневековой ХортицыЮридический конец существованию Запорожской Сечи был положен указом императрицы Екатерины II от 14 августа 1775 года. Но вот когда Сечь возникла и что она из себя представляла? Разумеется, в рамках одной статьи описать эти вопросы нельзя, но общий обзор роли Сечи в истории дать можно
Для казаков очаковский поход 1556 года стал мероприятием почти рядовым, а вот для России он стал настоящим прорывом на черноморском направлении. Историк Сергей Соловьёв по этому поводу писал: "Неслыханное дело, – московские люди появились на Днепре, ходили вниз, искали татар и турок в их собственных владениях".
Столкнувшись с осуждением со стороны Вильно за участие в очаковских событиях 1556 года, литовский магнат решил перейти под покровительство Москвы. Соответствующее обращение русскому царю им было направлено в начале осени того же года.
Ответ Ивана Васильевича видимо ожидания просителя оправдал. Государь всея Руси послал к Вишневецкому своих представителей "с грамотой и с жалованием". В октябре они вернулись в Москву и сообщили, что князь принёс присягу царю.
А тем временем протеже российского монарха уже овладел Ислам-Керменем, где "людей побил и пушки вывез к себе на Днепр".
Девлет Гирей несмотря на то, что всё лето готовился к набегу на Россию, помочь своей пограничной твердыне не сумел. На исходе года хан 24 дня осаждал и штурмовал хортицкие укрепления, но безуспешно. План набега крымцев на южные уезды Российского государства в 1556 году был сорван.
Более успешный поход к Хортицкому острову татары предприняли в конце лета следующего года. На сей раз им помогали войска Молдавского княжества и отряд янычар. Порта предоставила в распоряжение своего крымского союзника галерную эскадру.
7 марта, 18:01История
Тайная миссия первопечатника. Средневековый детектив
В итоге замок Вишневецкого пал, а сам князь бежал в Черкассы, уйдя вверх по течению Днепра через пороги. Оттуда он обратился к Ивану Грозному с просьбой о военной помощи и предложением принять в состав России Черкасский и Каневский поветы Великого княжества Литовского.
К тому времени Русское государство уже воевало с Ливонией, и аннексия части Литвы неизбежно вела к образованию второго фронта для Москвы.
Князю было велено явиться в Москву, куда Вишневецкого звали на службу ещё с лета 1556 года.
В России русско-литовский князь и его отряд были встречены очень радушно. Новый подданный царя получил высокий статус служилого князя, обретя в пожизненное владение крупный торгово-ремесленный город Белёв.
Весьма символично, что Белёвское удельное княжество являлось бывшим владением Великого княжества Литовского, перешедшим под власть Москвы в конце XV в.
Под командованием Вишневецкого на русскую службу прибыло не менее половины его соратников с Днепра, около 200-300 человек. Были среди них не только казаки – "черкасы", но и землевладельцы.
На Вишневецкого возлагалась оборона так называемой Верховской Украины – окраинных земель Московского государства в среднем течении Оки. Служба здесь была очень беспокойной, поскольку её приходилось нести по водоразделу Дона и Оки, вдоль Муравского шляха.
25 января, 18:00История
Две армии лучше одной: необычная военная реформа Ивана Грозного
В начале 1558 года Вишневеций получил указание Ивана IV спуститься вниз по Днепру и атаковать крымские кочевья в Причерноморье. Эту операцию он совершал уже в ранге командира крупного отряда. Андрей Курбский в "Истории о великом князе Московском" оценивал его численность в пять тысяч человек.
Летом 1558 года Вишневецкий восстановил укрепления на Хортицком острове, а на Монастырском острове была организована новая база снабжения российской группировки.
В мае 1559 года в ходе своего нового похода войска Вишневецкого предприняли штурм османской твердыни на Азовском море – крепости Азак (Азов). Нападение было отбито гарнизоном благодаря помощи кочевавших поблизости ногайских племён. Сказалось также наличие у турок под Азовом галерной эскадры.
Тем не менее осада крепости продолжилась всё лето. За тем отряд "Дмитрашки" (как именовали князя Вишневецкого в османских документах) направился на Таманский полуостров и погрузившись на казачьи лодки-чайки попытался атаковать Керчь. Захватить древний город не удалось из-за подоспевшего на помощь защитникам крепости турецкого флота.
Одновременно с этой азовской кампанией, ещё один отряд царских войск снова действовал против Крымского ханства на нижнем Днепре.
От глухой обороны по засечной линии Москва стала переходить к активным превентивным действиям на территории противника.
В 1560 году Вишневецкий утратил положение служилого князя, но при этом был отпущен царём "на государство в Черкасы". Речь шла о наместничестве над западно-черкесскими родами (предках современных адыгов), которые в 1559 году подняли антиосманское восстание и попросились в российское подданство.
Карта Российской Империи - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
14 июня, 15:08
Когда Украина войдет в Россию. История воссоединения свидетельствует, что это дело не одного десятилетияПрочитал очередную программу того, как нам обустроить Новороссию. Сенатор от Крыма Сергей Цеков озвучил своё видение условий для начала переговоров России и Украины: "Украина должна передать в состав России ещё три области, Николаевскую, Одесскую и Харьковскую, только после этого можно садиться за стол переговоров"
Во время первого Азовско-Таманского похода Вишневецкого мятежные кавказцы взаимодействовали с царским воеводой. С Кавказа князь вернулся в сопровождении черкесского Чюрука-мирзы, "челом бившего, чтобы их государь пожаловал, дал бы им воеводу своего в Черкасы и велел бы их всех крестити". Но в условиях Ливонской войны Иван Грозный не мог пойти на их непосредственное присоединение к России.
Поэтому, в 1560 году был выбран сценарий ведения "гибридной войны" в Причерноморье. Отряд Вишневецкого начал новое наступление на Азов на этот раз из Западной Черкессии. Однако и на сей раз Азов устоял.
В ноябре 1560 года Вишневецкий вернулся в Москву. По одной из версий, в российскую столицу он прибыл из Поднепровья, куда его отряд совершил поход с Тамани. По пути казаки уже по традиции громили улусы Крымского ханства.
Примерно в это же время принималось решение о женитьбе российского царя на "из черкас пятигорских девице" Марии Темрюковне и ставшей второй супругой Ивана IV.
Весной 1561 году Вишневецкий получил предписание вместе со своим отрядом "каневских черкас" следовать на Днепр, где "недружбу делати царю Крымскому и королю Литовскому".
В этот же период произошло самое загадочное событие в отношениях русского монарха и Вишневецкого.
В июле царю донесли, что его подданный отбыл с тремя сотнями казаков во владения польско-литовского короля Сигизмунда II Августа.
Дискуссия о причинах, заставивших Вишневецкого переметнуться продолжаются и по сей день, но бесспорным фактом является совпадение отказа князя от московской службы с решением Ивана IV свернуть активные действия на причерноморском направлении.
Сигизмунд II восстановил за князем Вишневецким все ранее изъятые у него родовые земли, однако в списках высших должностных лиц княжества его имя уже не упоминалось.
Направляя в июле 1563 года к польско-литовскому монарху своего посла Андрея Клобукова, царь помимо передачи дипломатической почты требовал "проведывати… про князя Дмитрея Вишневетцкого: как приехал на королевское имя, и король что жалование ему дал ли, и живет при короле ли, и в какой версте держит его у себя король".
23 июня, 07:59История
Правдивейший сказ о том, как татары на Москву ходили
Такое осведомление о судьбе грозы крымцев и османов можно считать формой поддержкой Вишневецкого. Иван Васильевич как бы подталкивал польско-литовского монарха к тому, чтобы пожаловать князю милости, сопоставимые с царскими. Иначе Сигизмунд II рисковал предстать в глазах аристократии менее щедрым и благородным, нежели Иван IV.
Дмитрий Вишневецкий остался предан своему кредо дистанцироваться от русско-литовских военных столкновений. В событиях Ливонской войны он участия не принимал. Вместо этого он направил свою активность в сторону вассально зависимого от Турции Молдавского княжества.
В 1563 году русско-литовский магнат принял участие в борьбе за господарский престол. У него имелись определённые династические права, поскольку по материнской линии он имел среди своих предков валашских князей. Ряд историков полагают, что у бывшего лидера казаков существовал план превращения Молдовы в базу для борьбы с литовским владычеством в Поднепровье.
Молдавский поход оказался для Вишневецкого последним. Его отряд попал в засаду, князь был пленён и выдан османам, доставлен ими в Стамбул, где жестоко казнён.
Эта мученическая смерть по сути является единственным пунктом пересечения реальной биографии Вишневецкого и персонажа народной песни (имеющей, вероятно, литературное происхождение) о Байде-казаке. Усилиями нескольких поколений украинских писателей и историков на этой шаткой основе был сконструирован образ Байды-Вишневецкого.
Ион Лютый и Иван Грозный
8 июня, 18:00История
Ион Лютый и Иван Грозный. Как молдавский господарь помогал русскому царю стать королём Польши
В реальной же истории после того как о смерти бывшего сподвижника стало известно русскому царю, тот предпринял неординарный шаг.
Иван Васильевич передал "отчину в белевском уезде" в дар Новопечерскому Свято-Успенскому Свенскому монастырю (вблизи города Брянска) для вечного поминовения Дмитрия Вишневецкого. Такой выбор был обусловлен тем, что этот монастырь считался подворьем Киево-Печерской Лавры.
Поминается Дмитрий Вишневецкий монахинями восстановленного Свенского монастыря и в наши дни.
Вероятно, мы никогда и не узнаем, чем было обусловлено последнее распоряжение Ивана Грозного в отношении бывшего соратника: знаменитым мистическим сознанием царя или же чувством признательности князю за успешную борьбу с Крымским ханством? А может быть демонстративное оставление Вишневецким русской службы в 1561 году было всего лишь манёвром, который являлся частью плана по приходу царского протеже к власти в Молдавии?
 
ИсторияИсторияXVI векКрымское ханствоИван ГрозныйказакиЗапорожская Сечь
 
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