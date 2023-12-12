Страны ЕС не хотят платить из своего кармана - Зубец о новой схеме по отбору российских активов - 12.12.2023 Украина.ру
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Страны ЕС не хотят платить из своего кармана - Зубец о новой схеме по отбору российских активов
Страны ЕС не хотят платить из своего кармана - Зубец о новой схеме по отбору российских активов - 12.12.2023 Украина.ру
Страны ЕС не хотят платить из своего кармана - Зубец о новой схеме по отбору российских активов
Европейский союз рассматривает новые варианты использования налога на доходы от замороженных активов российского Центрального банка в целях улучшения финансового положения Украины.
2023-12-12T17:01
2023-12-12T17:01
новости
алексей зубец
россия
ес
украина
замороженные активы
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Новостное агентство Bloomberg ознакомилось с документом, в котором указывается к каким именно замороженным средствам будет применяться эта мера, а также определяется порядок их использования."После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе", – говорится в документе.Предложения включают рекомендации по защите организаций, владеющих активами, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности владельцев небольших сумм.Сумма, о которой идет речь, составляет 260 млрд евро активов Центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств. Налог на прибыль планируется перевести в бюджет ЕС в 2024-2027 годы. Согласно документу, исходя из текущих предположений по процентным ставкам, ЕС оценивает, что налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро в течение следующих четырех лет.Это - конфискация доходовПодобные схемы использования доходов от замороженных российских активов предлагались неоднократно, рассказал в интервью Украина.ру директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец."По факту, эта схема представляет конфискацию денежных доходов, заработанных Россией на инвестиции от ее активов за границей", - отметил эксперт.По его мнению, такие варианты опосредованной конфискации доходов в любом случае будут встречаться в штыки теми странами, которые наиболее закредитованы и которые привлекают на свой рынок достаточно большой объем заемного капитала. В любом случае конфискация даже части доходов от инвестирования российских денег будет означать конфискацию инвестиционных доходов, которые потом придется возвращать, отметил Зубец."Давайте представим такую ситуацию: завтра происходит нормализация отношений между Россией и Европой. Москва требует вернуть свои деньги и выясняется, что Европа не может ей вернуть часть инвестиционного дохода. Евросоюзу придется эти деньги давать из собственного кармана. Есть договор, согласно которому доходы должны быть возвращены в полном объеме, в том числе и доходы от инвестирования. Возвращать придется все", - рассказал эксперт.Если какая-то часть суммы будет не достоять, это значит, что страны ЕС должны ее компенсировать из собственных средств, продолжил Зубец."Естественно, страны Евросоюза не захотят докладывать эти деньги из собственного кармана. Поэтому я думаю, что эту схему, как и другие подобные схемы, ждет провал на уровне принятия конкретными странами ЕС, которые не захотят терять собственный суверенный инвестиционный рейтинг", - рассказал собеседник Украина.ру.Зубец подчеркнул, что придуманная ЕС схема основывается на том, что доходы якобы не являются собственностью России. Они не хотят трогать основную сумму, потому, что это суверенная собственность России, уточнил эксперт. Поэтому Евросоюз хочет распоряжаться доходом от всех этих инвестиций, утверждая, что он не является суверенным фондом России и его можно отправить на какие-то другие нужды, добавил он."Но это очень слабая позиция, потому что доходы на фонды являются частью фондов. Это некая инвестиционная составляющая, которая предполагается договором инвестирования. В принципе такое решение можно оспорить в любом суде. Поэтому применение подобной схемы – это гарантия всякого рода судебных исков, которые могут затянуться на годы. Никаких положительных эмоций эти судебные иски инвестиционным компаниям не принесут", - резюмировал Алексей Зубец.
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новости, алексей зубец, россия, ес, украина, замороженные активы
Новости, Алексей Зубец, Россия, ЕС, Украина, замороженные активы

Страны ЕС не хотят платить из своего кармана - Зубец о новой схеме по отбору российских активов

17:01 12.12.2023
 
© скриншот с видео ОТРАлексей Зубец
Алексей Зубец
© скриншот с видео ОТР
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Европейский союз рассматривает новые варианты использования налога на доходы от замороженных активов российского Центрального банка в целях улучшения финансового положения Украины.
Новостное агентство Bloomberg ознакомилось с документом, в котором указывается к каким именно замороженным средствам будет применяться эта мера, а также определяется порядок их использования.
"После вычета расходов и национальных налогов полученная прибыль будет четко определена и учтена в соответствии с уставным капиталом и требованиями управления рисками. Это сделает возможным их перевод и зачисление в бюджет ЕС в пользу Украины на более позднем этапе", – говорится в документе.
Предложения включают рекомендации по защите организаций, владеющих активами, от юридических рисков и преследований, а также освобождение от ответственности владельцев небольших сумм.
Сумма, о которой идет речь, составляет 260 млрд евро активов Центрального банка России в форме ценных бумаг и денежных средств. Налог на прибыль планируется перевести в бюджет ЕС в 2024-2027 годы. Согласно документу, исходя из текущих предположений по процентным ставкам, ЕС оценивает, что налогооблагаемые доходы могут достичь 15 млрд евро в течение следующих четырех лет.
Это - конфискация доходов
Подобные схемы использования доходов от замороженных российских активов предлагались неоднократно, рассказал в интервью Украина.ру директор Центра социально-экономических исследований при Финансовом университете при Правительстве России Алексей Зубец.
"По факту, эта схема представляет конфискацию денежных доходов, заработанных Россией на инвестиции от ее активов за границей", - отметил эксперт.
По его мнению, такие варианты опосредованной конфискации доходов в любом случае будут встречаться в штыки теми странами, которые наиболее закредитованы и которые привлекают на свой рынок достаточно большой объем заемного капитала. В любом случае конфискация даже части доходов от инвестирования российских денег будет означать конфискацию инвестиционных доходов, которые потом придется возвращать, отметил Зубец.
"Давайте представим такую ситуацию: завтра происходит нормализация отношений между Россией и Европой. Москва требует вернуть свои деньги и выясняется, что Европа не может ей вернуть часть инвестиционного дохода. Евросоюзу придется эти деньги давать из собственного кармана. Есть договор, согласно которому доходы должны быть возвращены в полном объеме, в том числе и доходы от инвестирования. Возвращать придется все", - рассказал эксперт.
Если какая-то часть суммы будет не достоять, это значит, что страны ЕС должны ее компенсировать из собственных средств, продолжил Зубец.
"Естественно, страны Евросоюза не захотят докладывать эти деньги из собственного кармана. Поэтому я думаю, что эту схему, как и другие подобные схемы, ждет провал на уровне принятия конкретными странами ЕС, которые не захотят терять собственный суверенный инвестиционный рейтинг", - рассказал собеседник Украина.ру.
Зубец подчеркнул, что придуманная ЕС схема основывается на том, что доходы якобы не являются собственностью России. Они не хотят трогать основную сумму, потому, что это суверенная собственность России, уточнил эксперт. Поэтому Евросоюз хочет распоряжаться доходом от всех этих инвестиций, утверждая, что он не является суверенным фондом России и его можно отправить на какие-то другие нужды, добавил он.
"Но это очень слабая позиция, потому что доходы на фонды являются частью фондов. Это некая инвестиционная составляющая, которая предполагается договором инвестирования. В принципе такое решение можно оспорить в любом суде. Поэтому применение подобной схемы – это гарантия всякого рода судебных исков, которые могут затянуться на годы. Никаких положительных эмоций эти судебные иски инвестиционным компаниям не принесут", - резюмировал Алексей Зубец.
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