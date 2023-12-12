https://ukraina.ru/20231212/1051999731.html

Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post

Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post - 12.12.2023 Украина.ру

Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post

Кибератака обрушилась на Киев сегодня днем, основным объектом стал оператор "Киевстар"

2023-12-12T16:14

2023-12-12T16:14

2023-12-12T16:14

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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает убедить американских руководителей выделить около 60 млрд долларов помощи. Пока Зеленский находится в Вашингтоне, в Киеве хакеры атаковали оператора связи "Киевстар" и, как минимум, один банк. Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах. В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.

https://ukraina.ru/20231212/1051990079.html

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2023

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