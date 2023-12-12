Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post - 12.12.2023 Украина.ру
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Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post
Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post - 12.12.2023 Украина.ру
Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post
Кибератака обрушилась на Киев сегодня днем, основным объектом стал оператор "Киевстар"
2023-12-12T16:14
2023-12-12T16:14
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Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает убедить американских руководителей выделить около 60 млрд долларов помощи. Пока Зеленский находится в Вашингтоне, в Киеве хакеры атаковали оператора связи "Киевстар" и, как минимум, один банк. Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах. В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.
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452
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452
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новости, новости украины, хакер
Новости, Новости Украины, хакер

Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post

16:14 12.12.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Кибератака обрушилась на Киев сегодня днем, основным объектом стал оператор "Киевстар"
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает убедить американских руководителей выделить около 60 млрд долларов помощи. Пока Зеленский находится в Вашингтоне, в Киеве хакеры атаковали оператора связи "Киевстар" и, как минимум, один банк.

"Хакерская атака подчеркнула сохраняющуюся угрозу государственности Украины, поскольку политическая борьба между демократами и республиканцами в Вашингтоне рискует лишить Украину помощи от ее самого важного союзника" – пишут журналисты Washington Post.

Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах. В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
15:23
Из-за падения "Киевстара" в Сумах и Борисполе отключилась система оповещенияСроки восстановления пока не называются, сообщает "Страна.ua"
 
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