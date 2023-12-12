Хакерская атака подчеркнула угрозу государственности Украины – Washington Post
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
Кибератака обрушилась на Киев сегодня днем, основным объектом стал оператор "Киевстар"
Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает убедить американских руководителей выделить около 60 млрд долларов помощи. Пока Зеленский находится в Вашингтоне, в Киеве хакеры атаковали оператора связи "Киевстар" и, как минимум, один банк.
"Хакерская атака подчеркнула сохраняющуюся угрозу государственности Украины, поскольку политическая борьба между демократами и республиканцами в Вашингтоне рискует лишить Украину помощи от ее самого важного союзника" – пишут журналисты Washington Post.
Из-за падения сети мобильной связи "Киевстар" в Киевской области отключилось оповещение о воздушной тревоге. Нарушения в работе системы оповещения зафиксированы в Борисополе и Сумах. В случае воздушной тревоги экипажи полиции будут информировать граждан через громкоговорители.