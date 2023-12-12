https://ukraina.ru/20231212/1051998333.html

ЕС смягчил некоторые предложения 12-го пакета санкций против РФ – Reuters

ЕС смягчил некоторые предложения 12-го пакета санкций против РФ – Reuters - 12.12.2023 Украина.ру

ЕС смягчил некоторые предложения 12-го пакета санкций против РФ – Reuters

Послабления сделаны с целью не ставить средиземноморские страны в невыгодное конкурентное положение

2023-12-12T16:09

2023-12-12T16:09

2023-12-12T16:09

новости

россия

антироссийские санкции

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Еврокомиссия намеревалась запретить продажу старых танкеров российским предприятиям, предполагая, что танкеры можно использовать для обхода "ценового потолка". Но позже этот пункт был исключен.Reuters со ссылкой на собственный источник сообщает, что некоторые средиземноморские страны были обеспокоены, что эти меры поставят их в невыгодное конкурентное положение. В последнем проекте судоходным компаниям нужно лишь "отчитываться" о таких продажах.В остальном же 12-й пакет вводит запрет на импорт российских непромышленных алмазов, а также ужесточение мер к третьим странам и компаниям, помогающим обходить санкции. В частности, предусмотрены более жесткие меры, позволяющие доказать, что российская нефть торгуется ниже "ценового потолка" в 60 долларов за баррель.Постпреды ЕС на заседании в понедельник не смогли согласовать 12-й пакет санкций против России. Они продолжат работу во вторник вечером.

https://ukraina.ru/20231212/1051962941.html

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новости, россия, антироссийские санкции