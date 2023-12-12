https://ukraina.ru/20231212/1051963331.html

Опасения стран ЕС, самый кровавый режим, протесты перевозчиков. Главное на Украине на 13:00 12 декабря

Опасения стран ЕС, самый кровавый режим, протесты перевозчиков. Главное на Украине на 13:00 12 декабря - 12.12.2023 Украина.ру

Опасения стран ЕС, самый кровавый режим, протесты перевозчиков. Главное на Украине на 13:00 12 декабря

Украина.ру, 12.12.2023

2023-12-12T13:00

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2023-12-12T13:08

мирошник

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удары

мины

перевозчики

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Треть стран ЕС серьезно сомневается по поводу членства Украины. Мирошник назвал режим Зеленского самым кровавым. Польские перевозчики снова блокируют границу с Украиной Венгерский министр по делам Евросоюза (ЕС) Янош Бока утверждает, что треть стран ЕС испытывает очень серьезные сомнения по поводу членства Украины в европейском блоке.Как указал Бока в интервью изданию Financial Times, перспектива членства Украины вызвала большие разногласия среди европейских стран.В этом же интервью министр указал, что Венгрия настаивает на том, что любая помощь Киеву не должна поступать из бюджета ЕС, а решение по переговорам о членстве должно подождать до июня."Венгрия не изменит своего решения... Мы можем говорить о периоде после декабрьского саммита со странами-членами, (но) я не вижу никакого фактора, который мог бы изменить наше решение, которое основано на принципах", - сказал он.По его словам, инструмент помощи Украине должен быть создан вне бюджета ЕС с вкладами стран-членов, с взаимными гарантиями государств-членов, гораздо более коротким периодом планирования (год вместо четырех лет) и быть под четким политическим руководством стран-членов.Венгрия в настоящее время блокирует восьмой транш военной помощи Киеву из Европейского фонда мира на сумму 500 миллионов евро, а также пакеты военной (20 миллиардов евро) и макрофинансовой (50 миллиардов евро) поддержки Киева со стороны ЕС на 2024-2027 годы.Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт предлагает вообще не выносить вопрос о начале переговоров по членству Украины в ЕС на повестку саммита в декабре, так как заранее ясно, что согласия среди стран-членов не будет. Он также выразил мнение, что о членстве Украины можно будет поговорить через 5-10 лет при условии заключения с Киевом договора о стратегическом партнерстве.Против начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз на нынешних условиях выступил и канцлер Австрии Карл Нехаммер.Накануне на заседании комитета по делам Евросоюза нижней палаты парламента он заявил, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не обсуждала с ним перспективу переговоров о вступлении в ЕС с Украиной. Также, по его словам, не было никаких консультаций и с другими главами правительств стран-членов Евросоюза."Нехаммер ответил депутатам от Австрийской партии свободы Петре Штегер, Кристиану Хафенекеру и Акселю Кассеггеру, что Австрия не согласится на переговоры о членстве Украины на нынешних условиях", - говорится в протоколе заседания парламента.В частности, по его словам, не стоит отдавать предпочтение Украине в то время как Босния и Герцеговина сейчас также ведет переговоры о вступлении в ЕС.Вместе с тем, Нехаммер заявил, что в целом, с позиции Австрии расширение ЕС является "двигателем" реформ в соответствующих странах. Он напомнил, что Австрия всегда поддерживала интеграцию в ЕС стран Западных Балкан. Теперь, по его мнению, в знак солидарности, Украине и Молдавии также должна быть предложена перспектива вступления, однако он "категорически против" ускоренной процедуры для этих двух государств. Кроме того, по его словам, прежде чем расширять Евросоюз, необходимо провести внутренние реформы ЕС.Кровавый режимПосол по особым поручениям по преступлениям киевского режима МИД РФ Родион Мирошник во вторник на брифинге указал, что режим Владимира Зеленского войдет в историю Украины как самый кровавый в период с 1991 года."Жертвой сложившихся обстоятельств является украинский народ, который сегодня страдает. В силу происходящего ни один из руководителей, ни одна из властей за период с 1991 года перед независимостью Украины так близко к тотальному уничтожению украинского народа его не подводил. Режим Зеленского войдет в историю как самый кровавый режим", - заверил Мирошник.По его словам, украинский режим слабо связан с интересами народа страны, он является марионеточным, сами украинцы поставлены "на грань" выживания.Он также рассказал, что украинские формирования на фоне провала контрнаступления переключились на нанесение ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в зоне спецоперации и в ближайших регионах РФ.Киев также занимается организацией "террористической деятельности против общественно значимых персон", пытаясь повлиять на настроения среди жителей России. На территории, остающейся пока под контролем киевского режима, предпринимаются шаги "по установлению диктаторского режима", отметил Мирошник.Кроме того, дипломат рассказал о пострадавших от противопехотных мин ВСУ."Тысячи противопехотных мин используются и использовались украинскими военными подразделениями. От запрещенных мин ПФМ-1 "Леспесток" уже пострадали более 140 человек, в том числе 10 детей", - сказал Мирошник.Он подчеркнул, что Киев игнорирует свои обязанности по Оттавской конвенции, которая запрещает накопление и использование подобного типа мин.Мирошник напомнил, что после подписания и ратификации конвенции Киев получал средства от Евросоюза на утилизацию этих мин, но теперь они забрасываются тысячами на территории, примыкающее к линии соприкосновения.Ранее член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней в ходе презентации доклада Landmine monitor 2023 заявил журналистам, что Украина во время боев в городе Изюме Харьковской области нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Он добавил, что UNIDIR также имеет свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, местные жители снимали, как подбирают эти мины или стреляют по ним.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. В феврале 2023 года на сайте Оттавской конвенции появилась информация, что ее председатель проведет диалог с Украиной после публикации отчета Human Rights Watch, в котором говорится, что Киев применил запрещенное конвенцией оружие. Ранее постпредство РФ при ООН распространило в Совбезе всемирной организации письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено в том числе генсеку ООН Гутеррешу. Однако Украина на ежегодном заседании Оттавской конвенции в Женеве в июне заверила, что не использует этот вид вооружений в конфликте с Россией.Противопехотная фугасная мина "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", в городах республики.В то же время российские военные отвечают на жестокость ВСУ. Так, глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале утверждает, что Одесса ночью подверглась ударам, в результате "повреждено административное учреждение".Кроме того, назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заверяет, что в подконтрольном украинским войскам Херсоне повреждено административное здание. О каком именно объекте идет речь, чиновник не уточнил.Протесты поляковПольские перевозчики снова блокируют границу с Украиной в Дорохуске, сообщил депутат сейма от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Мулява."Я возвращаюсь из Дорохуска. У полиции есть приказ расчистить границу, нарушая правила, пропуская украинские машины по неподходящим дорогам. Я вмешался и удалось заблокировать очередную партию машин", - написал Мулява в соцсети X.В свою очередь другой активист "Конфедерации" Рафал Меклер сообщил, что дорога на Украину в районе Дорохуска заблокирована. Он опубликовал в соцсети X фото, на котором видно, что проезжая часть перегорожена тягачом с полуприцепом.Ранее глава польской гмины Дорохуск Войчех Сава решил прекратить протест перевозчиков на границе. Однако, перевозчики решили продолжать свой протест. Минувшей ночью полиция применила силу в отношении протестующих, пытаясь убрать их с дороги.Меклер опубликовал в соцсети видео, на котором видно, как полиция силой удаляет протестующих с проезжей части. Из другого видео следует что участники акции хотели перекрыть еще одну дорогу, но полиция выставила кордон и не допустила беспорядков.Около месяца назад польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинских войск, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

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https://ukraina.ru/20231211/1051909208.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

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