Вашингтон советует Украине закрепиться на занятых позициях на год
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Нынешние позиции ВСУ надо удерживать год, а параллельно наращивать объемы собственного производства, пишет The New York Times
Пентагон предлагает Украине закрепиться на текущих позициях в течение года и наращивать собственное производство оружия. Таким образом американские чиновники пытаются подготовить Украину к снижению объемов помощи.
"Цель в том, чтобы создать "достаточно убедительную угрозу, чтобы Россия могла рассмотреть возможность в содержательных переговорах в конце года или в 2025-м", – пишет издание.
Американские и украинские военные надеются разработать детали стратегии в следующем месяце во время учений в немецком Висбадене. Для военного консультирования на Украину отправится генерал-лейтенант Антонио Агуто-младший, который "проведет значительное время на месте". Агуто сейчас командует поддержкой Украины в рамках программы Пентагона с территории Германии.
"Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования, по мнению американских чиновников, Украина может проиграть войну... Американские чиновники говорят, что Украине придется сражаться с более ограниченным бюджетом", – говорится в публикации.
07:07Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYTПентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для совместной разработки новой военной стратегии, однако Вашингтон и Киев ещё не пришли к согласию по её содержанию. Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет New York Times