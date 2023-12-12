https://ukraina.ru/20231212/1051938180.html

Вашингтон советует Украине закрепиться на занятых позициях на год

Вашингтон советует Украине закрепиться на занятых позициях на год - 12.12.2023 Украина.ру

Вашингтон советует Украине закрепиться на занятых позициях на год

Нынешние позиции ВСУ надо удерживать год, а параллельно наращивать объемы собственного производства, пишет The New York Times

2023-12-12T10:22

2023-12-12T10:22

2023-12-12T10:22

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Пентагон предлагает Украине закрепиться на текущих позициях в течение года и наращивать собственное производство оружия. Таким образом американские чиновники пытаются подготовить Украину к снижению объемов помощи.Американские и украинские военные надеются разработать детали стратегии в следующем месяце во время учений в немецком Висбадене. Для военного консультирования на Украину отправится генерал-лейтенант Антонио Агуто-младший, который "проведет значительное время на месте". Агуто сейчас командует поддержкой Украины в рамках программы Пентагона с территории Германии."Ставки огромны. Без новой стратегии и дополнительного финансирования, по мнению американских чиновников, Украина может проиграть войну... Американские чиновники говорят, что Украине придется сражаться с более ограниченным бюджетом", – говорится в публикации.

https://ukraina.ru/20231212/1051933202.html

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