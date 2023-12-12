Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США - 12.12.2023 Украина.ру
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Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США
Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США - 12.12.2023 Украина.ру
Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне попросил у них о поддержке, сообщает 12 декабря Офис Зеленского
2023-12-12T09:34
2023-12-12T09:34
владимир зеленский
помощь
сша
зарубежье
оборона
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Он подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна "поддержка со стороны таких мощных компаний". В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.Также Зеленский рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе, который будет размещаться на территории страны. По его словам, для реализации этой идеи украинские власти готовы упрощать бюрократические процедуры. Он рассказал также, что Украина хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний.На встрече, состоявшейся в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали президент BAE Systems Том Арсено, председатель Day &amp; Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, вице-президент RTX Джефф Шокли, вице-президент Lockheed Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&amp;M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир зеленский, помощь, сша, зарубежье, оборона
Владимир Зеленский, помощь, США, Зарубежье, оборона

Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США

09:34 12.12.2023
 
© Телеграм @kyivodaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Телеграм @kyivoda
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне попросил у них о поддержке, сообщает 12 декабря Офис Зеленского
Он подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна "поддержка со стороны таких мощных компаний".
В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.
Также Зеленский рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе, который будет размещаться на территории страны. По его словам, для реализации этой идеи украинские власти готовы упрощать бюрократические процедуры.
Он рассказал также, что Украина хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний.
На встрече, состоявшейся в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали президент BAE Systems Том Арсено, председатель Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, вице-президент RTX Джефф Шокли, вице-президент Lockheed Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин.
Вчера, 23:15
Зеленский заявил, что разногласия в Конгрессе осуществляют мечты России Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в военной академии в Вашингтоне в рамках визита в США, указал на проволочки в Конгрессе с согласованием помощи Украине. По его словам, разногласия по этому вопросу осуществляют мечты России
 
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