https://ukraina.ru/20231212/1051936788.html
Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США
Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США - 12.12.2023 Украина.ру
Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне попросил у них о поддержке, сообщает 12 декабря Офис Зеленского
2023-12-12T09:34
2023-12-12T09:34
2023-12-12T09:34
владимир зеленский
помощь
сша
зарубежье
оборона
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Он подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна "поддержка со стороны таких мощных компаний". В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.Также Зеленский рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе, который будет размещаться на территории страны. По его словам, для реализации этой идеи украинские власти готовы упрощать бюрократические процедуры. Он рассказал также, что Украина хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний.На встрече, состоявшейся в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали президент BAE Systems Том Арсено, председатель Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, вице-президент RTX Джефф Шокли, вице-президент Lockheed Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин.
https://ukraina.ru/20231211/1051928975.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир зеленский, помощь, сша, зарубежье, оборона
Зеленский обратился за помощью к руководству оборонных компаний США
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями оборонных компаний США в Вашингтоне попросил у них о поддержке, сообщает 12 декабря Офис Зеленского
Он подчеркнул, что Украина готова и будет производить больше боеприпасов и военной техники, однако ей нужна "поддержка со стороны таких мощных компаний".
В частности, речь идет о совместном производстве артиллерийских боеприпасов, систем противовоздушной обороны, артиллерийских и ракетных систем.
Также Зеленский рассказал об идее создать оборонный хаб в Европе, который будет размещаться на территории страны. По его словам, для реализации этой идеи украинские власти готовы упрощать бюрократические процедуры.
Он рассказал также, что Украина хочет пригласить американских партнеров войти в долю украинских оборонных компаний.
На встрече, состоявшейся в Украинском доме в Вашингтоне, присутствовали президент BAE Systems Том Арсено, председатель Day & Zimmermann Гарольд Йох, президент Boeing Теодор Колберт, исполнительный директор Sierra Nevada Фатих Озмен, вице-президент Northrop Grumman Стивен О'Брайан, вице-президент RTX Джефф Шокли, вице-президент Lockheed Martin Рэймонд Писелли, вице-президент General Dynamics Марк Руале, исполнительный директор D&M Holding Дэниел Пауэрс, вице-президент AeroVironment Чарльз Дин.