https://ukraina.ru/20231212/1051933473.html

Хроника энергетической войны: последние события

Хроника энергетической войны: последние события - 12.12.2023 Украина.ру

Хроника энергетической войны: последние события

Россия, несмотря на сокращение поставок трубопроводного газа, благодаря росту цен и увеличению объёма продаж СПГ с начала СВО получила от экспорта в Евросоюз дополнительные 14 миллиардов евро.

2023-12-12T07:29

2023-12-12T07:29

2023-12-12T07:29

эксклюзив

энергетика

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Евросоюз переплатил за газ 185 миллиардов евроЕвропейский Союз с февраля 2022 года потратил на импорт газа 304 миллиарда евро, переплатив из-за антироссийских санкций 185 миллиардов евро, следует из свежих данных Евростата.С февраля 2022 года, когда Брюссель начал вводить ограничения против Москвы, среднемесячная стоимость импорта газа в ЕС выросла до 15,2 миллиарда евро. Из них 7,7 миллиарда приходится на сжиженный природный газ (СПГ), остальные 7,5 миллиарда – на трубопроводный. При этом в течение года до начала введения санкций европейские страны платили за газ в среднем 5,9 миллиарда евро в месяц (3,6 миллиарда за трубопроводный, и 2,3 миллиарда за сжиженный).Таким образом, за 20 месяцев, которые прошли с начала СВО, переплата за газ составила 185 миллиардов евро, а всего на эти цели члены Евросоюза потратили 304 миллиарда евро. Такие суммы раньше ЕС расходовал за несколько лет: в 186 миллиардов обошелся газ с апреля 2017 года по конец 2021-го, а в 292 миллиарда – с 2013 по 2021 год.Больше всего дополнительного дохода от этой ситуации получили США – 52,2 миллиарда евро. С февраля 2022 года ЕС закупил у американских компаний около 61 млрд кубометров газа, общей стоимостью 66,7 млрд евро. В пересчете получается в среднем 3,1 млрд кубометров на 3,3 млрд евро в месяц. До начала СВО США поставляли в Европейский Союз 1,25 млрд кубометров газа в месяц на 725 млн евро.Следом за США идёт Великобритания, получившая дополнительно от экспорта газа в ЕС 27 миллиардов евро, далее – Норвегия (24 миллиарда евро) и Алжир (21 миллиард евро). Россия, несмотря на сокращение объёмов поставок трубопроводного газа, из-за роста цен и увеличения объёма поставок СПГ получила дополнительные 14 миллиардов евро, столько же заработал и Катар.Азербайджан из-за пересмотра газовой политики ЕС получил дополнительно 12 миллиардов евро, Ангола – пять миллиардов, Египет – четыре миллиарда, Тринидад и Тобаго – три миллиарда. Дополнительные два миллиарда евро заработали Нигерия и Камерун, еще по миллиарду – Ливия, Оман и Экваториальная Гвинея. Сравнительно небольшие суммы выручили ещё 12 государств, в совокупности – почти два миллиарда евро.Западные эксперты при этом отмечают, что европейские страны продолжают импортировать российский арктический СПГ в рекордных объемах. Об этом говорится в отчете Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), обнародованном 8 декабря."В отличие от Соединенных Штатов, Европейский Союз до сих пор не вводил никаких санкций в отношении импорта СПГ. В результате ЕС остается пунктом назначения для 50% российского экспорта СПГ и ежемесячно направляет в РФ более 1 миллиарда долларов. С декабря 2022 года по октябрь 2023 года половина российского экспорта СПГ на общую сумму 8,3 млрд евро была направлена на рынок ЕС", – сказано в отчете.Покупателями СПГ из РФ являются до десятка европейских стран. Но ключевыми импортерами являются Бельгия, Испания и Франция, на которые вместе приходится 88% поставок российского СПГ в ЕС за последние 10 месяцев. При этом экспорт российского СПГ в Европу в ноябре 2023 года побил исторический рекорд, достигнув 1,75 млн тонн, следует из данных аналитической компании Kpler. Предыдущий рекорд – 1,737 млн тонн – был поставлен в декабре 2022 года."Порты ЕС получают более 200 партий с российского завода "Ямал СПГ" в год. Объем импортируемого СПГ сейчас настолько значителен, что превзошел другие виды российского ископаемого топлива", – отмечено в отчёте CREA.ЕС также способствует перевалке российского СПГ покупателям за пределы континента. Более 20% экспорта "Ямал СПГ" проходит через терминалы в Европе, где он перегружается со специализированных судов, способных преодолевать лёд, на обычные СПГ-танкеры для дальнейшей транспортировки.Ключевым узлом является порт Зебрюгге, где Fluxys, оператор системы транспортировки природного газа, управляет терминалом регазификации и хранения. В 2015 году эта компания подписала с российским "Новатэком" соглашение о сотрудничестве до 2035 года. Оно позволяет пропускать через объект до 8 млн тонн СПГ в год, примерно 105 партий.В сложившейся ситуации Брюссель принял половинчатое решение. С одной стороны, санкции против российского СПГ на уровне ЕС вводить пока не предлагается. С другой – 8 декабря Европарламент и Совет Евросоюза приняли регламент, который позволяет странам-членам ЕС вводить собственные ограничения на поставки российского и белорусского СПГ "с целью защиты основных интересов безопасности" самих стран или Евросоюза в целом. По прогнозам аналитиков, основные покупатели российского СПГ в ЕС такие ограничения вводить не будут.Болгария отменила дополнительную плату за транзит российского газаВласти Болгарии решили отменить введённый в октябре 2023 года скандальный транспортный налог ("энерговзнос") на транзит российского природного газа, который фактически так и не начали взымать. Об этом 11 декабря договорились партии правительственной коалиции."Партии, поддерживающие правительство, договорились отложить вступление в силу энерговзноса за транспортировку российского газа через Болгарию", – сообщило Болгарское национальное радио со ссылкой на бывших премьер-министров страны, лидера коалиции партий "Продолжаем перемены" и "Демократическая Болгария" Кирила Петкова и руководителя партии ГЕРБ Бойко Борисова."Мы откладываем реализацию энерговзноса. Мы работаем вместе с Еврокомиссией, и когда она даст нам всеобъемлющий механизм, то мы будем его реализовывать – если сможем найти такой механизм. Этот энерговзнос не может быть только со стороны Болгарии. Мы должны работать с Еврокомиссией для того, чтобы вместе со всеми европейскими странами этот вид налога мог быть введен, и действительно влиял на экономику Российской Федерации", – сказал Кирил Петков.В свою очередь, лидер ГЕРБ Бойко Борисов связал отмену дополнительного налога на транспортировку российского газа со вступлением страны в Шенгенскую зону."Так как мы довольно близко к Шенгену и такие моменты, как этот налог, мешают нам в последнюю минуту, мы с коллегами решили применить европейский подход. Это в любом случае успокоит страны ЕС", – сказал Бойко Борисов. Бывший глава болгарского правительства заметил, что Болгария удовлетворяет претензии стран ЕС, и в ответ хочет стать полноправным членом Шенгенской зоны.Напомним, что 13 октября 2023 года Болгария установила дополнительный налог в 20 левов (10 евро) за мегаватт-час транзита российского газа. В результате он должен был составить более 100 евро за тысячу кубометров газа, или около 20% от нынешней цены газа на хабе TTF в Голландии, где определяется стоимость этого энергоносителя в Европейском Союзе (обычно плата за транзит не превышает нескольких процентов от фактической стоимости газа). Обязанности по сбору нового налога возложили на оператора газотранспортной системы страны "Булгартрансгаз".Против Болгарии ополчилась вся Европа, в первую очередь соседи. Президент Сербии Александр Вучич в разговоре с болгарским коллегой Руменом Радевым заявил, что действия Болгарии представляют для Сербии большую проблему, которая приведет к увеличению стоимости газа для сербских потребителей.20 октября 2023 года представитель Европейской комиссии (ЕК) Олоф Гилл сообщил, что ЕК проводит консультации с властями Болгарии. 26 октября президент Болгарии Радев направил обращение в Конституционный суд страны, указав на возможное нарушение норм при введении транзитного налога на российский газ.12 ноября 2023 года Венгрия отправила в ЕК официальный протест на действия Болгарии, а 17 ноября Сербия, Венгрия и Северная Македония сформировали коалицию против Болгарии из-за введения этой страной налога на транзит российского газа.Стоит отметить, что Россия подтвердила продолжение поставок российского газа в Центральную Европу, несмотря на решение властей Болгарии. Однако взимание "энергвозноса" так и не началось, и ныне поставки идут в обычном режиме."Газпромбанк" расширяет экспансию в АфрикеЮжноафриканская республика (ЮАР) выбрала "дочку" российского "Газпромбанка" – Gazprombank Africa – в качестве инвестора проекта развития завода по переработке газа в синтетическое жидкое топливо (GTL, gas-to-liquids). Об этом 11 декабря сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на решение правительства ЮАР.Российский банк правительству страны рекомендовала национальная нефтекомпания PetroSA, которая владеет заводом Mossel Bay GTL. Предприятие несколько лет законсервировано, поскольку для него закончилось сырьё – запасы газа на месторождении PetroSA на шельфе ЮАР истощились.Сегодня PetroSA подыскивает инвесторов для перезапуска завода GTL, поскольку два нефтеперерабатывающих завода ЮАР – Sapref и Enref – закрылись из-за аварий или по решению самой PetroSA. Мощность завода Mossel Bay GTL составляет 45 тысяч баррелей топлива в сутки.Mossel Bay GTL, отмечает Reuters, является ключевым моментом в переговорах PetroSA с французской TotalEnergies. Последняя разрабатывает другое газовое месторождение на южноафриканском шельфе, и хочет использовать имеющуюся платформу PetroSA. Взамен на завод будет поступать сырье, добытое французским энергетическим гигантом. Правда, сейчас переговоры зашли в тупик из-за цен на газ.Власти ЮАР отметили, что выбор "Газпромбанка" для финансирования проекта GTL будет окончательно сделан в апреле следующего года, после того как PetroSA (видимо, в сотрудничестве с TotalEnergies) примет окончательное инвестиционное решение по производству.В правительстве ЮАР подчеркнули, что выбор всё ещё зависит от окончательного инвестиционного решения и ряда условий. При этом на партнера будут приходиться риски и выгоды, связанные с восстановлением завода, которое может сохранить не менее 2 тысяч рабочих мест – с дополнительной возможностью создания 4 тысяч рабочих мест во время строительства, сообщили также власти ЮАР.Напомним, что Россия и ЮАР являются странами-основательницами объединения БРИКС. Ранее посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука заявлял о том, что в его стране и соседних африканских государствах есть множество возможностей для российских инвестиций.

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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Олег Хавич

Олег Хавич

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Олег Хавич

эксклюзив, энергетика