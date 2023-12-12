https://ukraina.ru/20231212/1051933202.html
Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYT
Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYT - 12.12.2023 Украина.ру
Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYT
Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для совместной разработки новой военной стратегии, однако Вашингтон и Киев ещё не пришли к согласию по её содержанию. Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет New York Times
2023-12-12T07:07
2023-12-12T07:07
2023-12-12T07:07
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сша
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стратегии
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Украинское минобороны в декабре заявляло, что его глава Рустем Умеров обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином "стратегические цели" и план операций ВСУ на 2024 год. Стороны также обсудили совместное оборонное сотрудничество, включающее усиление ПВО, активизацию строительства оборонительных сооружений и привлечение инвестиций в ВПК. По словам Умерова, минобороны Украины располагает планом военных действий на 2024 год."Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", - говорится в материале газеты.По информации издания, направляемый в Киев генерал-лейтенант Антонио Агуто до последнего времени находился в Германии. Предполагается, что в украинской столице он проведёт длительное время и сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы.New York Times полагает, что присутствие Агуто в Киеве может стать шагом в направлении размещения постоянных военных советников на Украине.Источники издания сообщают, что офицеры США и Украины рассчитывают проработать детали новой стратегии в ходе военных игр, запланированных на январь в немецком Висбадене. Отмечается, что украинская сторона выступает за продолжение наступательных действий, надеясь привлечь внимание мировой общественности. В то же время американские советники продвигают более сдержанный вариант, нацеленный на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.По информации газеты, новая стратегия нацелена на создание существенной силы, с которой России "придётся считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024 или уже в 2025 году".Некоторые высокопоставленные собеседники газеты опасаются, что в 2024 году конфликт может перейти в затяжное противостояние и сравнивают следующий год с 1916-м, который стал самым кровопролитным в Первой мировой войне.
https://ukraina.ru/20231212/1051924210.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, пентагон, генерал, украина, всу, стратегии, германия
Новости, США, Пентагон, генерал, Украина, ВСУ, стратегии, Германия
Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYT
Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для совместной разработки новой военной стратегии, однако Вашингтон и Киев ещё не пришли к согласию по её содержанию. Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет New York Times
Украинское минобороны в декабре заявляло, что его глава Рустем Умеров обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином "стратегические цели" и план операций ВСУ на 2024 год. Стороны также обсудили совместное оборонное сотрудничество, включающее усиление ПВО, активизацию строительства оборонительных сооружений и привлечение инвестиций в ВПК. По словам Умерова, минобороны Украины располагает планом военных действий на 2024 год.
"Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", - говорится в материале газеты.
По информации издания, направляемый в Киев генерал-лейтенант Антонио Агуто до последнего времени находился в Германии. Предполагается, что в украинской столице он проведёт длительное время и сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы.
New York Times полагает, что присутствие Агуто в Киеве может стать шагом в направлении размещения постоянных военных советников на Украине.
Источники издания сообщают, что офицеры США и Украины рассчитывают проработать детали новой стратегии в ходе военных игр, запланированных на январь в немецком Висбадене. Отмечается, что украинская сторона выступает за продолжение наступательных действий, надеясь привлечь внимание мировой общественности. В то же время американские советники продвигают более сдержанный вариант, нацеленный на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.
По информации газеты, новая стратегия нацелена на создание существенной силы, с которой России "придётся считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024 или уже в 2025 году".
Некоторые высокопоставленные собеседники газеты опасаются, что в 2024 году конфликт может перейти в затяжное противостояние и сравнивают следующий год с 1916-м, который стал самым кровопролитным в Первой мировой войне.