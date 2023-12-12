https://ukraina.ru/20231212/1051933202.html

Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYT

Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYT - 12.12.2023 Украина.ру

Новую стратегию для Киева разработает американский генерал – NYT

Пентагон направит в Киев генерал-лейтенанта Антонио Агуто для совместной разработки новой военной стратегии, однако Вашингтон и Киев ещё не пришли к согласию по её содержанию. Об этом со ссылкой на американских и украинских чиновников пишет New York Times

2023-12-12T07:07

2023-12-12T07:07

2023-12-12T07:07

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Украинское минобороны в декабре заявляло, что его глава Рустем Умеров обсудил с шефом Пентагона Ллойдом Остином "стратегические цели" и план операций ВСУ на 2024 год. Стороны также обсудили совместное оборонное сотрудничество, включающее усиление ПВО, активизацию строительства оборонительных сооружений и привлечение инвестиций в ВПК. По словам Умерова, минобороны Украины располагает планом военных действий на 2024 год."Американские и украинские военачальники ищут новую стратегию, которую они могут начать реализовывать в следующем году, чтобы оживить шансы Киева", - говорится в материале газеты.По информации издания, направляемый в Киев генерал-лейтенант Антонио Агуто до последнего времени находился в Германии. Предполагается, что в украинской столице он проведёт длительное время и сможет давать командованию ВСУ более обстоятельные советы.New York Times полагает, что присутствие Агуто в Киеве может стать шагом в направлении размещения постоянных военных советников на Украине.Источники издания сообщают, что офицеры США и Украины рассчитывают проработать детали новой стратегии в ходе военных игр, запланированных на январь в немецком Висбадене. Отмечается, что украинская сторона выступает за продолжение наступательных действий, надеясь привлечь внимание мировой общественности. В то же время американские советники продвигают более сдержанный вариант, нацеленный на удержании имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.По информации газеты, новая стратегия нацелена на создание существенной силы, с которой России "придётся считаться и вступить в содержательные переговоры в конце 2024 или уже в 2025 году".Некоторые высокопоставленные собеседники газеты опасаются, что в 2024 году конфликт может перейти в затяжное противостояние и сравнивают следующий год с 1916-м, который стал самым кровопролитным в Первой мировой войне.

https://ukraina.ru/20231212/1051924210.html

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новости, сша, пентагон, генерал, украина, всу, стратегии, германия